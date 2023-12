Israel-Palästina-Konflikt: Was kommt nach dem Krieg im Gazastreifen?

Von: Foreign Policy

Israelis und Palästinenser wünschen sich Freiheit und Frieden. Die beiden Forderungen in Einklang zu bringen ist eine große Herausforderung.

Israels Rückzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005 und die Übergabe an die Palästinensische Autonomiebehörde

Terroranschlägen der Hamas am 7. Oktober und die militärische Antwort Israels in Gaza

Biden-Regierung sieht internationale Stabilisierung des Gazastreifens und Zweistaatenlösung vor

US-Pläne wenig praktikabel: Wiederbesetzung des Gazastreifens wahrscheinlich

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 6. Dezember 2023 das Magazin Foreign Policy.

Gaza – In den letzten zwei Monaten des Krieges im Nahen Osten hat niemand in Washington oder anderswo eine gute Idee gehabt, was im Gazastreifen geschehen soll, wenn die Kämpfe dort beendet sind. Gleichzeitig scheinen sich alle einig zu sein, dass die Wiederbesetzung des Gazastreifens durch Israel eine schlechte Idee ist.

Die Regierung Biden hat die israelische Regierung bereits gewarnt, dass sie eine solche Rückkehr zur militärischen Verwaltung des Gebiets nicht unterstützen würde.

Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit einer erneuten israelischen Besetzung größer, als viele vermuten. Das liegt daran, dass die Israelis Sicherheit wollen und dass alle derzeitigen Ideen für den Gazastreifen entweder nicht umsetzbar oder politisch unhaltbar sind (oder beides).

Gleichzeitig sehen die Israelis den Kampf mit der Hamas als existenziell an und scheinen daher bereit zu sein, internationales Ärgernis in Kauf zu nehmen, wenn dies der Preis für ihr Überleben ist.

Israels Rückzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005

Wenn man über den „Tag danach“ in Gaza nachdenkt, ist es wichtig, einige Details über Israels Rückzug aus dem Gebiet im Jahr 2005 zu verstehen. Als der damalige Ministerpräsident Ariel Sharon feststellte, dass die israelische Besetzung des Gazastreifens die Kosten nicht mehr wert war, stimmten viele Israelis zu. Es gab keinen überzeugenden Grund, zu bleiben.

Anders als das Westjordanland war der Gazastreifen nie Teil des historischen Staates Israel. Und obwohl die Sicherheitslage dort in den letzten Tagen der Zweiten Intifada weiterhin angespannt war, hielt die Führung der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) sie für beherrschbar, selbst wenn sich keine Truppen mehr in dem Gebiet befanden.

Außerdem würde Israel in der ganzen Welt Anerkennung dafür bekommen, dass es die Siedlungen auflöst und das Gebiet verlässt. Unausgesprochen blieb, dass Scharon durch den Rückzug aus dem Gazastreifen Ressourcen freisetzen würde, um seine Bemühungen fortzusetzen, Israels Griff auf die Teile des Westjordanlandes zu verstärken, die nach seiner Absicht immer unter israelischer Kontrolle bleiben sollten.

Übergabe an die Palästinensische Autonomiebehörde schien wie ein Sieg

Für viele in Israel war die Besetzung des Gazastreifens der giftige Kelch des Sieges vom Juni 1967, und die Übergabe an die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) schien wie ein Sieg. Doch nicht alle Israelis waren so positiv eingestellt.

Die Siedler beklagten, was sie als Verrat Scharons empfanden, und einige leisteten Widerstand. Der damalige Verkehrsminister Avigdor Lieberman wurde wegen seines Widerstands aus der Regierung gedrängt.

Und die Likud-Partei spaltete sich. Scharon gründete zusammen mit bekannten Likudniks wie Ehud Olmert und Tzipi Livni eine neue Partei namens Kadima. Lieberman und andere Gegner, darunter der ehemalige Knessetsprecher Yuli Edelstein, hielten es für einen Irrtum zu glauben, dass ein Rückzug aus dem Gazastreifen entweder Wohlwollen oder Sicherheit erzeugen würde.

Im Gegensatz zu Scharon waren sie der Meinung, dass die beste Möglichkeit, die Sicherheit der Israelis im souveränen Israel zu gewährleisten, die Fortsetzung der Besetzung des Gazastreifens sei.

