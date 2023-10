Karten, Grafiken und Analysen: Alles zur Landtagswahl in Hessen

Von: Kai Bräunig, Sok Eng Lim, Marie Ries, Philipp David Pries, Nils Tillmann

Teilen

Wie färbt sich Hessen bei der Landtagswahl 2023? Am Wahlsonntag finden Sie bei uns alle Ergebnisse. © Montage / Imago / Litzka / Bruckmann

Wer überzeugt die Wähler und Wählerinnen vor Ort, welche Partei erleidet in den Regionen eine Niederlage? Nutzen Sie den Wahlabend über aktuelle Karten, Daten und Grafiken zur Landtagswahl.

Wiesbaden/Frankfurt/Kassel - Was wird der hessische Wahlabend am 8. Oktober bereithalten? Nicht nur die Politikerinnen und Politiker blicken mit hohem Interesse auf die kommende Landtagswahl. In diesem Artikel finden Sie durchgehend neue Zahlen. Wir informieren Sie zugleich in Grafiken, Karten und Analysen und lassen Sie hinter die Daten und tief in die Regionen des Bundeslandes blicken.

Zu Beginn des Wahlabends in Hessen stehen bei uns die jeweils neuen Ergebnisse im Vordergrund. Unsere Karte mit allen 55 Wahlkreisen färbt sich nach und nach ein mit der jeweils stärksten Partei oder dem stärksten Kandidaten. Ein Klick auf den Wahlkreis offenbart nicht nur das Ergebnis aller Parteien, sondern auch der einzelnen Kandidaten eines Wahlkreises. So wird sich im Laufe des Wahlabends zeigen, wie sich der nächste hessische Landtag zusammensetzen wird.

Umfangreiche Daten und Karten zur Landtagswahl in Hessen

Was Sie in diesem Artikel erwartet: - Ab 18 Uhr alle Hochrechnungen, Prognosen und Ergebnisse

- Ab etwa 18.30 Uhr erste Wahlkreis-Ergebnisse in den Karten

- Ab 20 Uhr: Zusätzliche Grafiken, Karten und Analysen aus den Regionen. Darunter Hochburgen, wichtige Gemeinden, deutlichste Siege und manches mehr.

- In der Wahlnacht: Eine Karte mit allen Gemeinde-Ergebnissen. Stadtteil-Ergebnisse von Frankfurt und Kassel.

Außerdem wird sich am Wahlabend herausstellen, welche Koalitionen im nächsten hessischen Landtag möglich sind. Dies können Sie im Koalitionsrechner interaktiv über alle Parteien hinweg herausfinden, die nach jeweils aktuellem Stand den Weg in den Landtag finden werden. Ebenso finden Sie im Laufe des Abends und des Montags hier weitergehende Analysen. Dabei beschäftigen wir uns unter anderem mit der Frage, wo die Regierungskoalition aus CDU und Grünen gut und schlecht abgeschnitten hat. Ebenso geht es beispielsweise darum, wo Kandidaten die deutlichsten Siege holten oder wie sich die Wähler in der jeweiligen Heimatgemeinde der Politiker entschieden haben.

Wie CDU und Grüne in Hessen abschneiden

Am 8. Oktober sind in Hessen 4,4 Millionen Menschen aufgerufen, die Zusammensetzung des nächsten Landtags zu bestimmen. Dies wird unter anderem darüber entscheiden, ob die Koalition aus CDU und Grünen ihre Arbeit fortsetzen kann. Insgesamt stehen 21 Landeslisten zur Wahl - darunter sind neben den im Landtag vertretenen Parteien auch kleinere wie Volt Deutschland, Wählerliste Klimaliste Hessen oder die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD). Wie bedeutend jede einzelne Stimme sein kann, zeigte sich beispielhaft bei der letzten hessischen Landtagswahl. Am Ende lagen zwischen den Grünen und der SPD ganze 66 Stimmen.

Noch ein Blick zurück auf die vergangene Wahl in Hessen gefällig, bevor er wieder nach vorne geht? Das Datenjournalismus-Team von IPPEN.MEDIA hat alle hessischen Gemeindeergebnisse aus den Landtagswahlen 2018 für Sie in einer interaktiven Karte aufbereitet.

Unsere Daten, Quellen und Methoden Sämtliche Wahldaten stammen grundlegend vom Hessischen Statistischen Landesamt. Teilweise nutzen wir Datenangebote der dpa-infocom und bereiten diese auf. Unsere Grafiken, Karten und Analysen basieren auf obigen Wahldaten und ihrer Analyse.