Chefposten im Kongress: Jordan und Scalise werfen Hut in den Ring

Nach Sturz von McCarthy: Republikaner kämpfen um Chefposten

Der Abgeordnete Jim Jordan (R-Ohio), der für das Amt des Parlamentspräsidenten in Betracht gezogen wird, ist auf dem Weg zu einer Sitzung im Kapitol von Reportern umgeben. © Bill O‘Leary/The Washington Post

Kevin McCarthy ist nicht mehr im Amt. Nach seiner Abwahl bringen sich die ersten Republikaner für das dritthöchste Amt im Staat in Stellung.

Washington, D.C. - Das Gerangel um die Nachfolge des Abgeordneten Kevin McCarthy (R-Calif.) als Sprecher des Repräsentantenhauses begann kurz nachdem der abgesetzte Fraktionsvorsitzende seine Kollegen in einer geschlossenen Sitzung am Dienstagabend schockiert hatte, indem er erklärte, dass er nicht noch einmal für das Amt des Sprechers kandidieren würde - oder sogar einen bevorzugten Nachfolger benennen würde.

Nach Angaben mehrerer Teilnehmer der Sitzung, die anonym bleiben wollten, um den Ablauf der chaotischen Ereignisse zu beschreiben, bildeten die erschütterten Republikaner (GOP) sofort kleinere Gruppen mit gleichgesinnten Kollegen und begannen mit der Festlegung des weiteren Vorgehens, nachdem zum ersten Mal in der Geschichte ein Sprecher des Repräsentantenhauses abgesetzt worden war.

Der Prozess beschleunigte sich am Mittwoch, als Mehrheitsführer Steve Scalise (R-La.), McCarthys Stellvertreter, offiziell seine Kandidatur für das Amt des Sprechers ankündigte, ebenso wie Jim Jordan (R-Ohio), ein langjähriger konservativer Politiker. In den kommenden Tagen könnten weitere Kandidaten hinzukommen, und die Eile bei der Besetzung des Postens unterstreicht die anhaltenden innerparteilichen Spaltungen, die die Republikaner im Repräsentantenhaus plagen.

Sowohl Scalise als auch Jordan sind zutiefst konservativ. Aber Jordan hat eine brandgefährliche Rolle übernommen - er hat zum Beispiel Präsident Bidens Sohn Hunter Biden aggressiv verfolgt und sich geweigert, mit dem Ausschuss vom 6. Januar zusammenzuarbeiten - während Scalise eine traditionellere Position im Establishment der House GOP innehatte und acht Jahre lang als republikanischer Einpeitscher diente, bevor er Mehrheitsführer wurde.

Diese stilistischen Unterschiede könnten von entscheidender Bedeutung sein, wenn die GOP des Repräsentantenhauses versucht, sich neu zu formieren und zu entscheiden, wie sie sich im Hinblick auf die Wahlen 2024 präsentieren will.



Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus Steve Scalise (R-La.), Mitte, am Dienstag im Kapitol. © Ricky Carioti/The Washington Post

Chefposten im Kongress: Jordan und Scalise werfen Hut in den Ring

Vorerst bleibt das Repräsentantenhaus verunsichert - seine Führung ungewiss, seine Zukunft unklar, seine Mitglieder verärgert -, auch wenn die letzte Maßnahme zur Erhöhung der Staatsausgaben am 18. November ausläuft, was einen weiteren potenziellen Kampf um die Schließung des Parlaments bedeutet, und die Gesetzgeber sich nicht einig sind, ob die Hilfe für die Ukraine fortgesetzt werden soll.

Scalise schickte am Mittwoch einen Brief an seine Kollegen, in dem er seine Absicht erklärte, für das höchste Amt zu kandidieren, und sagte, er könne die zersplitterte Partei vereinen, da er „bewiesen hat, dass er die verschiedenen Standpunkte innerhalb unserer Konferenz zusammenbringen kann, um einen Konsens zu erzielen, wo andere es für unmöglich hielten“. Auch Jordan, der den Vorsitz im Justizausschuss des Repräsentantenhauses innehat und an der Gründung des ultrakonservativen Freedom Caucus beteiligt war, griff die „weit links stehende progressive Politik“ an, die seiner Meinung nach „unsere Gemeinden zerstört“.