Nach den Terroranschlägen im Oktober: 30 Prozent der Israelis sind für eine Besetzung

In den darauffolgenden Jahren, in denen seit dem Abzug in regelmäßigen Abständen Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden und die Vereinten Nationen Israel weiterhin für eine Besatzung kritisierten, die nach Ansicht vieler Israelis nicht existiert, hat die israelische Rechte behauptet, dass Scharons Abzug ein schwerer Fehler war.

Diese Ansicht scheint in Israel seit den Terroranschlägen vom 7. Oktober an Bodenhaftung gewonnen zu haben. In einer Umfrage, die nicht lange danach durchgeführt wurde, sprachen sich 30 Prozent der Israelis für eine Besetzung und militärische Verwaltung des Gazastreifens aus.

Natürlich wurde diese Umfrage unmittelbar nach dem schlimmsten Sicherheitsversagen in der Geschichte des Staates durchgeführt. Zweifellos kochten im blutigen und verwundeten Israel die Emotionen hoch (und tun es immer noch).

Es könnte sehr gut sein, dass weit weniger Israelis den Gazastreifen wieder besetzen wollen, als die Umfrage widerspiegelt. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Gegner des Abzugs von 2005 heute eine überzeugendere Argumentation haben als damals:

Menschen vor ihren zerstörten Häusern in Deir al-Balah im Gazastreifen Ende November. © IMAGO/ ZUMA Wire

Israelischer Verteidigungsminister deutet Truppenabzug aus Gaza nach dem Krieg an

Als Israel den Gazastreifen besetzte, herrschte relative Ruhe, und es fielen, wenn überhaupt, nur wenige Raketen auf das Land; seit die IDF abgezogen sind, gab es nur Minikriege (2008-09, 2012, 2014, 2021) und jetzt einen ausgewachsenen Konflikt.

Mir wurde gesagt, dass niemand im israelischen Verteidigungsapparat - dieselben Leute, die jahrelang Warnungen vor den Plänen der Hamas ignoriert haben - den Gazastreifen erneut besetzen will.

Verteidigungsminister Yoav Gallant ging sogar so weit zu erklären, dass die dritte Phase des Krieges „die Aufhebung der Verantwortung Israels für das Leben im Gazastreifen und die Schaffung einer neuen Sicherheitsrealität für die Bürger Israels erfordern wird“, was darauf hindeutet, dass die IDF nach der Zerstörung der Hamas den Gazastreifen verlassen und ihn von Israel abriegeln wird.

Das mag seine (unrealistische) Absicht sein, aber das ist nicht unbedingt das, was andere sagen.

Premierminister Netanjahu fordert hingegen die gesamte Sicherheitsverantwortung

Am 6. November erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gegenüber ABC News, dass „Israel auf unbestimmte Zeit ... die gesamte Sicherheitsverantwortung [in Gaza] haben wird, weil wir gesehen haben, was passiert, wenn wir sie nicht haben“.

Natürlich hat der Premierminister nicht ausdrücklich erklärt, dass die IDF den Gazastreifen besetzen und nach dem Krieg verwalten werden, aber das hat er auch nicht gesagt.

Minister Dermer zum Truppenabzug 2005: „Offensichtlich können wir das nicht wiederholen“

Dann ist da noch der israelische Minister für strategische Angelegenheiten Ron Dermer, einer der engsten Berater Netanjahus.

Kürzlich wies Dermer gegenüber Reportern darauf hin, dass das israelische Militär seit 17 Jahren nicht mehr im Gazastreifen gewesen sei und daher nicht in der Lage gewesen sei, die Art von Sicherheitsoperationen durchzuführen, die es routinemäßig im Westjordanland durchführe - was bedeutet, dass der Abzug von 2005 die Sicherheit Israels gefährdet habe.

Er fuhr fort: „Offensichtlich können wir das nicht wiederholen“ und bekräftigte damit, was Netanjahu zuvor erklärt hatte, nämlich dass die IDF „auf unbestimmte Zeit die oberste Sicherheitsverantwortung“ im Gazastreifen haben werden.

