Koalition in Hessen: SPD statt Grüne – plant Rhein den Wechsel?

Von: Jens Kiffmeier

Die Entscheidung in Hessen naht: Die CDU plant offenbar einen Wechsel in der Koalition. Die SPD könnte laut einem Bericht die Grünen ersetzen. Der News-Ticker.

Koalition in Hessen: CDU will wohl Entscheidung verkünden

SPD oder Grüne? Boris Rhein hat offenbar einen Favoriten

Dieser News-Ticker hält sie über alle Entwicklung zur Regierungsbildung auf dem Laufenden.

Wiesbaden – Wer regiert in Hessen künftig als Koalitionspartner an der Seite der CDU? Knapp fünf Wochen nach der Landtagswahl bahnt sich eine Überraschung an. So soll sich Ministerpräsident Boris Rhein laut Medienberichten für einen Wechsel des Regierungspartners entschieden haben. Statt mit den Grünen weiterzuregieren, strebe der Regierungschef lieber eine Koalition mit der SPD an, schrieb das Nachrichtenportal t-online.de am Donnerstag (9. November). Zuvor soll The Pioneer darüber berichtet haben. Doch stimmt das? Oder ist das nur ein Gerücht?

Koalition in Hessen: CDU will Entscheidung bekannt geben

Nach der Hessen-Wahl 2023 wird eine Entscheidung in dem Bundesland jedenfalls mit Spannung erwartet. Am Freitag will die CDU die Sondierungen mit SPD und Grünen beenden und offiziell bekannt geben, mit wem sie über die künftige Koalition verhandeln will. Diesen Zeitplan machte die Nachrichtenagentur dpa bekannt. In den vergangenen Tagen habe es hinter verschlossenen Türen noch mit beiden Parteien tiefe Gespräche gegeben. „Man geht jeden Punkt durch“, hieß es. Jedoch soll Rhein seine Entscheidung nun aus inhaltlichen und strategischen Gründen zugunsten der Sozialdemokraten getroffen haben, berichtete t-online.de. Eine offizielle Bestätigung gab es zunächst aber nicht.

Sucht noch einen Koalitionspartner: Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). © Bernd von Jutrczenka/dpa

SPD statt Grüne? In der CDU von Hessen gibt es für jede Koalition Befürworter

Nach FR-Informationen gab es zu Beginn der Woche noch innerhalb der CDU sowohl Stimmen für eine Fortsetzung der seit 2014 bestehenden Koalition mit den Grünen als auch für einen Wechsel zur SPD. In vielen Politikbereichen wie der Innen- und Migrationspolitik, der Verkehrs- und Wirtschaftspolitik passen die Positionen der CDU eher zur SPD, mit den Grünen gäbe es aber wohl kaum Konflikte in der Bildungspolitik.

Fast ein Jahrzehnt hatten Schwarz-Grün relativ geräuschlos zusammen regiert und sich dabei eine Vertrauensbasis geschaffen. Mit der SPD dagegen könnte es in manchen Bereichen mehr inhaltliche Schnittmengen geben. Allerdings gelten in der einstigen roten Hochburg Hessen die Sozialdemokraten heute mit ihren historischen Verlusten bei der Landtagswahl am 8. Oktober in manchen Augen personell als etwas ausgelaugt.

Wer regiert in Hessen ab 2023: Ministerpräsident Boris Rhein hat die Wahl

Vor diesem Hintergrund dürfte die Frage nach dem künftigen Koalitionspartner vor allem auch aus strategischen Gesichtspunkten beantwortet werden. Die CDU kann sich als deutlicher Wahlsieger bei der Hessen-Wahl jedenfalls aussuchen, ob sie erneut mit den Grünen oder mit der bislang oppositionellen SPD in Koalitionsgesprächen ein Regierungsbündnis schmiedet. Die FDP, die es nur ganz knapp wieder in den Wiesbadener Landtag schaffte, wäre dafür rechnerisch nicht nötig. Mit der deutlich erstarkten, rechtspopulistischen AfD will die CDU nicht sondieren.

Über einen neuen Koalitionsvertrag mit der CDU müssten die Grünen nach eigenen Angaben in einer Urabstimmung befinden. Dazu würden sie ihre fast 10.000 Mitglieder in Hessen aufrufen. Die SPD hat nach eigener Auskunft für den Fall einer Einigung mit der CDU den 16. Dezember für einen Parteitag reserviert, bei dem rund 400 Delegierte über einen Koalitionsvertrag befinden könnten. Der neue 21. hessische Landtag konstituiert sich am 18. Januar 2024. Vorher ist im Dezember nochmals eine Plenumswoche des bisherigen Parlaments vorgesehen. (jeki/mit Material der dpa)