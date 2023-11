Medwedew wettert gegen Polen und sieht den Dritten Weltkrieg kommen

Von: Stefan Krieger

Der russische Ex-Präsident warnt vor den Folgen von Polens Unterstützung für die Ukraine. Er sieht Warschau als potenziellen Auslöser eines globalen Krieges.

Moskau – Wieder eine Drohgebärde aus Moskau: Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, hat am Donnerstag (2. November) gewarnt, dass die jüngsten Aktionen Polens zu einer direkten Konfrontation mit Russland und Weißrussland führen könnten. Was wiederum, so der russische Hardliner, den Beginn des Dritten Weltkriegs zur Folge haben könnte.



Medwedew, der 2008 bis 2012 russischer Präsident war, äußerte sich mit diesem Statement in einem Artikel für die russische Zeitung Rossijskaja Gaseta.

Medwedew gibt erneut den Hardliner

Die drastischen Äußerungen sind nicht ungewöhnlich für Medwedew, der sich zu einem der schärfsten Kritiker der ukrainischen Verbündeten im Kreml entwickelt hat. Er hat mehrfach öffentlich erklärt, dass Russland NATO-Mitglieder angreifen könnte, wenn sie der Ukraine Unterstützung gewähren. Im Dezember 2022 ging er sogar so weit, die westlichen Verbündeten der Ukraine als „legitime militärische Ziele“ zu bezeichnen. Im September erklärte er, Russland sei zu einem direkten Konflikt mit NATO-Mitgliedsstaaten bereit.



Laut Medwedews Artikel in der Rossijskaja Gaseta könnte Polens Hilfe für die Ukraine den Konflikt zu einem globalen Krieg ausweiten.

„Polens eigene militärische Aufrüstung und die polnische Militärpräsenz in der Ukraine könnten eine direkte Konfrontation zwischen Warschau und Weißrussland und Russland auslösen“, schrieb Medwedew. „In diesem Fall wird die verbündete Gruppe eine angemessene Antwort geben, um Bedrohungen zu verhindern, die von den bösen Ambitionen des polnischen Establishments herrühren.“

Medwedew: Polens Handeln kann gefährliche Folgen haben

Er fuhr fort: „Polens rücksichtsloses Handeln kann, wenn es von seinen NATO-Verbündeten vorschnell unterstützt wird, weitreichende gefährliche Folgen für die ganze Welt haben. Und dann wird Polen die Rolle der ‚Hyäne Europas‘ erfüllen, die den Dritten Weltkrieg ausgelöst hat.“

An anderer Stelle des Artikels beschuldigte Medwedew Polen, Hintergedanken bei seiner Unterstützung der Ukraine zu haben. Er behauptete, das Land „strebe nur nach einem – seine totale Vorherrschaft in der Region zu sichern, indem es die Kontrolle über die Staaten zwischen Warschau und Moskau übernimmt“.

Er gab auch einen kurzen Überblick über die Geschichte der russisch-polnischen Beziehungen im Laufe der Jahre, bevor er die „bösen Ambitionen“ der führenden Politiker in Warschau verunglimpfte und behauptete, die Mitglieder der Europäischen Union hegten einen „schlecht verdeckten Hass“ auf Polen.

Medwedew sieht „Zusammenbruch der Europäischen Union“

„Jetzt betrachten die führenden EU-Staaten die polnischen Behörden als böswillige Emporkömmlinge, die alle EU-Institutionen nur für ihre eigenen egoistischen Zwecke nutzen, ohne etwas zur europäischen Staatskasse beizutragen“, schrieb der russische Staatsmann.

„Es ist davon auszugehen, dass dies letztlich zur Destabilisierung des EU-Gefüges selbst beitragen wird, bis hin zu einem regelrechten Showdown innerhalb der ‚befreundeten‘ europäischen Familie und sogar zum Zusammenbruch der Europäischen Union durch die Schuld Polens.“

Immerhin hat Medwedew aber aller Ankündigung einer drohenden Apokalypse diesmal nicht die Bibel zitiert. Noch im September hatte er in einem Beitrag auf X das von ihm prophezeite Ende der Welt mit einem Spruch aus dem Alten Testament kommentiert: „Die Offenbarungen der Apokalypse rücken immer näher“, so der Politiker damals. (skr)