Obwohl sich der Kongress bis nächste Woche vertagt hat, hielten sich viele Gesetzgeber am Mittwoch in Washington auf, um sich mit den Kandidaten für das Amt des Sprechers und anderen, die in die Führungsriege der Republikaner aufsteigen wollen, zu treffen. Speaker Pro Tempore Patrick T. McHenry (N.C.) teilte der Konferenz mit, dass sich die Republikaner am Dienstag zu einem Kandidatenforum versammeln und dann am Mittwoch in einer Sitzung über den Sprecher abstimmen würden.

Sollte sich ein gemeinsamer Kandidat herauskristallisieren, was in einer nach der McCarthy-Entlassung gespaltenen und verletzten Konferenz noch immer sehr ungewiss ist, werden die Mitglieder des Repräsentantenhauses bereits am Mittwoch in den Plenarsaal gehen, um die Wahl des Sprechers zu beginnen.



Die Lähmung des Repräsentantenhauses wirkt sich auch auf die anderen Zweige der Regierung aus, da keine Gesetze oder andere Maßnahmen verabschiedet werden können. Mit Blick auf die Unruhen sagte der Präsident, die Bundesregierung habe „eine Menge Arbeit vor sich“, um in einigen Wochen eine Einigung über die Ausgaben zu erzielen, aber „mehr als alles andere müssen wir die giftige Atmosphäre in Washington ändern“.



„Wir haben starke Meinungsverschiedenheiten, aber wir müssen aufhören, uns gegenseitig als Feinde zu sehen. Wir müssen miteinander reden“, sagte Biden.



Der Abgeordnete Kevin Hern (R-Okla.) geht zu einer Sitzung. © Bill O‘Leary/The Washington Post

Auf der anderen Seite des Kapitols meldete sich Senatsminderheitenführer Mitch McConnell (R-Ky.) zu Wort, lobte McCarthy und gab einen seltenen Kommentar zu internen Angelegenheiten ab.



„Ich habe den Republikanern im Repräsentantenhaus keinen Rat zu geben, außer einem: Ich hoffe, dass der nächste Sprecher den Antrag auf Räumung abschafft“, sagte McConnell. „Ich denke, das macht die Arbeit des Sprechers unmöglich, und das amerikanische Volk erwartet, dass wir eine funktionierende Regierung haben.“



Als McCarthy im Januar nach einem harten Kampf Sprecher wurde, stimmte er einer Forderung der republikanischen Gegner zu, die es jedem Gesetzgeber erlaubte, einen Antrag auf Räumung des Sprecherpostens zu stellen und ihn aus dem Amt zu entfernen. Der Abgeordnete Matt Gaetz (R-Fla.) brachte am Dienstag einen solchen Antrag ein, und acht Republikaner schlossen sich den Demokraten an, um McCarthy zum ersten Sprecher in der Geschichte zu machen, der auf diese Weise seinen Posten verliert.



Hardliner der Republikaner geben den Ton an

Ein Großteil der Rhetorik von Scalise, Jordan und anderen potenziellen Sprecherkandidaten sowie deren Unterstützern konzentrierte sich am Mittwoch auf die Einigung der republikanischen Fraktionsgemeinschaft. „Ich denke, dass der neue Sprecher eine enorme Chance haben wird, diese Konferenz wieder zusammenzuführen, das Vertrauen zu gewinnen und uns dorthin zurückzubringen, wo wir sein sollten“, sagte der Abgeordnete Keith Self (Texas).



Aber wer auch immer den Job bekommt, wird sich immer noch mit den Hardlinern der GOP auseinandersetzen müssen, die zu störenden Aktionen aufgerufen haben, von der Zulassung eines Zahlungsausfalls bis hin zur Schließung der Regierung, anstatt einen Kompromiss mit den Demokraten zu schließen, die den Senat und das Weiße Haus kontrollieren.



