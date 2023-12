Grünen-Urgestein verlässt Politik: Jürgen Trittin legt Bundestags-Mandat nieder

Von: Stephanie Munk

Ein Grünen-Urgestein verlässt die Politik: Jürgen Trittin will im Januar sein Bundestags-Mandat abgeben. Das gab er in einem Interview bekannt.

Berlin - Der langjährige Grünen-Politiker Jürgen Trittin (69) scheidet zum Jahreswechsel aus dem Bundestag aus. Dies gab Trittin in einem Interview mit dem Spiegel bekannt. Am Dienstag (12. Dezember) habe er seinen Entschluss der Grünen-Bundestagsfraktion mitgeteilt, sagte Trittin. Die Mitte der laufenden Legislaturperiode sei für ihn nach 25 Jahren ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören, so Trittin weiter.

