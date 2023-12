Trump löst mit Diktator-Kommentar Entsetzen in den USA aus

Trump droht seinen Gegnern mit Diktatur und Verfolgung. Sein Wahlkampfteam hat alle Hände voll zu tun, die Aussagen ihres Kandidaten zu relativieren.

Washington DC - Donald Trumps Wahlkampfteam hat in den letzten Tagen Verbündete auf dem Capitol Hill gebeten, öffentlich der Kritik entgegenzutreten, der ehemalige Präsident würde in einer zweiten Amtszeit wie ein Diktator regieren. Das zumindest berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Doch am Dienstag hat Donald Trump diese Kritik wieder aufgegriffen. Während einer im Fernsehen übertragenen Town Hall mit Fox News-Moderator Sean Hannity wurde er zweimal auf das Thema angesprochen, unter anderem auf die Frage, ob er „niemals Macht als Vergeltung gegen irgendjemanden missbrauchen würde“, woraufhin Trump antwortete: „Außer am ersten Tag“, bevor er über Ölbohrungen und die Schließung der Grenze sprach.

Donald Trump weigert sich, seine Drohungen zu relativieren

Die widersprüchlichen Botschaften unterstrichen, was einige Experten und Gesetzgeber als Trumps fortgesetzte Umarmung autoritärer Rhetorik und Ideen ansehen: Der Ex-Präsident weigerte sich erneut, die düsteren Ängste, wie er in einer zweiten Amtszeit regieren würde, vollständig zu widerlegen. Selbst wenn seine Kampagne zunehmende Angriffe auf dieses Thema erwartet. Die Washington Post berichtete im vergangenen Monat, dass Trumps Mitarbeiter Pläne ausarbeiten, um sich an seinem ersten Tag im Amt auf das Aufstandsgesetz zu berufen. Das würde es ihm erlauben, das Militär gegen zivile Demonstrationen einzusetzen. Trump hat wiederholt erklärt, dass er seine Strafverfolgungsmaßnahmen als Lizenz betrachtet, das Justizministerium und das FBI gegen seine Gegner einzusetzen, und hat einige Zielpersonen namentlich genannt. Außerdem behauptet er weiterhin fälschlicherweise, dass die Wahl 2020 gestohlen wurde.

Doch in den letzten Tagen wehren sich der ehemalige Präsident und seine Verbündeten verstärkt gegen Kommentare von Historikern, Politikexperten und politischen Gegnern, wonach eine zweite Amtszeit Trumps noch extremer und autokratischer ausfallen würde als seine erste. Zwei Trump-Berater, die wie andere unter der Bedingung der Anonymität sprachen, um offener reden zu können, sagten, dass die jüngsten Geschichten über seine Pläne für eine zweite Amtszeit nicht als hilfreich für die US-Wahl 2024 angesehen werden.

Trump droht bei Fox News mit einer eintägigen Diktatur

Auf die Frage, wie er die Befürchtungen über seinen angeblichen Autoritarismus ausräumen könne, wechselte Trump in der Fox-News-Show das Thema und machte sich über seine eigenen strafrechtlichen Anklagen lustig - so wie er es seit Monaten tut, um die Fälle als politisiert darzustellen. Moderator Hannity versuchte es dann erneut, inmitten von Berichten, dass er die Macht des Bundes nutzen will, um gegen seine politischen Gegner zu ermitteln, Medienorganisationen zu bestrafen, das Militär im Inland einzusetzen und die Exekutivgewalt zu konsolidieren.

Wir lieben diesen Mann. Er sagt: ‚Sie werden doch kein Diktator sein, oder?‘ Und ich sagte: ‚Nein, nein, nein, abgesehen von Tag Eins.

„Ich will die Grenze schließen und ich will bohren, bohren, bohren“, sagte Trump in seiner Antwort. „Wir lieben diesen Mann. Er sagt: ‚Sie werden doch kein Diktator sein, oder?‘ Und ich sagte: ‚Nein, nein, nein, abgesehen von Tag Eins.‘ Am ersten Tag schließen wir die Grenze und bohren, bohren, bohren. Danach bin ich kein Diktator.“

Trump liegt bei den Republikanern deutlich vor allen anderen

Trumps jüngste Äußerungen und die sich abzeichnenden Pläne haben bei Kritikern in beiden Parteien Besorgnis über den ehemaligen Präsidenten ausgelöst. Dieser hat in den Umfragen der republikanischen Vorwahlen einen dominanten Vorsprung aufgebaut. In einigen aktuellen Umfragen für die US-Wahl 2024 selbst liegt Trump sogar vor Präsident Joe Biden.