Während Scalise und Jordan versuchten, Unterstützung für ihre Kandidatur als Parteivorsitzende zu gewinnen, kämpften andere Republikaner um Posten in niedrigeren Rängen.



Der Fraktionsvorsitzende Tom Emmer (Minn.) möchte einen Platz nach oben zum Mehrheitsführer aufsteigen, während sein Stellvertreter Guy Reschenthaler (Pa.) hofft, Emmers Posten zu übernehmen. Beide haben derzeit keine Gegenkandidaten, aber die Abgeordnete Elise Stefanik (N.Y.), die in der GOP-Hierarchie an vierter Stelle steht, erwägt nach Angaben mehrerer Personen eine Kandidatur gegen Emmer als Mehrheitsführer. Eine Stefanik nahestehende Person dementierte ihr Interesse nicht und sagte, sie konzentriere sich im Moment auf ihre Arbeit als Konferenzvorsitzende, zu der auch die wichtige Aufgabe gehört, bei der Wahl eines neuen Sprechers des Repräsentantenhauses zu helfen“.



Obwohl Emmer kein erklärter Kandidat für das Amt des Sprechers ist, glauben einige seiner Kollegen, dass er sich für den Fall positioniert, dass die Unterstützung für Scalise oder Jordan nicht ausreicht. Einige der GOP-Rebellen, die McCarthy verdrängt haben, hatten Emmer bereits angesprochen, ob er sich um das Amt des Sprechers bewerben wolle, noch bevor sie sich gegen McCarthy wandten, und argumentierten, dass er über alle Fraktionen der Konferenz hinweg Anklang und Beziehungen habe.



Emmer steht beispielsweise dem ehemaligen Vorsitzenden des Freedom Caucus, Andy Biggs (R-Ariz.), nahe und würde wahrscheinlich dessen Unterstützung sowie die anderer Abgeordneter erhalten, die die Absetzung McCarthys unterstützt haben. Emmer war zwei Amtszeiten lang Vorsitzender des National Republican Campaign Committee und hat den Republikanern geholfen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückzuerobern, wenn auch nur knapp, und Beziehungen geknüpft, die ein Vorteil sein könnten, wenn er sich um das Amt des Sprechers bewirbt.



Viele Republikaner haben am Dienstagabend damit begonnen, Scalise zu ermutigen, zu kandidieren. Scalise, der als McCarthys glücklicher Krieger bekannt ist, ist trotz einiger Spannungen zwischen den beiden Männern loyal geblieben, und viele in der Partei sehen in ihm den logischen Nachfolger von McCarthy. Scalise wurde im Juni 2017 bei einer Schießerei während eines Baseballtrainings im Kongress schwer verwundet, ein Vorfall, der zu einer Welle der Unterstützung von Mitgliedern beider Parteien führte.



Viele rechtsgerichtete Republikaner vertrauen auf Scalises konservative Referenzen und halten ihn für ein aufrichtiges Mitglied der Fraktion, die dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump treu ergeben ist - eine Ansicht, die sie bei McCarthy nie vertreten haben.



Dennoch könnte Scalise für verschiedene Fraktionen der Partei Nachteile mit sich bringen. Rechtsextreme Gesetzgeber könnten unglücklich darüber sein, dass er so viele Jahre in der Führung verbracht hat, was ihn wohl zu einem Teil der alten Garde macht. Gleichzeitig könnte Scalise aufgrund seiner MAGA-Zugehörigkeit Probleme mit gemäßigten GOP-Mitgliedern haben, die befürchten, dass ihre Standpunkte nicht berücksichtigt werden.



Eine weitere Sorge einiger Republikaner ist, ob Scalise angesichts seiner jüngsten Blutkrebsdiagnose vor Herausforderungen stehen würde. Das Amt des Sprechers kann ein zermürbender Job sein, der mit der Forderung einhergeht, ständig unterwegs zu sein, um Spenden für die Republikaner im Repräsentantenhaus zu sammeln. McCarthy hat sich beim Spendensammeln hervorgetan und Rekorde gebrochen.



