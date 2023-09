Keine Wunderwaffen für die Ukraine: Sieg über Russland geht nur langsam und verlustreich

Von: Foreign Policy

Die Ukraine wiederholt immer weider ihre Bitte nach deutschen Taurus-Marschflugkörpern. © IMAGO/Arnulf Hettrich

Es gibt keine Alternative zur langsamen und methodischen Reduzierung der russischen Streitkräfte in der Ukraine.

Deutschland ist nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Geber von Militärhilfe für die Ukraine geworden, aber das merkt man nicht, wenn man die Debatte in Berlin verfolgt. Ähnlich wie Berlin lange Zeit zögerte, deutsche Leopard-2-Panzer in die Ukraine zu schicken, und sich zunächst weigerte, bevor es schließlich im Januar einlenkte, hat die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz die Entscheidung über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus deutscher Produktion hinausgezögert. Scholz hat die Gründe für sein Zaudern nicht erläutert; ähnliche Raketen wurden bereits von Großbritannien und Frankreich geliefert. In dieser Woche wurden diese vom Westen gelieferten Marschflugkörper möglicherweise eingesetzt, um russische Marineeinrichtungen im besetzten Sewastopol anzugreifen, und zwar im Rahmen der zunehmend erfolgreichen Bemühungen der Ukraine, die Operationen der russischen Marine im Schwarzen Meer einzuschränken.

Der Angriff auf Sewastopol zeigt, dass die Ukraine durchaus Bedarf an weiteren Raketen hat, und Deutschland sollte die Taurus liefern, wenn es ihm mit der Unterstützung der Ukraine bei der Befreiung ihrer Gebiete ernst ist. Aber die fortgesetzte Darstellung dieser und anderer Waffen als potenziell kriegsentscheidende Waffen verwirrt die Debatte und ist schädlich für die Ukraine. Die Vorstellung, dass es eine Abkürzung zum Sieg gibt, weckt Erwartungen auf ein schnelles Ende des Gemetzels, die die Ukraine wahrscheinlich nicht erfüllen kann. Nach mehr als 18 Monaten zermürbenden Krieges sollte klar sein, dass es keine Wunderwaffen gibt und dass es keine Alternativen zur langsamen und methodischen Reduzierung der russischen Streitkräfte in der Ukraine gibt.

Es ist an der Zeit, das Narrativ von den spielverändernden Waffen zu begraben und ein realistischeres Verständnis davon zu entwickeln, was einzelne Waffensysteme leisten können und was nicht - und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Ukraine bekommt, was sie braucht, um den Kampf fortzusetzen.

Es gibt zahlreiche Gründe, warum die Idee von den bahnbrechenden Waffen fehlerhaft und gefährlich ist. Zum einen besteht die Gefahr, dass die langfristige militärische Unterstützung durch westliche Regierungen untergraben wird, da ihre Erwartungen an die Wirkung bestimmter Waffen nicht erfüllt werden. Man denke nur an die laufende Gegenoffensive: Die Tatsache, dass die ukrainischen Soldaten schnell den Umgang mit den Leopard 2 und anderem neuen westlichen Gerät erlernten, verleitete einige Kommentatoren und Politiker zu der Annahme, dass sich dies automatisch in einem Erfolg auf dem Schlachtfeld niederschlagen würde. Sie machten sich nicht die Mühe zu fragen, ob ein paar Monate Training auf einer begrenzten Anzahl von Fahrzeugen ausreichen würden, um eine komplexe Offensive mit kombinierten Waffen gegen gut vorbereitete russische Befestigungen zu führen.

Fokussierung der Debatte auf einzelne Waffentypen trägt zu Spannungen bei

Enttäuschung kann schnell zu Zwietracht führen. Vorwürfe werden laut, dass die Waffen nicht schnell genug oder nicht in ausreichender Zahl geliefert wurden. Wenn diese Kritik von ukrainischer Seite geäußert wird, empfinden einige westliche Politiker Kiew als „undankbar“. Die Fokussierung der Debatte auf einzelne Waffentypen trägt somit zu diplomatischen und militärischen Spannungen zwischen der Ukraine und ihren westlichen Partnern bei.

Langstreckenraketen wie die Taurus sind besonders anfällig für das Narrativ des „game-changer“. Präzisionsgelenkte Munition wie Marschflugkörper gelten als eine der Hauptkomponenten verschiedener einseitiger Militärkampagnen der USA und anderer westlicher Mächte, darunter der Golfkrieg 1990-91 und die US-Invasion im Irak 2003.

Die Fokussierung auf Langstreckenraketen in der westlichen Debatte wird noch verstärkt durch den fast mythischen Status der AirLand Battle-Doktrin des US-Militärs, die in den 1980er Jahren als Mittel zur Abwehr der sowjetischen Aggression in Europa entwickelt wurde. Diese Doktrin sah unter anderem den Einsatz von Präzisionsschlägen mit großer Reichweite vor, um sowjetische Streitkräfte, Kommando- und Kontrollpunkte sowie Nachschubdepots tief im Rücken der vorrückenden Streitkräfte zu zerstören.

