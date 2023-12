Jahrhundertprojekt: Kleiner Stadtteil soll zur Blaupause für die ganze Welt werden

Von: Peter Sieben

Die Spuren des Strukturwandels sind in Duisburg-Ruhrort zu sehen. Schon in wenigen Jahren soll sich der Stadtteil deutlich verändert haben. © Peter Sieben

In Duisburg soll ein Stadtteil bis 2029 umweltneutral werden. Das Projekt ist weltweit einmalig. Sorgen um steigende Mieten müssten sich Bewohner nicht machen, sagen die Initiatoren – im Gegenteil.

Duisburg – Schimanski grüßt an jeder Ecke. Der Tatort-Kommissar, den Götz George einst mimte, ist Kult in Ruhrort. Sein Konterfei ziert Hauswände, mal als Graffiti, mal als Aufkleber. Überhaupt weht in manchen Straßen des Duisburger Hafenstadtteils ein Hauch von Vergangenheit. Die Spuren des Strukturwandels im Ruhrgebiet nach dem Ende der Kohle sind auch hier zu sehen: verlassene Läden, baufällige Häuser. Und doch wächst hier gerade eines der vielleicht spannendsten Zukunftsprojekte des Landes: In Ruhrort soll innerhalb weniger Jahre das erste umweltneutrale Quartier der Welt entstehen – ein ganzer Stadtteil, der keine umweltbelastende Wirkung mehr auf die Biosphäre hat.

Schimanski ist Kult in Ruhrort – doch der Stadtteil will nicht in der Vergangenheit verharren. © Peter Sieben

Stadtteil in Duisburg komplett umweltneutral werden

„Das hier kann eine Blaupause für die ganze Welt werden“, sagt Dirk Gratzel, Initiator des Projekts Urban Zero. Man kann den großgewachsenen Mann mit der dickrandigen Brille durchaus einen Visionär nennen. Er ist der weltweit erste Mensch, der sich seine persönliche Ökobilanz hat ausrechnen lassen. „Ich habe fünf Kinder und will eine lebenswerte Welt hinterlassen. Deshalb wollte ich wissen, wie groß mein ökologischer Fußabdruck ist und wie ich ihn kleiner machen kann“, erzählt Gratzel. Wissenschaftler der TU Berlin halfen ihm dabei. Aus dem ganz persönlichen Projekt wurde dann etwas Größeres.

Dirk Gratzel und Kathrin Witthaus von Urban Zero: Das verwilderte und umweltbelastete zwei Hektar große Areal im Hintergrund soll künftig ein Park für alle werden. © Peter Sieben

Über Umwege kam der einstige IT-Unternehmer Gratzel mit dem damaligen Chef von Haniel in Kontakt. Der große Mischkonzern ist stark in Duisburg verwurzelt. „Die haben gesagt: Können wir dein Projekt nicht auch auf einen ganzen Stadtteil übertragen?“, erzählt Gratzke. Ein ehrgeiziges Projekt, doch die Stadtspitze war schnell zu begeistern. „Das Projekt Urban Zero ist ein wegweisendes Nachhaltigkeits- und Transformationsvorhaben“, sagt Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link. „Es ist toll, dass so ein einzigartiges Projekt mitten in Duisburg entsteht.“ Auch vom Land gebe es Unterstützung, sagt Dirk Gratzel. Neulich erst war Staatskanzleichef Nathanael Liminski zu Besuch. „Der fand das hier super.“

Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und begrünte Dächer

Ein Kern der Idee: Nach und nach sollen möglichst viele Gebäude im Viertel auf Nachhaltigkeit hin saniert werden. Photovoltaikanlagen und Pflanzen sollen auf die Dächer, Wärmepumpen in die Häuser. Hausbesitzer können sich kostenlos von Urban-Zero-Energieexperten beraten lassen, gefördert wird das unter anderem von der KfW-Bank, aber auch privates Kapital fließt in das Projekt. Haniel, der Duisburger Hafen und die städtische Baugesellschaft Gebag gehören zu den Investoren. „Da kommen schon ein paar Millionen Euro zusammen“, sagt Dirk Gratzel.

Baufälliges Haus in Ruhrort: Das Gebäude soll komplett saniert werden und als Beispiel dafür dienen, wie auch alte Häuser nachhaltig hergerichtet werden können. © Peter Sieben

Den ersten Schritt bei der Sanierung macht die Gebag. „Wir werden einige Modellhäuser in Ruhrort einrichten und sanieren, um zu zeigen, was möglich ist“, sagt Kathrin Witthaus von der Baugesellschaft, die auch Projektleiterin bei Urban Zero ist. Nur: wie holt man die Bevölkerung mit ins Boot? Gerade der Süden des Stadtteils ist eher strukturschwach, viele der 5700 Einwohner haben andere Sorgen als Wohnprojektvisionen. Manche haben Angst vor steigenden Mieten. „Das hier wird kein Prenzlauer Berg“, sagt Dirk Gratzel. Gentrifizierung wolle man unbedingt vermeiden. „Selbst wenn Vermieter die Kaltmieten anheben, weil sie ihre Häuser nachrüsten, werden Nebenkosten stark sinken. Für die Mieter hat es am Ende Vorteile.“ Und man wolle zeigen, dass das Leben im Viertel sichtbar besser werden könne. Deshalb will das Projekt ein vermülltes Areal am Hafen renaturieren und zu einem Park für alle machen.

Stadt im Ruhrgebiet ist im Wandel: „Hier passieren tolle Dinger“

Ingo Ruhrmann aus Ruhrort: Er lobt den Zusammenhalt im Stadtteil. © Peter Sieben

Bei den Menschen im Ort hat sich schon herumgesprochen, dass was passiert im Ruhrpott-Viertel. Am Neumarkt entlädt Schlosser Ingo Ruhrmann – ja, der heißt wirklich so – gerade seinen Pickup. „Hier entstehen tolle Dinger“, sagt der Mann mit der Schiebermütze auf dem Kopf, der schnell beim Du ist. Der Zusammenhalt sei super in Ruhrort. „Siehst du die Schilder von den ganzen Kneipen hier? Die habe ich alle gemacht. Und die Holztische auf dem Markt haben wir selber gebaut“, erzählt er. Neuerdings stehen Hochbeete am Neumarkt, die einstige Durchgangsstraße ist jetzt für Autos gesperrt. Ein Modellversuch für zwei Jahre, auch das ist indirekt Teil von Urban Zero. Anfangs gab es viel Gegenwind, jetzt fänden es die meisten prima, erzählt Ingo Ruhrmann. „Im Sommer kannste draußen sitzen, ist doch wunderbar.“