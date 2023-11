Erste Trans-Senatorin schreibt im konservativen Süden der USA Geschichte

Von: Lisa Mariella Löw

Teilen

Danica Roem war im Wahlkampf von Virginia einer „Flut von Anti-Trans-Hass“ ausgesetzt. Nach dem Sieg hat die Trans-Senatorin bereits große Pläne.

Virgina - Danica Roem hat mit ihrem Wahlsieg etwas noch nie dagewesenes erreicht: Sie ist die erste Trans-Senatorin des konservativen Bundesstaates Virginia in den USA. Damit liegt der Südstaat nicht länger in republikanischen Händen, sondern wird von einer Demokratin regiert. Roem ist erst die zweite Trans-Frau überhaupt, die in den Vereinigten Staaten einen Senatssitz bekommen hat. Vor ihr schaffte das nur Sarah McBride aus Delaware im Jahr 2020.

Roem besiegte ihren republikanischen Gegner Bill Woolf mit mehr als drei Prozentpunkten, wie NBC berichtete. Die 39-jährige ehemalige Journalistin schrieb vor sechs Jahren erstmals politische Geschichte, als sie 2017 als erste Transgender-Frau in ein Landesparlament gewählt wurde. Sie besiegte damals einen der dienstältesten und sozialkonservativsten Abgeordneten Virginias.

Erste Trans-Frau im Senat Virginas: Roem will sich für Reparatur von Straßen einsetzen

Danica Roem ist die erste Transgender-Person, die einen Senatorensitz im US-Bundesstaat Virgina innehat. (Archivfoto) © IMAGO/ Kyle Mazza

Über ihren Wahlsieg am Dienstag, 7. November, schrieb Roem auf der Plattform X: „Ich bin dankbar, dass die Menschen im 30. Senatsbezirk von Virginia mich gewählt haben, um weiterhin meine lebenslange Heimat im westlichen Prince William County und im Großraum Manassas zu vertreten. Die Wähler haben gezeigt, dass sie eine Führung wollen, die der Reparatur von Straßen, der Ernährung von Kindern und dem Schutz unseres Landes Vorrang einräumt, anstatt Trans-Kinder zu stigmatisieren oder Ihnen Bürgerrechte zu entziehen.“

Annise Parker, Präsidentin und CEO des LGBTQ+ Victory Fund, einer nationalen Organisation, die sich für die Wahl von LGBTQ-Personen in öffentliche Ämter einsetzt, sagte, Roems Sieg am Dienstag sei „eine ohrenbetäubende Zurechtweisung für Fanatiker, die weiterhin versuchen, die LGBTQ+-Community und Trans-Personen zum Schweigen zu bringen.“

Wahlkampf für erste Trans-Senatorin Virginas war „Flut von Anti-Trans-Hass“

Regenbogen-Tour im Greenwich Village Fotostrecke ansehen

Parker beschrieb Roems Erlebnisse im Wahlkampf als „eine beispiellose Flut von Anti-Trans-Hass“. Doch sie habe sich davon weder beirren noch ablenken lassen: „Sie hat heute Abend LGBTQ+-Geschichte geschrieben, weil sie die Wähler an die erste Stelle gesetzt und die wirklichen Probleme angesprochen hat, die Kinder und ihre Familien in Virginia betreffen, von der Reparatur von Straßen bis hin zur Sicherstellung, dass Kinder und Familien Essen auf dem Tisch haben.“

In der US-amerikanische Zeitschrift The Advocate berichtete Roem davon, dass ihre Wahlkampfgegner ihre Unterstützung von Transgender-Studentensportlern kritisiert habe. Außerdem hätten sie ihr vorgeworfen, den Frauensport nicht zu schützen, indem sie „Jungen in Mädchenräume“ zulasse.

Unterstützung für erste Trans-Senatorin in Virgina: Weitere queere Kandidaten im Parlament

Narissa Rahaman, Geschäftsführerin von Equality Virginia, einer landesweiten LGBTQ-Interessengruppe, gratulierte Roem ebenfalls zum Wahlergebnis: „Der Sieg zeigt einmal mehr, dass Anti-LGBTQ+-Richtlinien und persönliche Angriffe im Commonwealth eine Verluststrategie sind. Von Anfang an hat Danica ihre Wähler in den Mittelpunkt gestellt und sich auf die Themen konzentriert, die in ihrem Bezirk am wichtigsten sind. Wir wissen, dass sie dies auch im Senat tun wird, und wir freuen uns, dass ihre Wähler das sehen, was wir sehen: eine engagierte, effektive und starke Führungspersönlichkeit für alle Bürger Virginias.“

Roem war nicht die einzige LGBTQ-Virginianerin, die diese Woche als Siegerin hervorging: Nach Angaben des LGBTQ+ Victory Fund gewannen am Dienstag, 7. November, neben Roem noch acht weitere queere Kandidaten Parlamentssitze in Virginia. Laut dem Schweizer Tagesanzeiger gelten die Wahlen in Virginia als Stimmungsmesser vor den landesweiten Wahlen im kommenden Jahr 2024.

Nach Trans-Frau im Senat Virginias: Demokraten siegen auch in anderen Bundesstaaten

Auch außerhalb von Virgina konnten sich die Demokraten gegenüber der Republikaner durchsetzen, insbesondere beim Wahlkampfthema Abtreibung. Wie der Spiegel berichtete, verteidigte der demokratische Gouverneur Andy Beshear im eher konservativen Kentucky sein Amt. Außerdem stimmten die Wähler im republikanisch regierten Bundesstaat Ohio im Mittleren Westen in einem Referendum für eine Verankerung des Rechts auf Abtreibung in der Landesverfassung.

Der Demokrat Dan McCaffery gewann einen freien Sitz am Obersten Gerichtshof von Pennsylvania. McCaffery hatte sich im Wahlkampf für das Versprechen eingesetzt, das Recht auf Abtreibung aufrechtzuerhalten. (Lisa Mariella Löw)