Kapitol-Erstürmerin beruft sich auf Jesus: „Ich habe richtig gehandelt“

Teilen

Erstürmung des Kapitols am 06. Januar 2021 (Symbolbild). © Michael Nigro/Imago

Yvonne St. Cyr muss wegen des Sturms auf das Kapitol für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Sie ist sich keiner Schuld bewusst.

Washington, D.C. - Als Yvonne St. Cyr am 6. Januar 2021 als eine der Ersten das Kapitol betrat, hielt die Frau aus Idaho es für ihr Recht, durch ein zerbrochenes Bürofenster des Senats zu klettern, um Joe Biden daran zu hindern, Präsident zu werden.

Doch als sie am Mittwoch wegen ihrer Rolle bei dem Aufstand zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, sagte St. Cyr, sie habe verstanden, wie sich Jesus fühlte, als er sein Schicksal akzeptierte, bevor er gekreuzigt wurde. Und sie sagte dem Richter, dass sie keine Reue für ihre Taten empfinde.



„Ich habe richtig gehandelt“, sagte St Cyr nach Angaben von NBC News. „Ich weiß, es klingt wahnhaft.“

Kapitol-Erstürmerin übernimmt keine Verantwortung für ihre Taten

St. Cyr, 55, aus Boise, wurde im März wegen zweier Kapitalverbrechen und mehrerer Vergehen verurteilt. US-Bezirksrichter John Bates verurteilte St. Cyr zu 30 Monaten Gefängnis und drei Jahren Haft unter Aufsicht. Die Staatsanwaltschaft hatte aufgrund ihrer kriminellen Vorgeschichte und ihrer unehrenhaften Entlassung aus dem US-Marinekorps 33 Monate Haft gefordert. Außerdem wurde sie zur Zahlung von Tausenden von Dollar als Entschädigung und Geldstrafe verurteilt, darunter 2.000 Dollar an den Architekten des Kapitols.

Nach ihrer Verurteilung beklagte sich St. Cyr auf Facebook Live über ihre Zukunft im Gefängnis. In dem Video übernahm St. Cyr keine Verantwortung für ihre Taten im Kapitol und verglich ihr angebliches Leiden mit den Qualen im Garten Gethsemane, wo Jesus laut Bibel große Qualen erlebte, aber Gottes Willen akzeptierte, bevor er verraten, verhaftet und gekreuzigt wurde.



The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

„Ich habe verstanden, wie sich Jesus fühlte, als er im Garten Gethsemane betete und sich so allein fühlte“, sagte St. Cyr.



Matthew Graves, der US-Staatsanwalt für Washington, D.C., sagte in Gerichtsdokumenten, dass St. Cyr in den 32 Monaten seit dem tödlichen Aufstand nie für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen worden sei.



„Ihre Worte zeigen einen Mangel an Reue, Respektlosigkeit gegenüber dem Gesetz und Missachtung des juristischen Prozesses“, so Graves im Memorandum zur Urteilsverkündung.



Die stellvertretende US-Staatsanwältin Jacqueline Schesnol fügte hinzu, dass St. Cyr „eine Person ist, die tut, was sie will, ohne sich um Regeln, Autoritäten oder das Gesetz zu kümmern“.



Nicole Owens, St. Cyrs Anwältin, erklärte gegenüber der Washington Post, ihre Mandantin sei eine „tiefgläubige Frau“, die „ein fehlgeleitetes Gefühl von Patriotismus und Loyalität verspürte, als sie am 6. Januar 2021 das Kapitol betrat“.

„Sie war aufgrund ihrer traumatischen Erziehung besonders anfällig für die Botschaften rund um die Wahl 2020“, sagte Owens in einer Erklärung. „Sie glaubte dem ehemaligen Präsidenten Trump und anderen Machthabern, die ihr sagten, die Wahl sei gestohlen worden. Das tut sie immer noch. Aufgrund dieses Glaubens fühlte sie sich verpflichtet zu handeln, um unser Land zu retten.“



Kapitol-Erstürmerin war in der ersten Reihe dabei

Mehr als 1.100 Personen wurden in fast allen 50 Bundesstaaten wegen Straftaten im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Kapitol angeklagt. Nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft in Washington, D.C., wurden fast 400 Personen wegen Angriffs oder Behinderung von Strafverfolgungsbehörden angeklagt, was ein Verbrechen darstellt.



Die Verurteilung von St. Cyr erfolgte wenige Tage nach der Verurteilung des ehemaligen Anführers der Proud Boys, Henry „Enrique“ Tarrio, zu 22 Jahren Haft, der bisher längsten Strafe unter denjenigen, die wegen Störung der friedlichen Machtübergabe des Präsidenten verurteilt wurden. Der Anführer der rechtsextremen Gruppe sagte diese Woche gegenüber The Post, dass die Staatsanwälte ihn dazu gedrängt hätten, Donald Trump zu belasten, den ehemaligen Präsidenten, der 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen will, nachdem er in vier Fällen angeklagt wurde. Trump hat in jedem Fall ein Fehlverhalten bestritten.

