Besonderes Schuhwerk: Spekulationen über Kim Jong-uns Gesundheitszustand

Von: Fabian Müller

Nordkoreas Diktator Kim Jong-un. (Archivfoto) © KCNA

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wurde mit auffälligen Sandalen fotografiert. Ist das ein modisches Statement oder doch ein Zeichen für eine Erkrankung?

Pjöngjang – Spekulationen um den Gesundheitszustand des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un gab es in der Vergangenheit immer wieder. Mal soll er an Alkohol- und Nikotinsucht leiden, mal soll er rasant an Gewicht verloren haben, wohinter eine schwere Erkrankung gesteckt haben soll. Nun spekuliert das südkoreanische Medium SBS News über die Sandalen, die Kim bei einem Besuch der Marine getragen hat. Denn die sollen wiederum Zeichen einer Erkrankung des Diktators sein.

An den Sandalen machte das Medium mehrere Löcher im vorderen Bereich aus. Die sollen einer guten Belüftung dienen, obwohl an besagtem Tag das Wetter eher schlecht war. Grund könnte sein, dass Kim Jong-un an Diabetes und Bluthochdruck leide, wie der südkoreanische Geheimdienst 2018 berichtet hatte. Außerdem soll beim nordkoreanischen Diktator das sogenannte Tarsaltunnelsyndrom diagnostiziert worden sein, das zu Schmerzen im Fuß und den Zehen führen kann. Verursacher ist ein beschädigter Nerv. Um den Fuß zu entlasten, könnte nun ein offener Schuh gewählt worden sein, so die Vermutung.

Die Sandalen von Kim Jong-un. © KCNA VIA KNS/AFP

Nordkoreas Diktator Kim Jong-un: Spekulationen um Gesundheitszustand

Der britische Guardian hingegen amüsierte sich darüber, dass der nordkoreanische Machthaber Sandalen trug, die die Modezeitschrift Vogue unlängst zum „Schuh der Saison“ gekürt hatten. Und das, obwohl es in dem isolierten ostasiatischen Staat als äußerst schwierig gilt, an angesagte Mode zu kommen.

Bei dem Schuh handele es sich laut dem Bericht um den sogenannten Lisbon Fisherman Sandal, im vergangenen Sommer soll der Umsatz um 200 Prozent gestiegen sein, so angesagt ist das Schuhwerk. Vor allem in den 1940er Jahren haben Fischer in Portugal und anderen südeuropäischen Ländern solche Sandalen getragen.

Ob Kim nun seinen Füßen mehr Freiraum bieten wollte und er somit einer medizinischen Not beigeben musste, oder der eigentlich nicht für Stilsicherheit bekannte Diktator einen modischen Turnaround anstrebt, ist nicht bekannt. (fmü)