Baerbock stellt neue Klimastrategie vor – Das hat die Bundesregierung vor

Von: Andreas Apetz

Die Bundesregierung will international als Vorbild beim Klimaschutz vorangehen. In einem umfangreichen Fahrplan werden sechs Grundpfeiler vorgestellt.

Dubai/Berlin – Nach einem Jahr der Klimarekorde hat die Bundesregierung einen Fahrplan für die deutsche Klimaaußenpolitik entworfen. Zum Abschluss des weltweit heißesten Jahres der Wetteraufzeichnung wurde in Berlin ein 74-seitiger Plan vorgestellt, um die Energiewende und der Klimaschutz im Ausland mit der Klimapolitik im Inland zu verzahnen.

Die Bundesregierung wolle alle Strukturen und Instrumente darauf ausrichten, „die Transformation in eine klimaverträgliche Zukunft sozial gerecht und wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten“. Ganz oben auf der Agenda steht dabei nach wie vor das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels.

Bundesregierung plant neue Strategie für Klimaaußenpolitik: Das sind die sechs zentrale Punkte

Bereits jetzt gefährde die Erderwärmung weltweit Menschenleben, heißt in dem am Mittwoch (6. Dezember) veröffentlichen Papier der Bundesregierung. Ungleichheiten und Verteilungskonflikte würden verschärft, Menschen zur Flucht gezwungen und Konflikte angeheizt. Es sei die „zentrale Menschheitsaufgabe dieses Jahrhunderts“ weitere fatale Folgen des Klimawandels zu stoppen. Folgende sechs Punkte haben demnach Priorität:

Drastische Senkung der Treibhausgase bis 2030 und Beschleunigung der Energiewende Höhere Umweltstandards in Wirtschafts- und Handelspolitik Mehr Solidarität mit armen und vom Klimawandel betroffenen Ländern Nachhaltige Wiederherstellung von Ökosystemen mit naturbasierten Klimalösungen Stärkung des Bewusstseins für den Klimawandel in Organisationen wie der Nato oder der OSZE Reform der internationalen Finanzinstitutionen zur Finanzierung und Anpassung an den Klimawandel und die Energiewende

Mit einer derart breit formulierten Klimastrategie ist Deutschland Vorreiter – es sei „die umfassendste Strategie weltweit“, sagte Klimastaatssekretärin Jennifer Morgan auf der zeitgleich tagenden Klimakonferenz COP28 in Dubai. Auch schaffe die Strategie mehr Transparenz, besonders für die Öffentlichkeit. Und: „Die Bundesregierung vernetzt sich besser und definiert gemeinsame Ziele und Handlungsfelder“, so Morgan.

Etliche Staaten gegen Ausstieg aus Fossilenergie: Baerbock appelliert an gemeinsame Ziele

Die Bundesregierung wolle sich „mit aller Kraft“ für das 2015 in Paris beschlossene Ziel einsetzen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzen. Bis 2030 müsse dazu der weltweite Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase im Vergleich zu 2019 nahezu halbiert werden, heißt es. Deutschland wolle die globale Energiewende beschleunigen, um „schrittweise“ aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen – sofern die Emissionen nicht abgetrennt und gespeichert werden können.

Die Bundesregierung und Annalena Baerbock (Grüne) haben zusammen einen neuen Fahrplan für die Klimaaußenpolitikstrategie der Bundesrepublik entworfen. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Doch der Ausstieg aus der fossilen Energie bleibt nach wie vor ein heftiger Streitpunkt auf der laufenden UN-Klimakonferenz. Neben 100 Ländern, die bereit wären, einen Ausstieg formell zu beschließen, stellen sich etliche Nationen gegen ein Abkommen – darunter auch Ölstaaten wie Saudi-Arabien.

Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) sagte, Klimapolitik sei in diesen geopolitisch herausfordernden Zeiten auch eine Chance, alte Gräben der Machtpolitik zu überwinden. „Diejenigen Staaten, die zusammenarbeiten, die in der Klimapolitik etwas erreichen wollen, haben die Chance, alle zum Mitziehen zu bekommen und die Welt auf den überlebenswichtigen 1,5-Grad-Pfad zu führen“, so die Grünen-Politikerin.

Greenpeace warnt vor Kaputtsparen beim Klimaschutz

Für sein Unterfangen wolle die Bundesregierung allerdings keine neuen Stellen schaffen, heißt es laut einem Bericht des Spiegels aus Kreisen der deutschen Delegation in Dubai. Stattdessen wolle man die Aufgaben priorisieren und gegebenenfalls Haushaltsmittel intern umgewichten, um die bestehenden Strukturen zu stärken. „Mittlerweile haben wir 56 Klimaschwerpunktvertretungen weltweit. Dort soll die Strategie besonders aktiv umgesetzt werden“, teilte Klimastaatssekretärin Morgan bei der Vorstellung der Strategie in Dubai dem Spiegel mit.

Die Klimaaußenpolitik soll dem Papier zufolge auch deutsche Interessen schützen und dazu beitragen, Deutschland und Europa als Wirtschaftsstandorte auszubauen. Eine ambitionierte Klimapolitik dürfe „kein Standortnachteil sein, der zur Abwanderung wichtiger Industrien führt“, heißt es warnend.

Laut dem geschäftsführenden Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, verliere die Klimaaußenpolitik jede Wirkung, wenn die aktuelle Haushaltskrise der Ampel in ein Kaputtsparen des internationalen und nationalen Klimaschutzes münden würde. Stattdessen „müssen sich nun alle demokratischen Parteien des Bundestages auf ein grundgesetzlich abgesichertes Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Klimaschutz und Innovation verständigen“, forderte Kaiser. (aa/dpa)