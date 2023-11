„Ein Teil hat große Ängste“: Wie die jüdische Gemeinde auf den 11. November in Köln blickt

Von: Max Müller

Teilen

Der 11. November ist in Köln ein Tag im Ausnahmezustand. Auch für die jüdische Gemeinde, deren Synagoge im Epizentrum des Karnevals liegt. Dort hat man klare Forderungen.

Köln – Am 11. November um 11:11 Uhr startet der Karneval im Rheinland. Köln ist das Herz der Feierlichkeiten, die Zülpicher Straße die Hauptschlagader. Man kann diesen Tag als Feiertag begreifen – oder als potenzielle Gefahr. Denn das Gebiet, auch als „Kwartier Latäng“ bekannt, ist nicht nur ein Hotspot für viele „Jecke“, sondern auch die Heimat der Jüdischen Gemeinde in Köln. In der Roonstraße, keine zwei Gehminuten von der Zülpicher Straße entfernt, steht die Hauptsynagoge.

Dass die Mischung aus Alkohol, steigender Gewaltbereitschaft und immer offenkundigerem Antisemitismus in Deutschland eine brandgefährliche Mischung sein kann, liegt auf der Hand. Deswegen soll die Synagoge am Samstag weiträumig abgesperrt werden. Wer die Lage vor Ort kennt, weiß, wie groß die Herausforderung ist. Denn am 11. November quillt die Kölner Innenstadt ohnehin schon völlig über. Und in diesem Jahr fällt der Sessionsauftakt obendrein auf einen Samstag, was nochmal mehr Partytouristen animieren dürfte. Entsprechend liest sich auch das Sicherheitsaufgebot: 1000 Polizistinnen und Polizisten, rund 600 Mitarbeitende aus dem Ordnungsamt und mehr als 1000 private Sicherheitskräfte werden im Einsatz sein.

Antisemitismus in Deutschland: abgerissene Israel-Flaggen, Vernichtungsphantasien

Alle Besucher der Synagoge könnten trotz der Karnevalsfeiern kommen, betont der Einsatzleiter der Polizei, Frank Wißmann. Man werde eventuelle Provokationen sofort unterbinden. Auch Kostüme mit antiisraelischer Botschaft seien Tabu. Was machen solche Nachrichten mit den Menschen, die inmitten des Trubels ihr Gebet sprechen? „Wir fürchten nicht die Karnevalisten – insofern haben wir für die Maßnahmen der Stadt Verständnis“, sagt Abraham Lehrer, Vorstandsmitglied der Synagogen-Gemeinde auf Anfrage von Ippen.Media. Und dennoch kommt Lehrer nicht umhin, eine bittere Botschaft auszusprechen: „Ein Teil der Gemeindemitglieder hat große Ängste.“ Seit dem 7. Oktober würden weniger Mitglieder zu den Angeboten der Gemeinde kommen.

Menschen stehen vor der Kölner Synagoge nach einem Schweigegang in Gedenken an die Pogromnacht vor 85 Jahren. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Geschichte aus Köln fügt sich ein in das größere Bild der letzten Tage. Die Chronik antisemitischer Vorfälle wird gerade jeden Tag fortgeschrieben: abgerissene Israel-Flaggen, offen ausgesprochene Vernichtungsphantasien, Farbanschläge auf jüdische Gemeinden und sogar ein versuchter Brandanschlag. In Deutschland hat das Bundeskriminalamt letzte Woche bekannt gegeben, dass es seit dem Angriff der Hamas über 2.000 Straftaten mit Bezug zum Krieg registriert hat. „Schutzlos im Land der Täter“, titelte der Spiegel kürzlich.

„Ob Nazis, Aluhutträger oder Hippies“: Wie Antisemitismus verbindet

International ergibt sich ein ähnliches Bild. Auch Frankreich, wo die größte jüdische Gemeinde in Europa lebt, ist die Zahl antisemitischer Vorfälle zuletzt drastisch gestiegen. Mehr als 1.000 entsprechende Vorfälle seien seither gemeldet worden, es habe 486 Festnahmen gegeben. An zahlreichen US-amerikanischen Universitäten riefen Studenten zu Pro-Palästina-Demonstrationen auf, auf denen auch antisemitische Parolen zu hören waren.

Dabei kommt im Antisemitismus ein fataler Mechanismus zum Tragen: Er hat die Kraft, kuriose Allianzen zu ermöglichen. „Der Antisemitismus hat die perfide Eigenschaft, dass er spektrumübergreifend vereint – ob Nazis, Aluhutträger oder Hippies“, sagt Nicholas Potter, der ein Buch über linken Antisemitismus geschrieben hat. „Die Gewaltbereitschaft von rechts ist allerdings deutlich größer, man denke nur an die Anschläge in Pittsburgh oder Halle. Nazis verfolgen eine völkische Ideologie, die Juden ausschließt und schließlich auslöschen will.“ Dennoch betont Potter: „Antisemitismus ist Antisemitismus. Inhaltlich gibt es wenig Unterschiede. Und Judenhass wird nicht besser, nur weil er von links kommt.“

Zentralratspräsident der Juden fordert harte Strafen

Deswegen werden auch die Forderungen nach härterem Durchgreifen lauter. „Der Rechtsstaat muss alles in seiner Macht Stehende tun, um radikalen Kräften in Deutschland keine Möglichkeit zu geben, ihren Hass zu verbreiten“, sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, unserer Redaktion. „Personen, die antisemitische Parolen skandieren und zur Gewalt gegen Juden aufrufen, und ausgewiesen werden können, sollten ausgewiesen werden.“ Außerdem solle man Staatsbürger, die solche Taten begehen, empfindlich bestrafen, damit die Maßnahmen auch eine Abschreckungswirkung hätten.

Zur Wahrheit gehört: Es gibt auch gegensätzliche Veranstaltungen, zum Beispiel eine Solidaritätsbekundungen in Köln am Mittwochabend. Dort haben rund 2.000 Menschen an getötete Jüdinnen und Juden erinnert. Der Anlass war neben den Terrorangriffen der Hamas die Pogromnacht vor 85 Jahren. Am 9. November 1938 riefen die Nationalsozialisten dazu auf, jüdische Geschäfte und Synagogen zu zerstören. Damit erreichte die Judenverfolgung eine neue Dimension.

Zur Wahrheit gehört aber auch: So wirklich durchschlagend sind diese Veranstaltungen im Vergleich bisher nicht. Viele Akteure lassen eine klare Positionierung vermissen, sagen viele Beobachter in diesen Tagen. Schriftsteller Navid Kermani, 2015 ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, nannte dieses Phänomen in einem Text für die Zeit „Das Schweigen vor dem Aber“. Das treibt auch Josef Schuster um. „Von einer aufgeklärten und demokratischen Gesellschaft erwarte ich, dass sie sich solidarisch positioniert und entsprechend handelt. Denn Antisemitismus kann auch die Abwesenheit von Anteilnahme, Fürsorge und Engagement sein.“