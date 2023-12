Verzichten fürs Klima? Älteren ist Klimaschutz wichtiger als Jüngeren

Von: Andreas Schmid

Drucken Teilen

Bei Fridays for Future oder der Letzten Generation sieht man vor allem junge Leute auf der Straße. Klimaschutz ist jedoch nicht nur für diese Menschen wichtig.

Berlin – Die älteren Menschen in der Bevölkerung müssen in Sachen Klima oft als Buhmann herhalten. Ihr sei die Umwelt egal, für sie sei der Klimawandel ein Problem der Folgegeneration. Und in der Öffentlichkeit sind es überwiegend junge Menschen, die für eine klimagerechtere Zukunft demonstrieren. Eine aktuelle Studie zeigt nun allerdings: Älteren Menschen ist Klimaschutz sogar wichtiger als jungen.

Klima-Studie zeigt: Ältere ist Klimaschutz wichtiger als Jüngeren

Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, die sich mit Einstellungen im Bereich Klimaschutz und klimafreundlichem Verhalten in der deutschen Bevölkerung befasst. Ein zentrales Ergebnis: Über alle Altersgruppen hinweg ist der Klimaschutz mit 85 Prozent wichtig oder sogar sehr wichtig.

Schaut man genauer hin, gibt es jedoch Unterschiede: Während 38 Prozent der 16- bis 25-Jährigen es als sehr wichtig erachten, das Klima zu schützen, sind es bei der Altersgruppe der ab 55-Jährigen sogar 44 Prozent und mehr. Ähnlich sieht es aus, wenn nicht nach „Klimaschutz“ sondern nach „Natur- und Umweltschutz“ gefragt wird. 39 Prozent der Älteren finden es sehr wichtig, sich um Umwelt und Natur zu kümmern. Bei den 16- bis 25-Jährigen liegt dieser Wert zwar ähnlich hoch bei 35 Prozent, die Werte für die 26- bis 35-Jährigen und 36- bis 45-Jährigen fallen hingegen mit 28 beziehungsweise 27 Prozent geringer aus

Auch im Verhalten zeigen sich laut der Umfrage ebenfalls Unterschiede. Die Aussage „Ich achte darauf, mich im Alltag umwelt- und klimafreundlich zu verhalten“ erhält unter den Befragten insgesamt eine hohe Zustimmung. 36 Prozent aller Befragten stimmen voll und ganz zu und weitere 35 Prozent stimmen eher zu. Allerdings zeigt sich hier der Unterschied zu den Altersgruppen deutlich: Zweidrittel der 75-Jährigen stimmen voll und ganz zu. Bei den 16- bis 25-Jährigen sind es deutlich weniger, nicht mal jeder vierte (22 Prozent) ist dieser Meinung. Auch die „Boomer-Generation“ der 56- bis 65-Jährigen stimmt häufiger zu, als die übrigen jüngeren Altersgruppen. Insgesamt würden Ältere nach eigenen Angaben auch eher auf Flugreisen verzichten als Jüngere, die wiederum öfter das Auto vermeiden.

Heißt: Älteren ist Klima- und Umweltschutz laut der Studie insgesamt sogar wichtiger als jüngeren Menschen. Der oft beschworene Bruch zwischen Alt und Jung beim Klima- und Umweltschutz ist also so wohl nicht richtig. „Ein Generationenkonflikt zeigt sich hier keinesfalls“, schreibt die Konrad-Adenauer-Stiftung.

Bundesweiter Klimastreik am 15. September 2023: Mit dabei waren auch die „Omas for Future“. Ihnen ist Klimaschutz sehr wichtig. © IMAGO/Friedrich Stark

Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie Ost und West

Weitere Ergebnisse der Studie: Geschlecht, Parteipräferenz und Wohnort spielen eine Rolle bei der Einstellung zum Klima- und Umweltschutz. So ist es für 58 Prozent der Grünen-Wähler sehr wichtig, das Klima zu schützen. Bei AfD-Anhängern sind es nur 13 Prozent. In Ostdeutschland geben die Menschen etwas seltener an, dass es ihnen sehr wichtig ist, das Klima zu schützen (Ost: 31 Prozent/West: 41 Prozent). Ähnliche Werte ergeben sich bei Frauen im Vergleich zu Männern (44 Prozent/33 Prozent). Zudem achten Frauen stärker auf klimafreundliches Alltagsverhalten und legen mehr Wert auf vegetarische Ernährung. Gleichzeitig sind sie es auch, die am stärksten vor dem Klimawandel Angst haben.

Die Auswirkungen der Erderwärmung nehmen laut Studie insgesamt alle Bevölkerungsgruppen als größte Bedrohung wahr. 26 Prozent der Befragten haben sehr große Angst, weitere 43 Prozent große Angst. Die Werte liegen bei 16- bis 25-Jährigen (sehr groß: 35 Prozent) deutlich höher als bei den über 75-Jährigen (19 Prozent).

Hinweis zur Umfrage: Vom 27. Oktober 2022 bis 16. Januar 2023 befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung insgesamt 4.247 Personen. Die Personen wurden über zufällig generierte Telefonnummern (50 Prozent Festnetz/50 Prozent Mobilfunk) kontaktiert und telefonisch befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutschsprachige Bevölkerung ab 16 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit.