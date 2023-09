Nach Gerüchten über Vergiftung: Kadyrow offenbar im Koma

Von: Bona Hyun

Teilen

Putins Bluthund Kadyrow soll schwer krank sein. Für eine ärztliche Behandlung muss er offenbar in die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen.

Moskau – Über die Gesundheit von Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow wurde viel spekuliert. Nun soll sich der Zustand von Kadyrow, auch bekannt als Putins Bluthund, verschlimmert haben. „Die Informationen werden von verschiedenen Quellen in medizinischen und politischen Kreisen bestätigt. Hier geht es nicht um Verletzungen. Andere Details müssen noch geklärt werden. Er ist schon seit langem krank, und wir sprechen von systemischen Gesundheitsproblemen“, sagte ein Vertreter des Hauptnachrichtendienstes der Ukraine, Andrej Jusow laut Nexta. Kadyrow solle sogar im Koma liegen, berichten mehrere Telegram-Kanäle.

Putin in Sorge? Kadyrow offenbar in kritischem Gesundheitszustand

Kadyrow sei mit dem Flugzeug nach Moskau gebracht worden. Die Ärzte vor Ort konnten ihm offenbar nicht helfen, daher kehrte er wieder nach Tschetschenien zurück. Das berichtet die ukrainische Webseite „Obozrevatel“. Nun werde erwartet, dass Kadyrow zur Behandlung ins Ausland transportiert werde, höchstwahrscheinlich in die Vereinigten Arabischen Emirate. Seit geraumer Zeit häuften sich die Gerüchte, er leide an schweren Nierenproblemen und sogar an den Nachwirkungen eines Vergiftungsversuchs.

Putins Bluthund Kadyrow liegt offenbar im Koma. © picture alliance/dpa/AP

Kadyrow bestritt Gerüchte um kritischen Gesundheitszustand

Der tschetschenische Staatschef Ramsan Kadyrow betonte zuletzt, dass er bei guter Gesundheit sei. „Ich bin gesund und voller Energie“, sagte Kadyrow in einem Telegrammposting (März 2023) und fügte hinzu, es tue ihm „leid, alle zu beunruhigen“, die hofften, er sei „unheilbar krank“. „Wie immer treibe ich Sport, gehe in den Bergen wandern und löse Fragen, die für die Entwicklung der Republik wichtig sind“, so Kadyrow.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Kadyrow zählt zu den engsten Vertrauten des russischen Präsidenten Wladimir Putins. Wie der verstorbene frühere Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ist Kadyrow für seine Brutalität berüchtigt. Zuletzt berichtete der Telegram-Kanal „VChK-OGPU“, dass Kadyrow den Vize-Premier Tschetscheniens, Elchan Suleimanow, bei lebendigem Leibe begraben ließ. Er habe Suleimanow, der auch sein Leibarzt war, für seine körperlichen Probleme verantwortlich gemacht. Dieser habe ihm Injektionen verabreicht, Kadyrow glaube, dadurch erkrankt zu sein und werfe ihm sogar eine Vergiftung vor. (bohy)