Daraus lässt sich schließen, dass der beste Weg zur Sicherung Israels die Besetzung ist; aber natürlich ist in den Worten beider Männer ein gewisses Maß an Umschreibungen enthalten. Wenn sie jedoch gegen eine Wiederbesetzung wären, wäre es einfach zu sagen: „Wir sind gegen eine Besetzung, aber wir werden das souveräne Israel sichern, indem wir X, Y und Z tun.“

Aus Mangel an Alternativen: Wiederbesetzung des Gazastreifens wahrscheinlich

Selbst wenn Netanjahu nicht meint, was er zu sagen scheint, oder wenn er es zwar meint, aber die israelische Politik dafür sorgt, dass er nach dem Krieg so oder so nicht mehr an der Macht ist, könnte eine Wiederbesetzung des Gazastreifens dennoch das Ergebnis des Konflikts sein.

Lassen Sie uns ein Gedankenexperiment durchführen: Nehmen wir an, die israelische Führung will den Gazastreifen nicht besetzen. Nehmen wir außerdem an, dass die Zerstörung der Hamas weiterhin das Ziel Israels ist. Und gehen Sie davon aus, dass die israelische Öffentlichkeit nach wie vor ziemlich fanatisch ist.

Nehmen wir nun an, dass weder Washington noch eine der anderen großen globalen oder regionalen Mächte einen praktikablen und politisch vertretbaren Plan für die Nachkriegszeit im Gazastreifen ausarbeiten können. Was genau bleibt den Israelis dann noch?

Biden-Regierung plant internationale Stabilisierung des Gazastreifens und Zweistaatenlösung

Der derzeitige Plan der Regierung Biden, von dem Teile von Außenminister Antony Blinken öffentlich geäußert wurden, sieht eine Art internationale Stabilisierung des Gazastreifens vor, bis eine wiedererstarkte Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle übernehmen kann, gefolgt von einer Wiederaufnahme der Bemühungen der USA um eine Zweistaatenlösung.

Jeder Teil dieses Plans ist unrealistisch. Es ist unwahrscheinlich, dass eine multinationale Truppe im Gazastreifen stationiert wird, denn selbst wenn es Israel gelänge, die Hamas unfähig zu machen, die israelische Sicherheit zu gefährden, wäre dies äußerst gefährlich.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) ist durch Korruption, Dysfunktionalität und mangelnde Legitimität - aufgrund ihrer Abhängigkeit von und ihrer Abstimmung mit Israel sowie der Tatsache, dass Palästinenserführer Mahmoud Abbas sich nicht zur Wahl stellt - so stark beeinträchtigt, dass ihr nicht zu helfen ist.

Selbst wenn sie rehabilitiert werden könnte, haben Netanjahu und seine Berater deutlich gemacht, dass sie die Palästinensische Autonomiebehörde nicht als Partner betrachten, und die palästinensische Führung in Ramallah hat ihrerseits deutlich gemacht, dass sie nicht Israels Statthalter im Gazastreifen sein will.

US-Pläne nur schwer umsetzbar: Israelis mit komplexer Situation konfrontiert

Schließlich scheint es unwahrscheinlich, dass die US-Politiker viel anbieten können, was nicht schon versucht wurde, um Israelis und Palästinenser zu einem Friedensschluss zu bewegen.

Ob die israelische Öffentlichkeit den Gazastreifen besetzen will, bleibt eine offene Frage, aber wie mir israelische Freunde und Gesprächspartner in den letzten zwei Monaten mitgeteilt haben, sehen sie sich in dem aktuellen Konflikt mit einer unmöglichen Situation konfrontiert.

Sie wünschen sich nichts sehnlicher, als die palästinensische Frage loszuwerden und Sicherheit zu haben. Sie dachten, ein Rückzug aus dem Gazastreifen würde diese Ziele voranbringen, aber die Anschläge vom 7. Oktober haben diese Überzeugung erschüttert.

Deshalb sollte es niemanden überraschen, wenn die Israelis den Gazastreifen wieder besetzen. Für Israelis, die sich nach Sicherheit sehnen, gibt es wahrscheinlich keine andere Wahl.

Zum Autor Steven A. Cook ist Kolumnist bei Foreign Policy und Eni Enrico Mattei Senior Fellow für Nahost- und Afrika-Studien beim Council on Foreign Relations. Sein neuestes Buch, The End of Ambition: America‘s Past, Present, and Future in the Middle East, wird im Juni 2024 veröffentlicht. Twitter (X): @stevenacook

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 6. Dezember 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.