Neue Kamikaze-Drohne gegen Putin: Selbst nach Abschuss kann sie noch explodieren

Im Krieg in der Ukraine setzen beide Seiten auch auf Drohnen. Die ukrainische Armee hat in den vergangenen Tagen auf russischem Gebiet mehrere Angriffe gestartet.

Kiew - Die ukrainische Armee setzt vermehrt auf neuartige Kamikaze-Drohnen, deren Sprengladung auch nach Abschuss durch die russische Luftverteidigung gezündet werden kann. Es gibt Berichte, wonach es mindestens zwei Angriffe mit solchen Drohnen auf Russland gegeben haben soll, einen in der Region Woronesch und einen in der Nähe der Kleinstadt Lgow. Das berichtet die ukrainische Nachrichtenagentur UNIAN.

Demnach sollen in Woronesch bereits russische Sicherheitskräfte damit begonnen haben, die Drohne zu untersuchen, als die Explosion erfolgte. Die zweite Drohne explodierte in der Nähe eines Öldepots, in beiden Fällen verging zwischen dem Absturz und der Detonation etwa eine Stunde. Russischen Angaben zufolge gebe es keine Verletzten.

Neuartige ukrainische Kamikaze-Drohne im Einsatz: Auch Russland forscht an Drohne mit „Gehirn“

Nach Angaben des kremlnahen Telegram-Kanals „SHOT“ arbeitet auch Russland an Drohnen, die mit Timern ausgestattet sind. Auch hier soll die Sprengladung dann mit Verzögerung aktiviert werden können. Sollte eine Drohne einen technischen oder mechanischen Fehler haben, durch die Luftabwehr abgeschossen werden oder durch elektronische Kriegsführung vermeintlich unschädlich, soll nach Abschalten des Motors per Fernzündung der Sprengstoff zur Detonation gebracht werden können.

„Das vom Fahrzeug mitgeführte Projektil explodiert immer noch, aber etwas später. Der Timer (der zuvor in das ‚Gehirn‘ der Drohne eingearbeitet wurde) wird automatisch aktiviert, sobald der Motor stoppt“, schreibt der Telegram-Kanal. Zum Einsatz könnten die Drohnen auch im Ukraine-Krieg kommen.

Laut UNIAN kam es bereits Anfang September zu Explosionen in Rostow am Don und der Nähe der Hauptstadt Moskau. Russland habe behauptet, es habe Drohnenangriffe aus der Ukraine gegeben. In Rostow will die Luftverteidigung zwei Drohnen abgeschossen haben, eine sei außerhalb der Stadt, die andere im Stadtzentrum abgestürzt. Mehrere Autos sollen beschädigt worden sein. Der Angriff auf Moskau fand in der Nacht auf den 5. September statt. Laut den russischen Behörden wurden sämtliche Drohnen abgeschossen. (fmü)