Die Zerstörung oder Unterbrechung der gegnerischen Kommando- und Kontrollstrukturen und der Logistik weit hinter der Frontlinie wird auch als „deep battle“ bezeichnet und gilt oft als das Geheimnis des schnellen militärischen Erfolgs des Westens in den letzten Jahrzehnten. Es überrascht daher nicht, dass viele Kommentatoren - insbesondere diejenigen, die in den 1980er und 1990er Jahren in westlichen Streitkräften gedient haben - sich die Mühe gemacht haben, die „deep battle“-Kampagne der Ukraine hervorzuheben. Folglich werden präzisionsgelenkte Munition wie die Taurus-Marschflugkörper sowie die taktischen Raketensysteme der Armee (ATACMS), deren Lieferung durch Washington kurz bevorzustehen scheint, als entscheidende Vorteile für die Ukraine angesehen.

Das bedeutet nicht, dass die Ukraine diese Raketen nicht erhalten sollte, aber es ist eine gesunde Portion Realismus in Bezug auf die Möglichkeiten, die sie bieten, erforderlich. Es gibt zwei Hauptgründe, warum Taurus und ATACMS auf dem Gefechtsfeld wahrscheinlich eine viel geringere Wirkung haben werden. Erstens wurden die ukrainischen Streitkräfte bereits mit ähnlichen Systemen ausgestattet. Zusätzliche Marschflugkörper würden also das ukrainische Arsenal aufstocken, aber sie würden keine wesentliche zusätzliche Fähigkeit bieten, auf die sich die russischen Streitkräfte einstellen müssten. Zweitens: Wie ich bei meinen Feldforschungen in der Ukraine im Sommer feststellen konnte, besteht bei einigen Beobachtern möglicherweise ein grundlegendes Missverständnis darüber, was eine intensive Schlachtkampagne bewirken kann. Kurz gesagt, die Durchführung eines Feldzuges zur systematischen Zerschlagung des russischen Militärsystems hinter der Frontlinie, einschließlich der Unterbrechung der Nachschublinien, ist viel schwieriger, als die Beobachter glauben.

Taurus-Rakete wird für Kiew im Ukraine-Krieg keine entscheidende Rolle spielen

Die Taurus-Marschflugkörper werden sicherlich die bestehenden ukrainischen Fähigkeiten erweitern. Der Flugkörper hat eine effektive Reichweite von bis zu 500 Kilometern und ist für den Einsatz gegen gehärtete oder eingegrabene Ziele, wie Kommandobunker, Munitionsdepots, Brücken und andere wichtige Verkehrsknotenpunkte, konzipiert. Berichten zufolge verfügt die Rakete über einen etwas stärkeren Gefechtskopf als andere präzisionsgelenkte Munition im ukrainischen Arsenal, wodurch sie bei der Zerstörung von Brücken, z. B. denen, die die Krim mit dem ukrainischen Festland verbinden, effektiver sein könnte. In der Realität ist jedoch die mangelnde Durchschlagskraft der ukrainischen Raketen weniger ein Problem als die Zielgenauigkeit und die Fähigkeit, russische Luft- und Raketenabwehrsysteme zu überwinden. Angesichts der wahrscheinlichen Reichweitenbeschränkung durch die Deutschen wird der einzige große Vorteil der Rakete gegenüber ähnlichen, bereits von der Ukraine eingesetzten Waffen - ihre größere Reichweite - begrenzt sein.

Ein weiterer Grund, warum die Taurus-Rakete für die Ukraine keine entscheidende Rolle spielen wird, ist die Tatsache, dass Deutschland wahrscheinlich nicht genug davon liefern wird, um einen großen Unterschied zu bewirken. Ausgehend von veröffentlichten Berichten und meinen eigenen Einschätzungen haben Großbritannien und Frankreich der Ukraine seit Mai zusammen vielleicht 250 bis 400 Marschflugkörper geliefert, von denen die Ukraine zwischen 180 und 200 abgefeuert hat. Deutschland könnte das ukrainische Arsenal mit etwa 150 Taurus-Marschflugkörpern aufstocken, was einer Analyse zufolge Kiew genügend präzisionsgelenkte Munition zur Verfügung stellen würde, um seine Kampagne gegen russische Ziele im hinteren Teil der Frontlinie um weitere zwei Monate zu verlängern. Auch wenn dies für die Ukraine wichtig wäre, sollten wir nicht davon ausgehen, dass dies große strategische Auswirkungen haben wird.