„Ich denke, die Leute, die Donald Trump mögen, mögen Donald Trump unabhängig von dem, was er sagt, und er unterhält sie mit Bombast, den sie humorvoll und fesselnd finden“, sagte Senator Mitt Romney (R-Utah), der GOP-Kandidat von 2012, der zweimal dafür stimmte, Trump nach seinem Amtsenthebungsverfahren im Senat zu verurteilen. „Seine Basis liebt die autoritären Züge. Ich glaube, sie lieben die Vorstellung, dass er das Militär in innenpolitischen Angelegenheiten einsetzen könnte und dass er auf Rache und Vergeltung aus ist. Das ist der Grund, warum er das sagt und die Nominierung der Republikaner so gut wie sicher hat.

Trumps eigene Besorgnis über die Berichterstattung über seine Pläne für eine zweite Amtszeit ist eher abergläubisch, sagen Leute, die mit ihm gesprochen haben und die sagen, dass er sich mehr darauf konzentriert, einen Sieg im nächsten November zu verhexen. Er behält seine häufige Haltung bei, indem er seinen Anhängern rhetorisch zuzwinkert und zunickt und sich zweideutig zu polarisierenden Themen äußert.

Team Trump denkt bereits über die Vorwahlen hinaus an die US-Wahl 2024

Die Trump-Kampagne lehnte es ab, sich zu dieser Geschichte zu äußern. Ein Berater der Trump-Kampagne sagte: „Es ist witzig zu beobachten, wie die Lame-Stream-Medien wegen der Schließung der Grenzen und dem Bohren nach Energie durchdrehen“.

Die verstärkten Bemühungen, den Bedenken über eine zweite Amtszeit Trumps entgegenzutreten, unterstreichen den verstärkten Fokus der Kampagne auf die Parlamentswahlen und die Erwartung, dass dies die Hauptangriffslinie von Biden sein wird, sagten Trumps Verbündete und Berater.

Die Biden-Kampagne hebt Trumps jüngste Äußerungen in der Hannity-Ratssitzung hervor sowie seine jüngste Verwendung des Wortes „Ungeziefer“ zur Beschreibung politischer Feinde, eine entmenschlichende Sprache, die Historikern zufolge an die Nazis erinnert. „Donald Trump hat uns genau gesagt, was er tun wird, wenn er wiedergewählt wird, und heute Abend hat er gesagt, dass er vom ersten Tag an ein Diktator sein wird“, sagte Julie Chavez Rodriguez, Managerin der Kampagne Biden-Harris 2024, nach der Fox-Ratssitzung. „Die Amerikaner sollten ihm glauben.“

Gemischte Reaktionen auf Trump bei den Republikanern

Die Republikaner im Senat reagierten gemischt auf Trumps Äußerungen in Hannitys Town Hall am Mittwoch. Der Fraktionsvorsitzende der Minderheit im Senat, John Thune (R-S.D.), sagte, dass dies eine ziemlich typische Rhetorik“ für Trump sei und fügte hinzu: „Ich würde nicht sagen, dass es unbedingt überraschend ist“.

„Sein Fokus auf Energieunabhängigkeit und eine starke Grenze sind Ziele, die wir teilen“, sagte Thune. „Natürlich will man diese Ziele auf eine Weise erreichen, die mit unseren Gesetzen und unserer Verfassung vereinbar ist. Ich bin mir nicht sicher, was er damit gemeint hat.“ Sens. Lindsey O. Graham (R-S.C.) und Kevin Cramer (R-N.D.), die beide Trump für 2024 unterstützt haben, behaupteten, dass der ehemalige Präsident während der Stadthalle scherzte, als er sagte, er würde kein Diktator sein, „außer am ersten Tag“. „Er war einerseits witzig, aber er hat auch gesagt: ‚Ich werde die Anordnungen, die [Biden] gemacht hat, rückgängig machen, was mich nicht diktatorischer macht als ihn‘“, sagte Cramer. „Die Leute, die Bedenken haben, sind nicht diejenigen, die ihn jemals wählen würden. Das ist ein Teil seiner Anziehungskraft, diese Authentizität, und der Punkt, den er damit anspricht, ist wirklich gut.“

Donald Trump dreht den Spieß um und attackiert Joe Biden

Während einer Rede in Iowa am Samstag versuchte Donald Trump, den Spieß umzudrehen und behauptete, Biden sei der „Zerstörer der amerikanischen Demokratie“. Seine Unterstützer auf dem Hill haben diese Woche diese Argumente wiederholt aufgegriffen. „Donald Trump war Präsident. Hat er seine Opposition eingesperrt? Nein. Hat er Hillary eingesperrt? Nein“, sagte der Abgeordnete Byron Donalds (R-Fla.), der Trump unterstützt und Biden als „den wahren Diktator“ bezeichnet hat.

