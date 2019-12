Klimapaket: Stimmt der Bundesrat jetzt der Pendlerpauschale zu?

Das Klimapaket der Großen Koalition liegt erneut im Bundesrat auf dem Tisch. Nach heftigen Diskussionen und einer extra Runde im Vermittlungsausschuss. Steigen bald CO2-Preis und Pendlerpauschale?

Update vom 20. Dezember, 11.30 Uhr: Der Bundesrat hat am Freitag dem Kompromiss von Bund und Ländern zum Klimapaket zugestimmt. Damit kann Anfang 2020 die Mehrwertsteuer bei Bahntickets im Fernverkehr gesenkt werden.

Klimapaket: Söder und Schwesig voll des Lobs für Nachbesserungen

Erstbericht: Berlin - Am heutigen Freitag stimmt der Bundesrat über die Steuergesetze zum Klimaschutzpaket ab. Noch vor der Abstimmung hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Änderungen an dem Paket als „vernünftigen Kompromiss" bezeichnet. Das Wichtigste sei, dass ein großer Konsens erreicht worden sei, sagte Söder am Freitag im ZDF-Morgenmagazin. Bei den Verhandlungen über das Paket hatte die CSU einen Eklat ausgelöst, weil sie die Gespräche aussetzte.

Klimaschutz sei nicht von ideologischen Grabenkämpfen geprägt, sondern eine gemeinsame Entscheidung für unser Land, sagte der CSU-Chef. Wichtig sei ihm, dass bei der Pendlerpauschale eine Schippe drauf gelegt worden sei. Die Vorstellung, dass nur Reiche profitieren würden, sei klischeehaft, sagte er. Es gebe Entlastungen für alle Menschen, die hart arbeiteten.

Klimaschutzgesetz: Zustimmung des Bundesrates erwartet

Auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), zeigte sich zufrieden. Es werde mehr Klimaschutz und mehr sozialen Ausgleich geben, sagte sie im ZDF-Morgenmagazin. Das Klimapaket sei gerecht. Im Vermittlungsausschuss sei erreicht worden, dass der soziale Ausgleich höher werde.

Schwesig verwies dazu unter anderem auf die sogenannte Mobibilitätsprämie für geringverdienende Pendler. Durch die Absenkung der EEG-Umlage würden zudem alle Bürger entlastet. Sie versicherte, die Stromkonzerne würden davon nicht einen Cent für sich einpacken können.

Klimapaket: Nachbesserungen bei Pendlerpauschale, Sanierung und CO2-Preis

Zuvor hatte es heftige Kritik an dem Klimaschutzpaket gegeben und der Gesetzentwurf musste nachjustiert werden. Mit der erwarteten Zustimmung der Länderkammer wird der Weg im Bundesrat frei für die billigeren Bahntickets und die Förderung der energetischen Gebäudesanierung ab Januar kommenden Jahres. Ab 2021 soll außerdem die Erhöhung der Pendlerpauschale um zunächst fünf auf 35 Cent greifen.

Bestandteil der Einigung im Vermittlungsausschuss, die der Bundestag am Donnerstag gebilligt hat, ist auch der erhöhte CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne ab 2021. Dies müssen Bundestag und Bundesrat im kommenden Jahr aber noch in einem Gesetz beschließen.