Die Verbündeten von Scalise weisen solche Sorgen zurück. „Steve ist ein Kämpfer und sehr angriffslustig“, sagte Repräsentant Tony Gonzales (R-Tex.), der Scalise kurz nach der McCarthy-Entlassung öffentlich unterstützte.



Jordan wird vom rechten Trump-Flügel umworben

Jordan wird seit langem vom rechten Flügel des Kongresses umworben, um als Sprecher zu kandidieren, und einige drängten ihn als Alternative zu McCarthy, als die Republikaner im Januar die Macht übernahmen. Er hat gute Beziehungen zum Freedom Caucus und wird von Trumps MAGA-Basis landesweit geschätzt. Aber diese Unterschiede könnten gemäßigte Republikaner davon abhalten, seine Kandidatur zu unterstützen, insbesondere unter denjenigen, die Kongressbezirke vertreten, die von Biden gewonnen wurden.



Dennoch hat Jordan seine rebellischen Neigungen etwas gemildert. Er war ein Unterstützer von McCarthy und hat sich als Vorsitzender des Justizausschusses gut in die republikanische Haushierarchie eingefügt.



„Er ist ein sehr beliebter Konservativer im ganzen Land. Und ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, nicht nur in dieser Konferenz, nicht nur im Kongress, sondern im ganzen Land“, sagte Self, der andeutete, dass er sein „Pulver trocken hält“, aber darauf hinwies, dass er zu Beginn dieses Jahres für Jordan als Sprecher gestimmt hatte.



Der Abgeordnete Kevin Hern (R-Okla.), der als Vorsitzender des republikanischen Studienausschusses die größte Fraktion der Konservativen anführt, warb bei einem Mittagessen vor der texanischen Delegation dafür, dass er in der Führung der GOP im Repräsentantenhaus mitarbeiten könnte, und nannte seine Geschäftserfahrung - er hat neben anderen Unternehmungen 18 McDonald‘s-Franchises betrieben - als Hauptgrund dafür, dass er einen frischen Ansatz in die Aufgabe einbringen könnte.



Hern sagte, einige Republikaner hätten ihn gebeten, eine Kandidatur als Sprecher in Erwägung zu ziehen, und er prüfe diese Möglichkeit.



Situation im Repräsentantenhaus bleibt höchst ungewiss

Mehrere Republikaner sagten, dass Repräsentant Byron Donalds (R-Fla.), ein Gesetzgeber der zweiten Amtszeit und Mitglied des Freedom Caucus, beobachtet, wie sich der innerparteiliche Kampf entwickelt, um zu sehen, ob er sich für eine Führungsrolle bewerben könnte. Er wurde am Dienstagabend im Konferenzraum der Republikaner gesehen, wo er sich mit den Abgeordneten traf, die sich nach McCarthys Ankündigung zusammensetzten.



Aber die Situation bleibt höchst ungewiss. Der Abgeordnete Chip Roy (R-Tex.) sagte, er wünsche sich jemanden, der alle an einem Strang ziehe und „den Sieg davontrage“, fügte aber hinzu, dass die Mitglieder den Willen haben müssten, fraktionsübergreifend zusammenzuarbeiten.



Der Abgeordnete Marcus J. Molinaro (R-N.Y.), den viele Republikaner als aufstrebende Führungspersönlichkeit unter den Gemäßigten bezeichnen, sagte, die Republikaner müssten jemanden wählen, der sie durch die Wahlen 2024 führen könne, und nicht nur einen Platzhalter auf dem Sprechersessel.



Er fügte hinzu, dass die republikanische Konferenz vor Fragen steht, die über den Streit um den Sprecher hinausgehen.



„Wie überwinden wir den Ärger und die Angst, die wir hatten? Wie wollen wir regieren?“ fragte Molinaro. „Was ist die Vision für die Zukunft, und wie werden Sie sich verändern? Wie werden Sie Ihre Geschäfte so führen, dass Sie diese Gräben überbrücken können?“