St. Cyr ist eine ehemalige Ausbilderin des Marine Corps, die wegen eines Drogendelikts unehrenhaft entlassen wurde. Im Dezember 2020 wurde sie wegen Hausfriedensbruchs verhaftet, nachdem sie sich geweigert hatte, das Gebäude des Central District Health in Boise während einer Sitzung über die Pandemie und Gesundheitsmaßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 zu verlassen, so die Staatsanwaltschaft.



6. Januar 2021 - der Sturm aufs Kapitol in Bildern Fotostrecke ansehen

Nicht lange nach ihrer Verhaftung in Boise reiste sie etwa 2.400 Meilen (ca. 3.862 Kilometer) von Boise nach Washington, um an der „Stop the Steal“-Kundgebung am 6. Januar 2021 teilzunehmen. Nach der Kundgebung schloss sie sich einer Menge von Randalierern an, die den Lower West Plaza am Kapitol besetzten, so die Staatsanwaltschaft. Sie gehörte zu der Menge, die schließlich die Polizeibeamten in diesem Bereich überwältigte, und war eine der ersten, die die Zaunlinie durchbrachen.

„St. Cyr betrat den Tunnel zweimal und kletterte schließlich auf einen Vorsprung, von dem aus sie die Menge der Randalierer überblickte, die sie mit ihrem Handy filmte und der Menge zurief: ‚Wir brauchen frische Leute‘ und ‚Schiebt, schiebt, schiebt‘“, schrieb die Staatsanwaltschaft.



Sie kletterte durch ein zerbrochenes Fenster und betrat das Versteck eines Senators. Während sie sich im Kapitol aufhielt, übertrug St. Cyr das Chaos live auf Facebook und postete Fotos mit der Bildunterschrift: „Patrioten sind in unserem Haus“.



Schuldig in sechs Anklagepunkten

St. Cyr wurde am 10. März in sechs Anklagepunkten für schuldig befunden. Neben der Anklage wegen eines Kapitalverbrechens wurde sie auch wegen eines Vergehens verurteilt: Betreten und Verbleiben in einem gesperrten Gebäude oder auf einem gesperrten Gelände, ordnungswidriges und störendes Verhalten in einem gesperrten Gebäude oder auf einem gesperrten Gelände, ordnungswidriges Verhalten in einem Gebäude des Kapitols und Aufmarsch, Demonstration oder Streikposten in einem Gebäude des Kapitols.



St. Cyr sagte vor Gericht, dass sie nach Washington gegangen sei, weil sie einen Eid geleistet habe, die Verfassung zu verteidigen und wiederholt die falsche Behauptung aufgestellt habe, dass die Präsidentschaftswahlen 2020 von Trump gestohlen worden seien.



„Sie liebt unser Land und unsere Verfassung und glaubt, dass sie gehandelt hat, um beides zu retten, als sie zum Kapitol ging“, sagte Owens gegenüber The Post.



Kapitol-Erstürmerin zahlt keine Steuern mehr

Vor ihrer Verurteilung hielt St. Cyr im Gerichtssaal eine 45-minütige, abschweifende und merkwürdige Tirade, die sich auf eine Reihe von Themen bezog, die nichts miteinander zu tun hatten. In dieser Tirade, die, wie sie zugab, „ein bisschen durcheinander und ein bisschen chaotisch“ war, sagte St. Cyr, sie mache sich keine Sorgen darüber, dass sie möglicherweise ins Gefängnis müsse.



„Der Geist hat mir versichert, dass das nicht passieren wird“, sagte sie.



Familienmitglieder, darunter ihr Ehemann Troy St Cyr, schrieben Briefe zur Unterstützung.



„Sie hat niemandem etwas zuleide getan, nichts kaputt gemacht und keine Zerstörung oder Beschädigung eines anderen Menschen oder von Regierungseigentum verursacht“, schrieb er laut KTVB, einer NBC-Tochtergesellschaft in Boise. „Sie hatte nicht die Absicht, ein Verbrechen zu begehen, geschweige denn die verfassungswidrigen Gesetze, die Sie alle geschaffen haben, um uns unsere Freiheiten zu nehmen.“

Kurz nach ihrer Verurteilung meldete sich St. Cyr auf Facebook Live zu Wort und erklärte, sie habe seit 2019 keine Steuern mehr eingereicht und forderte andere auf, dies ebenfalls zu tun. St Cyr sagte, sie müsse sich in etwa sechs Wochen im Gefängnis melden.



„Wir haben also sechs Wochen Zeit für Amerika, um es herauszufinden und aufzustehen und die Wahrheit zu erfahren, oder ich gehe ins Gefängnis“, sagte sie. „Aber das ist in Ordnung, denn wenn ich ins Gefängnis gehe, werde ich viele Informationen mitnehmen, und ich werde viele Frauen lehren, wie sie denken und freie Menschen werden können.

Zum Autor Timothy Bella arbeitet als Autor und Redakteur für das General Assignment Team und konzentriert sich auf nationale Nachrichten. Seine Arbeiten sind in Zeitschriften wie Esquire, The Atlantic, New York Magazine und The Undefeated erschienen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.