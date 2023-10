Diese Karten zeigen das ganze Ausmaß der AfD-Zugewinne in Bayern und Hessen

Von: Kai Bräunig, Sok Eng Lim, Marie Ries, Philipp David Pries, Nils Tillmann

AfD-Jubel der Spitzenvertreter nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Doch wie war die Stimmung in Stadt und Land? © Montage / Litzka / Bruckmann Helmut Fricke / Uwe Lein / dpa

Der Erfolg der AfD – ein Thema, das viele bewegt. Diese beiden Karten zeigen, wie stark die Alternative für Deutschland in Bayern und Hessen bei den Wählern auf Zustimmung gestoßen ist.

München/Wiesbaden – Die Landtagswahlen sind vorbei – und zwei Bundesländer diskutieren heftig über die AfD. In Hessen reichte es für sie zur zweitstärksten Partei, in Bayern verfehlte sie diesen Status nur knapp. Doch was steckt eigentlich dahinter, und wo zeigt sich die neue Stärke in den Regionen besonders deutlich?

Die in diesem Artikel enthaltenen Karten mit den größten Zugewinnen zeigen deutlich, dass aus früheren AfD-Inseln inzwischen großflächige Landschaften geworden sind. Dennoch bleibt die Alternative für Deutschland bei weitem keine Partei wie die anderen. Sie reiht sich bundesweit nahtlos ein in die lange Linie rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien in Deutschland, so lautet die Einordnung der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch der Verfassungsschutz beobachtet die AfD als Verdachtsfall.

Bayern: Kein einziger Stimmkreis ohne AfD-Zugewinn

Was zeigt nun konkret ein Blick auf diese neue AfD-Realität? Schon die bayerische Karte offenbart, wie hoch und wie flächendeckend die Zugewinne ausgefallen sind. In sämtlichen Stimmkreisen des Freistaats legte die AfD in Bayern zu, teilweise knapp neun Prozentpunkte (alle Ergebnisse hier). Das schaffte keine andere Partei, die im bayerischen Landtag vertreten ist. In 24 Stimmkreisen reichte es für die AfD sogar zur zweitstärksten Kraft. Dies sind Ergebnisse, die für die Partei noch vor wenigen Jahren selbst in den ostdeutschen Bundesländern undenkbar gewesen wäre.

Die neue Stärke der AfD manifestiert sich auch in den einzelnen Städten und Gemeinden Bayerns. Eine Betrachtung auf dieser regionalen Ebene ermöglicht noch einmal einen präziseren Blick auf die politische Lage. Und obwohl noch nicht sämtliche Daten vorliegen, zeigt sich schon jetzt: Es gibt Gemeinden wie Oberrieden im Stimmkreis Kaufbeuren, in denen die AfD sogar mit 31,3 Prozent die stärkste aller Parteien wurde. Nebenan im ähnlich gelagerten Landkreis Günzburg spricht der Landrat im Interview Klartext zum dortigen AfD-Ergebnis: „Im Ergebnis sind wir leider sehr, sehr hoch.“

Bayern: Nur in Großstädten tut sich die AfD immer noch schwer

Regionen mit einer vergleichsweise schwachen AfD gibt es auch in Bayern, aber man muss sie fast schon mit der Lupe suchen. Der Stimmkreis München-Mitte ist der einzige Stimmkreis Bayerns, in dem die Rechtspopulisten mit 4,5 Prozent der Gesamtstimmen unter der symbolischen Fünfprozenthürde lagen. Die niedrigsten Wahlergebnisse der vom Verfassungsschutz beobachteten AfD stammen damit allesamt aus Münchner Stimmkreisen.

Woher die großen Zugewinne kommen, darüber wird nun ebenso gestritten. Lag es an den Jungen, die inzwischen nicht mehr nur links wählen? Welche Motive stecken dahinter? Der klare Blick auf die Ergebnisdaten zeigt auf jeden Fall einen ersten möglichen Zusammenhang auf. In den Stimmkreisen, in denen die Wahlbeteiligung zugenommen hat, legte auch zugleich die AfD zu.

Hessen: Große AfD-Zugewinne mit einem deutlichen Ausreißer

Was die AfD auf Landesebene in Bayern knapp verpasste, erreichte sie in Hessen: Platz zwei aller Parteien bei der Landtagswahl. Nun diskutiert man von Kassel bis Wiesbaden intensiv über diese Entwicklung. Die AfD hat ohne jede Ausnahme in den Gemeinden und Wahlkreisen dazugewonnen, größtenteils sogar deutlich: In drei von vier Gemeinden wurde die AfD gar zweitstärkste Kraft. Weit vorne liegt hier das osthessische Sinntal, schon länger eine AfD-Hochburg, mit 32,7 Prozent der Zweitstimmen.

Selbst dort in Hessen, wo die AfD vergleichsweise schwache Ergebnisse erzielt hat, reichte es noch für mehr als zehn Prozent. Hier ist ein beispielhafter Blick auf eine Stadt wie das nordhessische Kassel aufschlussreich. Bei den Stadtteilen zeigt sich im Kleinen, wie gespalten die Meinung zur AfD trotz aller landesweiten Zugewinne dann doch ist. Im Stadtteil Waldau erhielt die AfD mehr als 34, im als akademisch-liberal geltenden Stadtteil Vorderer Westen dagegen nur 7,6 Prozent.

Der Blick geht bei der AfD schon in Richtung 2024

So bleibt beim Blick auf die regionalen Daten und die AfD am Ende für Hessen und Bayern die Erkenntnis: Es sind nicht mehr nur wie früher einzelne Regionen oder Kandidaten, bei denen die AfD punktet. Inzwischen erhalten die Rechtspopulisten weit darüber hinaus und nahezu im gesamten Land und in vielen Milieus viel Zustimmung. Und wenn man den Umfragen Glauben schenken kann, wird sich diese Entwicklung 2024 bei den Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern noch verstärken.

Unsere Daten, Quellen und Methoden Grundlegend basieren unsere Analysen auf den Rohdaten des Bayerischen Landesamtes für Statistik und des Hessischen Statistischen Landesamtes. Zusätzlich haben wir Daten vor Ort in den Gemeinden recherchiert.