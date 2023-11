Kinderarbeit in den USA nimmt zu: Verbraucherschützer vermutet Plan von Konservativen

Von: Momir Takac

In den USA breitet sich Kinderarbeit aus. Die Zunahme ist einem angespannten Arbeitsmarkt geschuldet. Doch Verbraucherschützer wittern mehr dahinter.

Washington - In den USA gibt es offenbar einen problematischen Trend: Immer mehr Minderjährige arbeiten. Möglich machen dies Gesetzesänderungen in einigen Bundesstaaten. Doch Verbraucherschützer sind alarmiert, dass Kinderarbeit in den Vereinigten Staaten zunimmt.

Wie hier im Libanon arbeiten auch in den USA immer mehr Kinder in der Landwirtschaft. (Symbolbild) © Lucas Vallecillos / VWPics / Imago Images

Für Aufsehen sorgten in der ersten Jahreshälfte Fälle von illegaler Kinderarbeit in Kentucky. Dort sollen mehr als 300 Kinder rechtswidrig in McDonald’s-Filialen von drei Franchisenehmern tätig gewesen sein. Unter ihnen sollen auch zwei Zehnjährige gewesen sein, wie das US-Arbeitsministerium in einer Untersuchung festgestellt hatte. Die Franchisenehmer wurden zu Geldstrafen bestraft, auch wenn sie bestritten, dass die Kinder angestellt waren.

Immer mehr Kinderarbeit: 14-Jährige dürfen in Teilen der USA jetzt legal auf Baustellen arbeiten

Doch dies sind keine Einzelfälle. Das Ministerium teilte mit, dass zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 20. Juli 2023 44 Prozent mehr Kinder illegal beschäftigt waren als im Vorjahreszeitraum. Die Strafen seien sogar um 87 Prozent gestiegen. Ähnliche Fälle waren in den Bundesstaaten Louisiana und Texas zu beobachten.

Der Trend zu mehr Kinderarbeit dürfte sich noch weiter verstärken. Iowa, Arkansas, New Jersey und New Hampshire starteten bereits im Jahr 2022 Initiativen, um den Schutz der Kinderarbeit zu lockern. In Iowa etwa dürfen seit Juli 14- und 15-Jährige nach der Schule noch bis 21 Uhr arbeiten, während der Ferien sogar bis 23 Uhr. Für 16- und 17-Jährige gelten dieselben Arbeitszeitregeln wie für Erwachsene.

USA: Immer mehr Bundesstaaten lockern wegen Arbeitskräftemangel Kinderarbeit-Gesetze

Die Zunahme der Kinderarbeit in den USA ist einem angespannten Arbeitsmarkt geschuldet. Immer mehr Betriebe haben Probleme, erwachsene Arbeitskräfte zu finden. Vor allem betroffen ist die Servicebranche. Stephani Jimmerson etwa betreibt in Iowa eine Eisdiele. Ohne minderjährige Arbeitskräfte könne sie ihren kleinen Betrieb nicht fortführen, sagte sie dem ARD-Studio in Washington.

Doch in dem Bundesstaat gelten die neuen Regeln nicht nur für Nebenjobs von Schülern, sondern auch für gefährliche Tätigkeiten auf Baustellen und in der Landwirtschaft. Das alarmiert Verbraucherschützer. „Leider trifft es vor allem arme Familien, Migranten und Flüchtlinge deutlich mehr als alle anderen“, sagte der Chef des Gewerkschaftsverbands, Charlie Wishman, dem ARD-Studio.

Verbraucherschützer wittern Plan, um Arbeitsschutz generell zu untergraben

Die nationale Verbraucherschutzorganisation NCL vermutet neben dem Mangel an Arbeitskräften einen weiteren Grund für wachsende Kinderarbeit. „Es gibt die Befürchtung, dass das Ganze Teil eines Plans ist, um den Arbeitsschutz generell zu untergraben“, sagte Reid Maki, Abteilungsleiter für Fragen zur Kinderarbeit. Ihm zufolge sollen reiche Einzelpersonen und Gruppen dahinterstecken, die Gewerkschaften und höhere Gehälter ablehnen.

US-Medien zufolge soll ein konservativer Thinktank aus Florida bei Politikern im ganzen Land für laxere Regeln bei Kinderarbeit werben. In sechs Staaten – vorwiegend von Republikanern regiert – gibt es sie bereits. (mt)