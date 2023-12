„Punchingball“ Merz: Markus Lanz nach Aussage von Ur-Grünem völlig irritiert

Von: Nils Hinsberger

In der Sendung Markus Lanz versucht der Ur-Grüne Jürgen Trittin die Partei der Ampel und der Grünen zu rechtfertigen. Als er auf Friedrich Merz zu sprechen kommt, irritiert er sogar den Moderator.

Hamburg – „Sie sagen das hier im Fernsehen?“ Mit diesen Worten reagiert Moderator der gleichnamigen Sendung Markus Lanz, auf Jürgen Trittins (Grüne) Aussagen über Friedrich Merz. Der Ur-Grüne muss sich in der Sendung harter Kritik an der Ampel-Koalition und der eigenen Partei stellen.

Trittin überspielt Kritik an den Grünen mit Optimismus

Ein an die US-Politik angelehntes „Midterm“-Phänomen sei daran schuld, dass die Zustimmung für die Ampel-Regierung innerhalb der Bevölkerung immer weiter nachlässt, so Trittin. Den Grünen ginge es von den drei an der Regierung beteiligt Parteien noch „am besten“. „Willkommen bei Schönreden-TV“, scherzt Moderator Markus Lanz und begrüßt Journalistin Eva Quadbeck, die gleich scharfe Kritik an Trittin übt.

Markus Lanz irritiert: Ur-Grüner Trittin nennt Merz „trumpistisch“. © Markus Hertrich/ZDF

Quadbeck stimmt Trittin zwar zu, dass es der FDP und SPD in der Ampel noch schlechter gehe, aber: Noch nie habe eine Bundesregierung so schlecht dagestanden wie die Ampel. Den Grünen unterstellt sie, auch hinsichtlich Trittins Optimismus, mangelnde Selbstkritik.

Fast keine Rede auf Grünen-Parteitag ohne „Punchingball“ Merz

Eine „Nebelkerze“ sei es, wenn die Grünen nicht überlegen würden, wie sie ihre Arbeit in der Regierung verbessern können, sondern stattdessen ihren „Lieblingsgegner“ Merz zitieren, so Quadbeck. Trittin hält das für völlig normal. „So sind Parteitage nun mal“, entgegnet er der Journalistin. Sie würden „in erster Linie nicht der Reflexion“ dienen, sondern dazu, den innerparteilichen Zusammenhalt zu stärken.

Dass man sich so auf CDU-Chef Friedrich Merz versteift, solle auch an dem Unions-Chef selbst liegen. Man müsse bedenken, „dass Friedrich Merz dazu einlädt“, sagt Trittin. Innerhalb der CDU/CSU wären viele nicht damit einverstanden, dass Merz die Partei auf einen „trumpistischen Kurs“ bringe.

„Merz ist der deutsche Trump?“ Lanz irritiert von Ur-Grünem Trittin

„Sie sagen das hier im Fernsehen?“ – Markus Lanz muss nochmal nachfragen. Doch Trittin bleibt bei seiner Aussage. Das Gleiche hätte er auch auf dem Grünen-Parteitag gesagt. Quadbeck hält dagegen – sie sehe keinen trumpistischen Kurs, wenn sie die Beschlüsse und Inhalte der Union betrachte. Ganz ohne Kritik lässt sie Merz aber auch nicht ziehen und diagnostiziert, dass Merz „immer wieder die Nerven durchgehen“ und seine Aussagen dann einen „Hauch von Tea Party“ hätten.

„Jetzt reden wir schon wieder über Merz“, sagt Lanz und bemerkt, dass die Runde „voll in die Falle“ von Trittin getappt sei. Dieser beteuert scherzhaft „ich stelle doch hier keine Fallen, was unterstellen Sie mir?“ Das bringt dann auch den Moderator zum Lachen. (nhi)