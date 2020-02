„Zu Tode gefoltert“? Ärzte in Sorge um Julian Assange - Aufregung um Twitter-Bann

Die Veröffentlichung von US-Kriegsverbrechen brachte Julian Assange ins Visier der USA. Er ist in London in Haft; jetzt geht es um seine Zukunft und seine Gesundheit.

Am Montag (24. Februar) wird in einer Anhörung über eine Auslieferung Julian Assanges an die USA verhandelt.

Der Wikileaks-Gründer befinde sind in Haft in Lebensgefahr warnen 120 Ärzte und Psychologen.

Ein UN-Sonderberichterstatter und die Parlamentarische Versammlung des Europarats warnen vor einem „Exempel“.

Update vom 19. Februar 2020, 23.00 Uhr: Einem Medienbericht zuoflge soll US-Präsident Donald Trump Wikileaks-Gründer Julian Assange eine Begnadigung angeboten haben, wenn er im Gegenzug dafür versichert, dass sich Russland 2016 nicht in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt habe. Assanges Verteidigung verwies vor einem Londoner Gericht auf ein Dokument, wonach der ehemalige republikanische Kongressabgeordnete Dana Rohrabacher Assange das Angebot des Präsidenten unterbreitet hatte, berichtet die britische Nachrichtenagentur Press Association. Laut der Nachrichtenagentur ließ die Richterin das Dokument als Beweismittel in Assanges Prozess zu.

Julian Assange: Viele Stimmen fordern seine Freilassung aus dem britischen Gefängnis Belmarsh

Update vom 18. Februar 2020, 14.51 Uhr: Politiker, Juristen und Angehörige haben am Dienstag in London eindringlich die Freilassung des Wikileaks-Gründers Julian Assange gefordert. Auch der Chefredakteur der Enthüllungsplattform, Kristinn Hrafnsson, bezeichnete die Vorwürfe der USA gegen Assange als „absurd“. „Das ist ein politischer Fall“, kritisierte der Isländer. „Seit Jahren wird uns Schaden, Schaden, Schaden vorgeworfen. Aber für mich ist das Journalismus“, sagte Hrafnsson. Australische Politiker verlangten in London, Assange in sein Heimatland zu lassen. „Er ist australischer Staatsbürger“, hieß es.

Der Gesundheitszustand des 48-Jährigen hat sich unterdessen offenbar etwas gebessert. Sein Sohn könne Sport im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh machen und sei auch an der frischen Luft, sagte Assanges Vater John Shipton. „Es sind vier Wände mit einem Gitter oben drauf und man kann im Regen stehen.“ Den Umgang der Behörden mit seinem Sohn nannte er „Folter“. „Unter hartgesottenen Kriminellen im Belmarsh-Gefängnis gibt es tatsächlich mehr Menschlichkeit als draußen“, sagte Shipton.

Erstmeldung: „Zu Tode gefoltert“? Ärzte in Sorge um Julian Assange - Aufregung um Twitter-Bann

London - Sorge um Wikileaks-Gründer Julian Assange: Rund 120 Ärzte und Psychologen fordern ein Ende „der psychologischen Folter und medizinischen Vernachlässigung“ Assanges. Er leide unter den Folgen des Aufenthalts in der ecuadorianischen Botschaft und im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh, schrieben die Experten in einem Brief, den die Medizin-Zeitschrift The Lancet veröffentlicht hat.

Julian Assange: Ärzte warnen - Wikileaks-Gründer „effektiv zu Tode gefoltert“?

Sollte der 48-Jährige in der Zelle sterben, dann sei er „effektiv zu Tode gefoltert worden“, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Folterung von Assange müsse eingestellt und es müsse ihm Zugang zur „bestmöglichen Gesundheitsversorgung gewährt werden, bevor es zu spät ist“. Er sitzt seit April 2019 im Gefängnis im Osten der Hauptstadt ein. Assanges Gesundheitszustand ist seinen Anwälten zufolge schlecht.

Unterdessen beklagte Wikileaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson, der Twitter-Account der Organisation sei wenige Tage vor Assanges Anhörung gesperrt worden - „alle Versuche, die Sperrung über reguläre Kanäle aufheben zu lassen, waren erfolglos“, schrieb er am Montagnachmittag auf dem Kurznachrichtendienst. Einige Stunden später war der Account wieder erreichbar. „Nicht uninteressant, auf welchen Ebenen gegen Assange interveniert wird“, urteilte der deutsche Europaabgeordnete Martin Sonneborn (PARTEI).

WikiLeaks twitter account has been locked, shortly before Assange extradition hearing. All attempts to get it reopened via regular channels have been unsuccessful. It has been impossible to reach a human at twitter to resolve the issue. Can someone fix this?@twittersupport @jack — Kristinn Hrafnsson (@khrafnsson) February 17, 2020

Die USA haben Assanges Auslieferung beantragt. Die Anhörung dazu soll am 24. Februar beginnen. Die Vereinigten Staaten werfen ihm vor, der amerikanischen Whistleblowerin Chelsea Manning - damals noch Bradley Manning - geholfen zu haben, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Dadurch wurden auch von US-Soldaten begangene Kriegsverbrechen bekannt. Insgesamt liegen 18 Anklagepunkte gegen Assange vor. Bei einer Verurteilung in allen Punkten drohen ihm 175 Jahre Haft.

Julian Assange und Wikileaks: UN-Sonderberichterstatter sieht „Exempel“ zur Einschüchterung von Journalisten

Der Wikileaks-Gründer hatte sich aus Angst vor einer Auslieferung an die USA 2012 in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet. Damals lag gegen ihn ein europäischer Haftbefehl wegen Vergewaltigungsvorwürfen in Schweden vor. Die Ermittlungen wurden aber inzwischen eingestellt. Im April 2019 wurde er von der britischen Polizei verhaftet, weil er mit seiner Flucht in die Botschaft gegen Kautionsauflagen verstoßen habe. Dafür wurde er kurz darauf zu einem knappen Jahr Gefängnis verurteilt.

Auch der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, hatte kürzlich schwere Vorwürfe gegen die Behörden in Großbritannien, Schweden, den USA und Ecuador erhoben. In seinen Augen wird an Assange ein Exempel statuiert, um Journalisten einzuschüchtern. Die Vorwürfe gegen den gebürtigen Australier hält er für konstruiert. Auch die Parlamentarische Versammlung des Europarats rief die 47 Mitgliedsstaaten auf, ein Haftende für Assange zu fordern - es handle sich um einen „gefährlichen Präzendenzfall für Journalisten“.

Julian Assange: Reporter ohne Grenzen startet Petition - Bundesregierung antwortet auf Anfrage

Mehr als 130 Politiker, Künstler und Journalisten in Deutschland hatten sich ebenfalls für die Freilassung von Assange ausgesprochen. Die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ hat auch eine Onlinepetition gegen Assange Auslieferung gestartet.

Auf Anfrage mehrerer Abgeordneter von Linke und Grüne erklärte die Bundesregierung zuletzt, sie habe die Resolution aus dem Europarat sowie Melzers Einschätzung zur Kenntnis genommen. Zugleich habe man „keinerlei Zweifel“ „an der Rechtsstaatlichkeit und Arbeitsweise der britischen Justiz.

In London ist am kommenden Samstag eine Demonstration für Assange geplant, an der auch Prominente wie die Modedesignerin Vivienne Westwood, der Pink-Floyd-Mitgründer Roger Waters und der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis teilnehmen.

dpa/fn

Rubriklistenbild: © dpa / Dominic Lipinski