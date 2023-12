Kim Jong Uns tränenreiche Bitte an Frauen – plötzlich wird der Nordkorea-Diktator emotional

Von: Jakob Koch

Drucken Teilen

In knapp 30 Jahren hat sich die Geburtenrate in Nordkorea nahezu halbiert. Um den Frauen wieder mehr Lust auf Kinder zu machen, wählte Diktator Kim Jong Un einen ungewöhnlichen Weg.

Pjöngjang – Man stelle sich die Situation im Deutschen Bundestag vor: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) tritt ans Redepult. Um die niedrige Geburtenrate im Land zu verbessern, appelliert er unter Tränen an die Frauen im Land, mehr Kinder zu bekommen. Undenkbar. Nicht so im 8000 Kilometer entfernten Nordkorea. Diktator Kim Jong Un hat genau dies getan – ein Video des nordkoreanischen Staatsfernsehens zeigt die emotionale Rede.

Kim Jong Uns tränenreiche Bitte an Frauen – Problemlösung in Nordkorea „in enger Zusammenarbeit mit den Müttern“

Der Machthaber des kommunistisch regierten Landes äußerte sich vor den Teilnehmerinnen eines nationalen Treffens der Mütter in Pjöngjang. Das letzte nationale Muttertreffen fand dort 2012 statt. Das Thema Geburtenrückgang hat Kim Jong Un mit seiner Rede damit zum persönlichen Anliegen gemacht. Den Rückgang zu verhindern und eine effektive Kinderbetreuung sicherzustellen, seien Herausforderungen, die der 39-Jährige „in enger Zusammenarbeit mit den Müttern“ lösen will.

Name: Kim Jong Un Größe: 170 cm Alter: 39 Jahre Tochter: Kim Ju-ae Schwester: Kim Yo-jong

Kim nannte keine konkreten Zahlen. Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen schätzt jedoch, dass die Fruchtbarkeitsrate in dem isolierten Land für 2023 bei 1,8 liegt (1990 noch bei drei) – basierend auf einer angenommenen Bevölkerungszahl von etwa 26 Millionen. Die Fruchtbarkeitsziffer gibt die durchschnittliche Anzahl von Kindern wieder, die eine Frau während ihres Lebens gebärt, wenn die aktuelle altersspezifische Geburtenrate während ihrer fruchtbaren Jahre konstant bleibt. Ob die immer wieder auftretenden Hungersnöte in Nordkorea etwas mit dem Rückgang zu tun haben, kann nur gemutmaßt werden.

Kim Jong Uns tränenreiche Bitte an Frauen, mehr Kinder zu bekommen, wurde bei seiner Rede im Publikum frenetisch bejubelt. © Nordkoreanisches Staatsfernsehen

Um sicherzustellen, dass die Bevölkerung eines Landes – ohne Zuwanderung – nicht schrumpft, müssten in hoch entwickelten Ländern rein rechnerisch etwa 2,1 Kinder je Frau geboren werden. In Deutschland ist diese Ziffer bereits seit 1970 unter das sogenannte Bestandserhaltungsniveau gesunken. Im Jahr 2022 lag sie mit 1,46 auf dem niedrigsten Stand seit 2013.

Nordkoreas einflussreiche Herrschaftsfamilie um Kim Jong Un: Die Rollen von Tochter und Schwester

Der Diktator selbst fördert auch in seiner eigenen Herrschaftsfamilie seine weiblichen Verwandten. In den letzten Monaten hat der Machthaber mehrfach seine Tochter in der Öffentlichkeit präsentiert, vorwiegend in militärischem Umfeld. Laut Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes handelt es sich bei dem pausbackigen Mädchen mit den langen schwarzen Haaren wahrscheinlich um ein zehn- oder elfjähriges Kind.

Die Tochter hört demnach auf den Namen Kim Ju-ae und ist möglicherweise eines von drei Kindern von Kim und seiner Frau Ri Sol Ju. Kürzlich wurde berichtet, dass Nordkorea-Diktator Kim Jong-un ein bizarres neues Gesetz für Mädchen erlassen hat. Demnach ist es in Nordkorea verboten, den Mädchennamen Ju-ae zu vergeben. Bewohner, die bereits diesen Namen tragen, wurden angeblich aufgefordert, ihn zu ändern. Sie wurden ins Sicherheitsministerium einbestellt, berichtete Fox News unter Berufung auf die South China Morning Post.

Auch Kim Jong Uns jüngere Schwester, Kim Yo-jong, steht im Rampenlicht. Sie übernimmt immer häufiger die Aufgaben ihres Bruders und agiert auf internationaler Bühne. Sie zieht schon seit Jahren die Fäden im Hintergrund und übernimmt immer wichtigere Regierungsaufgaben. Kim Yo-jong ist Direktorin des Ministeriums für Propaganda und Agitation und gehört zum engsten Kreis ihres Bruders. Ihr Einfluss ist mittlerweile auch international unumstritten.