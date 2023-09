Nach Koma-Berichten: Kadyrow-Kanal veröffentlicht Video

Von: Jens Kiffmeier

Regenjacke statt Tarnfleck auf Panzer: Tschetscheniens Machthaber Ramzan zeigte sich in einem neuen Video. © ITAR-TASS/Imago/Telegram/Montage

Vergiftet, kranke Nieren – Ramsan Kadyrow sollte angeblich im Koma liegen. Doch nun taucht ein Video auf. Erfreut sich Putins „Bluthund“ bester Gesundheit?

Moskau – Spaziergang statt Koma: Der Gesundheitszustand von Ramsan Kadyrow soll angeblich alles andere als kritisch sein. Der tschetschenische Machthaber sendete mithilfe von zwei Videos ein Lebenszeichen und wies Gerüchte um seinen schlechten Gesundheitszustand zurück. Dies sei eine „Lüge“ schimpft Kadyrow in die Kamera und rät allen, die „im Internet nicht zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden können, frische Luft zu schnappen und ihre Gedanken zu ordnen“. Jedoch ist nicht klar, wann die Videos aufgenommen worden sind.

Video aufgetaucht: Putins „Bluthund“ Ramsan Kadyrow tritt Koma-Gerüchten entgegen

Diese Videos sind am Sonntag (17. September) auf den Telegram-Kanälen von Tschetscheniens Machthaber veröffentlicht worden. Zuerst hatte die Kyiv Post darüber berichtet. Unklar, ist aber der Zeitpunkt der Aufnahmen. In dem ersten Clip ist jetzt zu sehen, wie „Putins Bluthund“ in einer Regenjacke einen Spaziergang macht. Der Regen sei ungeheuer „belebend“, sagt Kadyrow lächelnd, aber mit aufgedunsenem Gesicht. In dem zweiten Video spricht er zunächst Tschetschenisch, dann wechselt er ins Russische und rät: „Macht Sport.“

Probleme mit den Nieren oder Folgen einer Vergiftung in Russland? Kadyrow sorgte für Spekulationen

Vor der Veröffentlichung der Videos hatte es viele Spekulationen um den Gesundheitszustand von Kadyrow gegeben. Mehrere Medien hatten übereinstimmend berichtet. Die Gerüchte besagten, dass der für seine Brutalität berüchtigte Machthaber mit schweren Problemen an den Nieren kämpfe. Mitunter hieß es sogar, er leide unter den Folgen einer versuchten Vergiftung und sei in ein Koma gefallen, weswegen er mit dem Flugzeug zu verschiedenen Ärzten geflogen worden sei. Ein Experte hatte aber auf Anfrage von fr.de von IPPEN.MEDIA die Gerüchte bezweifelt.

Putins Bluthund gilt als Unterstützer in Russlands Angriffskrieg

Ramsan Kadyrow zeigt sich als einer der leidenschaftlichsten Unterstützer von Russlands Angriffskriegs in der Ukraine. Seine Truppen kämpfen dort Seite an Seite mit den regulären russischen Streitkräften. Der einstige Anführer der tschetschenischen Rebellen, der sich später zum Verbündeten des Kremls entwickelte und bereits als Prigoschin-Nachfolger gehandelt worden ist, bezeichnet sich selbst schon seit längerem als einen engagierten Anhänger von Wladimir Putin. Im Jahr 2007 wurde Kadyrow zum Präsidenten von Tschetschenien gewählt und regierte diese mehrheitlich muslimische Region mit zahlreichen dokumentierten Fällen von außergesetzlichen Tötungen und Folterungen seiner politischen Gegner.