Trump hat sowohl Biden als auch die ehemalige Kongressabgeordnete Liz Cheney (R-Wyo.), die nach eigenen Angaben eine Präsidentschaftskandidatur erwägt, als „Bedrohung für die Demokratie“ bezeichnet. In den Jahren 2016 und 2017 machte sich Trump den Begriff „Fake News“ zu eigen. Damit werden eigentlich Websites bezeichnet, die falsche Nachrichten verbreiteten, um aus dem Online-Verkehr Kapital zu schlagen. Trump verwandelte ihn in einen allgegenwärtigen Angriff auf den ihm missliebigen Journalismus.

Trumps Pläne für eine zweite Amtszeit stützen sich zum Teil auf die Arbeit einer Koalition rechter Gruppen, die sich Projekt 2025 nennt, wie The Post und andere berichtet haben. Die Nachrichtenberichte veranlassten die leitende Beraterin der Trump-Kampagne, Susie Wiles, sich beim Direktor des Projekts, Paul Dans von der Heritage Foundation, zu beschweren. Die Geschichten seien nicht hilfreich und die Organisation solle aufhören, ihre Arbeit bei Reportern zu bewerben, so eine mit dem Anruf vertraute Person.

Team Trump distanziert sich von rechter Gruppierung namens Projekt 2025

Wiles und ein weiterer leitender Berater, Chris LaCivita, gaben im vergangenen Monat eine öffentliche Erklärung ab, in der sie die Kampagne von diesen externen Gruppen distanzierten. „Keine dieser Gruppen oder Einzelpersonen sprechen für Präsident Trump oder seine Kampagne“, sagten die Berater in der Erklärung. „Diese Geschichten sind weder angemessen noch konstruktiv“.

In einer Erklärung an The Post sagte Dans: „Das Projekt 2025 spricht nicht für einen Präsidentschaftskandidaten, aber wir haben gemeinsam, dass wir häufig Ziel von Fake News sind. Wir sind bereit, den nächsten konservativen Präsidenten bei der Arbeit zu unterstützen, die getan werden muss, um den Tiefen Staat zu zerschlagen.“

Auch wenn Trumps Team versucht hat, die Bedenken über den Autoritarismus herunterzuspielen, so sprechen doch einige ehemalige Beamte der Trump-Administration weiterhin von seiner Rachebotschaft. In einem Interview im Podcast des ehemaligen Trump-Beraters Stephen K. Bannon drohte der ehemalige Berater im Weißen Haus, Kash Patel, damit, in einer zweiten Amtszeit Trumps Journalisten ins Visier zu nehmen. „Wir werden uns die Leute in den Medien vorknöpfen, die über amerikanische Bürger gelogen haben, die Joe Biden geholfen haben, Präsidentschaftswahlen zu manipulieren - wir werden uns euch vorknöpfen“, sagte Patel. Der Berater der Trump-Kampagne sagte: „Idiotische Kommentare wie dieser haben nichts mit unserer Kampagne zu tun.“

Donald Trump droht hartes Vorgehen gegen die Regierung an

Auch Trump schrieb kürzlich auf seiner Social-Media-Website, dass die „sogenannte ‚Regierung‘ hart gegen MSNBC vorgehen“ sollte, nachdem er die Berichterstattung kritisiert hatte.

Graham spielte die jüngste Kritik als einen „Haufen Blödsinn“ herunter. „Unterm Strich ist dieses Narrativ, dass man für Trump stimmt, wenn man für einen Diktator stimmt, das einzige, was übrig bleibt, weil ihre Politik nicht funktioniert“, sagte Graham. „Sie können nicht sagen, wählt Biden. Es ist unmöglich, die Agenda von Biden zu verkaufen, also versuchen sie, Angstmacherei gegen Trump zu verkaufen.“ Auf die Frage, ob die Trump-Kampagne ihn ermutigt habe, zu antworten, sagte Graham: „Sie brauchen mich nicht zu fragen, ich werde es gerne tun.“

Zu den Autoren Isaac Arnsdorf ist ein nationaler politischer Reporter für die Washington Post, der über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, die politische Bewegung „Make America Great Again“ und die Republikanische Partei berichtet. Marianne LeVine ist eine nationale politische Reporterin für die Washington Post. Josh Dawsey ist Reporter für politische Unternehmen und Ermittlungen bei der Washington Post. Er arbeitet seit 2017 für die Zeitung und berichtete zuvor über das Weiße Haus. Davor berichtete er für Politico über das Weiße Haus und für das Wall Street Journal über das New Yorker Rathaus und den Gouverneur von New Jersey, Chris Christie.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 07. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.