„Wenn es knallt, müssen wir es eh machen“: Streit um Schutz von kritischer Infrastruktur vor deutschen Küsten

Von: Lisa-Martina Klein

Teilen

Offshore Windpark Baltic 2 (Symbolbild). © BildFunkMV/Imago

Sollte es vor der Küste Deutschlands zu einem Angriff auf kritische Infrastruktur kommen, würde die deutsche Bürokratie eine effektive Gefahrenabwehr schnell an ihre Grenzen bringen.

Ob es ein Unfall oder ein Angriff war, der die estnisch-finnische Gaspipeline Balticconnector und zwei Telekommunikationskabel Anfang Oktober in der Ostsee beschädigte, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen endgültig klären lassen. Der Vorfall zeigt aber erneut, wie verletzlich Kritische Infrastruktur im Meer ist.

Die Debatte über deren Schutz in Deutschland nimmt spätestens seit den Sprengungen der Nord-Stream-Pipelines im September 2022 an Fahrt auf. Einen Monat danach wurde der Gemeinsame Koordinierungsstab Kritische Infrastruktur (GEKKIS) im Bundesinnenministerium (BMI) gegründet. Noch dieses Jahr soll das Gesetz zur Umsetzung der Critical Entity Resilience-Richtlinie und zur Stärkung der Resilienz kritischer Anlagen (Kritis-Dachgesetz) verabschiedet werden. Darin werden nach dem Vorbild des digitalen Schutzes kritischer Infrastrukturen Sektoren identifiziert und Mindeststandards nach dem All-Gefahren-Ansatz für den physischen Schutz festgelegt, die die Betreiber einhalten müssen.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Security.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Security.Table am 31. Oktober 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Maritime Infrastruktur schwer zu schützen

Allerdings, so die Klage der Betreiber aus der Offshore-Branche, würde die „besondere Umweltumgebung“ von Anlagen Hunderte Kilometer weit draußen auf dem Wasser oder in den Tiefen des Meeres nicht ausreichend berücksichtigt. Während sie um ein Kraftwerk an Land einen Zaun ziehen könnten, um Unbefugte am Betreten zu hindern, sei dies um einen Windpark oder an einer Stromtrasse nicht möglich. Allenfalls lassen sich Überwachungskameras und Sensoren anbringen, um wenigstens ein Lagebild darüber zu erstellen, wer in einen Windpark eindringt. Verhindern können sie es nicht.

Außerhalb des deutschen Küstenmeeres wirkt die Bundespolizei per Patrouillenfahrten beim Schutz von Kritischer Infrastruktur zwar mit. Gegen einen militärischen Gegner vorgehen kann aber nur die Marine, die im Inneren nur auf Amtshilfeantrag handeln darf.

Zuständigkeiten nicht ausreichend geklärt

Die Betreiber sehen deshalb den Bund, insbesondere das BMI, in einer größeren Verantwortung. Man dürfe nicht auf ein „One-size-fits-all“-Gesetz setzen und ihnen allein den Schutz der Anlagen aufbürden. Denn sollte es vor der Küste Deutschlands zu einem Unfall oder Angriff auf Maritime Kritische Infrastruktur kommen, müssen auch Meldeketten, Zuständigkeiten und Reaktionsabläufe zwischen Betreibern und staatlichen Behörden geklärt sein. Doch das sind sie nicht.

Ein Problem, das immer wieder genannt wird: Wer ist wann wo zuständig und hat im Ernstfall die nötigen Fähigkeiten? Unterschieden wird etwa nach Küstenmeer (in der Zuständigkeit verschiedene Bundesländer), Ausschließlicher Wirtschaftszone (AWZ), und Hoher See, oder zwischen einem Unfall auf einer fest mit dem Boden verankerten Infrastruktur oder einer Gefahr durch ein in einen Windpark treibendes Schiff.

Das federführende Innenministerium sieht im geplanten Kritis-Dachgesetz das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) als erste Anlaufstelle für Vorfallsmeldungen aller Betreiber Kritischer Infrastruktur vor. Diese Meldungen sollen einen Überblick über Störungen gewährleisten und relevante Vorkommnisse zur Warnung weitergeben. Dass lange Meldeketten bei dem vorliegenden Zuständigkeitsdschungel in der Praxis funktionieren werden, bezweifeln aber einige Betreiber.

BMVg fordert Klärung von Kompetenzwirrwarr

Es gibt noch einen weiteren Treiber in der Debatte: das Verteidigungsministerium. Der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, sowie Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) drängen auf eine Klärung dieses Kompetenzwirrwarrs. „Was wir nicht gebrauchen können, ist nicht zu wissen, was wir tun dürfen, wenn wir es tun müssen“, brachte Pistorius es kürzlich auf den Punkt. „Wenn es knallt, müssen wir es eh machen“, ist Kaacks Fazit.

Um Ressortstreitigkeiten zu vermeiden, könnte ein Koordinierungsstab für die Maritime Kritische Infrastruktur im Bundeskanzleramt angesiedelt werden. Gebraucht wird darüber hinaus aber auch ein umfassendes Lagebild über den Seeraum. Nur: Wer soll es machen?

Kaack hält eine Stärkung des Maritimen Sicherheitszentrums (MSZ) in Cuxhaven für sinnvoll. Das MSZ fällt in den Geschäftsbereich des Verkehrsministeriums und versammelt Vertreter relevanter Behörden, wie die Bundespolizei, die Wasserschutzpolizeien der fünf Küstenländer, das Havariekommando und die Deutsche Marine unter einem Dach. „Ich denke, bei uns wird es aufgrund der Besonderheiten des Föderalismus dazu kommen, dass das Maritime Sicherheitszentrum in Cuxhaven die offenen Daten von Industrie und Instituten sammeln wird. Wir werden darauf Zugriff haben, unsere Daten dazu werfen und in die Analyse geben“, sagt er der Deutschen Presseagentur im September.

Bislang, sagt ein Betreiber, sei das Zentrum personell nicht ausgelegt für Großschadenslagen. Es sei nicht gewährleistet, dass Meldungen dort überhaupt bearbeitet werden und es könne Tage dauern, bis jemand die Kapazitäten hätte, auszurücken. Dazu komme, dass aufgrund fehlender gemeinsamer Übungen der richtige Umgang mit Offshore-Infrastruktur nicht bekannt und verinnerlicht sei. Dies müsse sich dringend ändern.

Doch auch ein Lagebild beantwortet die Frage nicht, wer rausfährt, wenn es knallt. Die Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit verschwimmen angesichts hybrider Kriegsführung. Davon, der Bundeswehr per Grundgesetzänderung im Inneren mehr Handlungsspielraum zu geben, oder von einem Seesicherheitsgesetz analog zum Luftsicherheitsgesetz, wie es auch der Marinebund kürzlich forderte, will man aber nicht konkret sprechen.