Globaler Klimastreik von Fridays for Future läuft: Neubauer attackiert Wissing

Luisa Neubauer bei einer Protestveranstaltung der Fridays for Future in Frankreich (Archivbild).

Demonstration in 245 Städten

Von Fabian Müller

Die Klimabewegung Fridays for Future ruft deutschlandweit zum Protest. Luisa Neubauer kritisiert die Bundesregierung. Alle Entwicklungen im Newsticker.

Update, 8.20 Uhr: Im Vorfeld des globalen Klimastreiks hat Aktivistin Luisa Neubauer Verkehrsminister Volker Wissing attackiert. Die Politik des FDP-Politikers sei an den Interessen der Automobilindustrie ausgerichtet. „Man kann Wissing viel vorwerfen, aber eins nicht: Er hat wirklich alles gegeben für das Wohlergehen der Autokonzerne in unserem Land“, so Neubauer in der Talkshow von Markus Lanz.

Update vom 15. September, 5.45 Uhr: Nach Angaben von Fridays for Future sind alleine in Deutschland Aktionen an annähernd 250 Orten geplant. Sie beginnen über den heutigen Tag verteilt, die ersten starten um 08.00 Uhr. Die Demonstration in Berlin beginnt um 12.00 Uhr am Brandenburger Tor.

Die Aktivisten fordern bei dem aktuellen Streiktag unter anderem eine Umsetzung des im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Klimagelds, eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, höhere Investitionen in den Bus- und Bahnverkehr sowie ein Ende fossiler Subventionen. Die Aktionen im Bundesgebiet richten sich insbesondere gegen die Bundesregierung, die von den Teilnehmern zur Einhaltung ihrer eigenen Klimaschutzziele ermahnt wird.

Klimastreik: Demonstrationen für mehr Klimaschutz

Berlin/München - Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für diesen Freitag (15. September) zu Demonstrationen und Aktionen an mehr als 245 Orten in Deutschland aufgerufen. Damit wollen die Aktivisten politischen Druck im Kampf gegen die Erderwärmung aufbauen. Weltweit sind Hunderte weitere Kundgebungen und Klimastreiks an Schulen geplant - mit der Forderung eines zügigen Ausstiegs aus Kohle, Öl und Gas.

In Deutschland verlangen die Aktivisten die Einführung eines Klimagelds und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. Das sogenannte Klimageld ist im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP festgeschrieben. Es soll steigende Preise für den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen sozial ausgleichen. Das geltende Klimaschutzgesetz sieht vor, die klimaschädlichen Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren.

Globaler Klimastreik am Freitag: Proteste in 245 deutschen Städten angekündigt

Besonders viele Teilnehmer dürften wie immer in den deutschen Millionenstädten zusammenströmen. In Hamburg spielt unter anderem live Herbert Grönemeyer auf der Kundgebung, in Berlin ist ein Auftritt der Popband Juli geplant. Es muss mit Straßensperrungen und Verkehrsstörungen gerechnet werden.

Weltweit sind von Freitag bis Sonntag Hunderte weitere Demonstrationen und Protestaktionen vorgesehen, zu denen die Veranstalter Millionen Menschen erwarten. Laut dem Climate Action Network richtet sich die „historische Mobilisierung“ auch an einen Klima-Gipfel am 20. September in New York (Climate Ambition Summit), zu dem UN-Generalsekretär António Guterres eingeladen hat.

Trotz aller Klimaschutz-Versprechungen der vergangenen Jahre haben die weltweiten Emissionen nach Zahlen der Internationalen Energie-Agentur 2022 einen neuen Höchststand erreicht. Schon jetzt hat sich die Welt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um etwa 1,1 Grad erwärmt; in Deutschland sogar um 1,6 Grad. Die acht wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen waren die vergangenen acht. (fmü/dpa)