Selbst größere Mengen - ob Taurus allein oder in Kombination mit ATACMS - würden keine spielverändernde Wirkung garantieren. Wie Michael Kofman und Rob Lee dargelegt haben, ist die Durchführung einer erfolgreichen Tiefflugkampagne viel schwieriger, als die meisten Kommentatoren zu glauben scheinen. Ohne Luftüberlegenheit ist es sehr schwierig, Nachschublinien zu unterbrechen, dynamisch zu zielen oder die Feuerkontrolle in der Tiefe des Hinterlandes zu übernehmen. Um eine systematischere Kampagne in der Tiefe zu führen, bräuchte die Ukraine ständige Aufklärung sowie bessere Überwachungs- und Aufklärungsmöglichkeiten (z.B. Satelliten und unbemannte Flugzeuge), um russische Ziele zu identifizieren und zu verfolgen.

Angesichts wirksamer russischer Gegenmaßnahmen - wie der elektromagnetischen Störung von Drohnen - und des Mangels der Ukraine an hochwertigen Aufklärungsplattformen sowie der fehlenden Kontrolle über den Luftraum ist eine dauerhafte Abdeckung des russischen Hinterlands schwierig.

Zusätzliche Präzisionsraketen werden der Ukraine helfen, Russland langsam zu schwächen

Die Hoffnung, dass Taurus und ATACMS das Spiel verändern werden, scheint auch die systematische russische Anpassung seit der Einführung der HIMARS-Mehrfachraketenwerfer im Sommer 2022 zu ignorieren. Die russischen Streitkräfte haben ihre Kommando- und Kontrollposten verstärkt, ihr Versorgungsnetz diversifiziert und sind nicht mehr auf große, anfällige Munitionsdepots nahe der Frontlinie angewiesen. Selbst wenn die Ukraine in der Lage wäre, systematischer Langstreckenraketen in größeren Mengen einzusetzen, ist unklar, wie effektiv ein solcher Schlag gegen einen gut verschanzten Gegner mit einer ausgefeilten Luft- und Raketenabwehr und starken Fähigkeiten zur elektronischen Kriegsführung wäre.

Schließlich scheinen einige Kommentatoren die Menge an Nachschub zu überschätzen, die die Russen benötigen, um ukrainische Angriffe an der Frontlinie abzuwehren oder zu verzögern. Es stimmt, dass die russische Logistik zunehmend unter Druck gerät, was sich in einer geringeren Feuerrate der Artillerie und in Schwierigkeiten bei der Verlegung von Truppen zu und von der Frontlinie zeigt. Die russischen Streitkräfte sind jedoch nach wie vor in der Lage, Gegenangriffe zu starten, Gegenfeuer zu geben und angesichts ukrainischer Angriffe ein relativ stabiles Artilleriefeuer aufrechtzuerhalten.

Kurz gesagt, angesichts der Verfügbarkeit von Raketen und der russischen Anpassungen sind die Erwartungen an das, was mit Langstreckenraketen im tiefen Rücken der Russen erreicht werden kann, weit über das hinaus, was möglich zu sein scheint. Wir sollten nicht erwarten, dass zusätzliche Präzisionsraketen, selbst wenn sie mit einem stärkeren Sprengkopf ausgestattet sind und eine noch größere Reichweite haben, wie z.B. ATACMS, einen plötzlichen, störenden Einfluss auf die Kriegsanstrengungen haben. Vielmehr werden diese Systeme der Ukraine dabei helfen, Russlands Fähigkeit, diesen Krieg zu führen, langsam zu schwächen.

Die Tatsache, dass Taurus-Marschflugkörper oder ATACMS auf dem Schlachtfeld wahrscheinlich keine entscheidende Rolle spielen werden, bedeutet nicht, dass sie nicht geschickt werden sollten. Ganz im Gegenteil: Die westliche Unterstützung für die Aufrechterhaltung der ukrainischen Fähigkeit zu Präzisionsschlägen ist ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Zermürbungsstrategie der ukrainischen Streitkräfte. Eine Möglichkeit, die potenzielle Wirksamkeit der Raketen zu erhöhen, wäre die Aufhebung der Beschränkungen für ihren Einsatz, indem der Ukraine beispielsweise gestattet wird, die Kertsch-Brücke anzugreifen.

So sehr die Ukraine deutsche und US-amerikanische Raketen braucht, so wichtig ist es jedoch, eine differenziertere Debatte darüber zu führen, was einzelne Waffensysteme in diesem Krieg leisten können und was nicht. Die bittere Wahrheit ist, dass es keine Abkürzungen zum Sieg gibt, weder mit bestimmten Waffen noch mit der westlichen Tiefschlachtdoktrin. Je früher wir diese einfache Tatsache anerkennen, desto geringer ist das Potenzial für Enttäuschungen und Reibungen zwischen der Ukraine und ihren Partnern - und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kiew die Fähigkeiten und Ressourcen erhält, die es braucht, um der russischen Aggression in einem wahrscheinlich langen Krieg zu begegnen.

Zum Autor Franz-Stefan Gady ist Senior Fellow für Cyber-Macht und zukünftige Konflikte am Internationalen Institut für Strategische Studien. Twitter (X): @hoanssolo

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. September 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

