Nato in der Misere: Erdogan zieht „rote Linie“ für Schwedens Beitritt

Von: Tadhg Nagel

Eine Koranverbrennung erzürnt Recep Tayyip Erdogan: Der türkische Präsident gibt sich bei Schwedens Nato-Beitritt weiter hart.

Stockholm - Aus den Beitrittsbestrebungen Schwedens zur Nato wird erst einmal nichts - zumindest wenn es nach Recep Tayyip Erdogan geht. Der türkische Präsident fordert für das Nato-Ticket beharrlich mehr Engagement des Landes gegen Islamfeindlichkeit und Terrorismus.

Erdogan bewertet den Umgang Schwedens mit Gruppen, die die Türkei als terroristisch einstuft, noch immer als zu lax. Das hat er nun noch einmal deutlich gemacht - und sogar eine „rote Linie“ beim Thema Islamophobie gezogen. Das, obwohl Stockholm jüngst die erste Auslieferung eines PKK-Anhängers an die Türkei genehmigt hat.

Warum kann ein Land den Nato-Beitritt eines anderen blockieren? Die Nato (North Atlantik Treaty Organization) ist ein Verteidigungsbündnis, das seine Wurzeln in der Zeit des Kalten Krieges hat. Aktuell umfasst das Atlantische Bündnis 31 Länder: Jeder dieser Staaten muss dem Beitritt einer weiteren Nation zustimmen. Im Falles Schwedens haben das bislang die Türkei und Ungarn nicht getan.

„Wir haben klargemacht, dass der entschlossene Kampf gegen terroristische Organisationen und Islamophobie unsere rote Linie sind“, sagte Erdogan am Montag (3. Juli) nach einer Kabinettssitzung, wie das US-Portal Newsweek unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur RT berichtet. Damit zielte er offensichtlich auch auf die Verbrennung eines Korans in der schwedischen Hauptstadt ab.

Am 28. Juni hatte ein irakischstämmiger Mann vor einer Moschee in Södermalm, einem Stadtteil Stockholms, eine Ausgabe der heiligen Schrift der Muslime zerrissen und anschließend zwei der Buchseiten in Brand gesteckt. Die Behörden nahmen Ermittlungen wegen eines möglichen Hassverbrechens auf. Zuletzt hielt sich der Mann aus Sicherheitsgründen an einem geheimen Ort auf, wie das Portal expressen.se berichtete.

Die umstrittene Korandemo in Stockholm. © IMAGO/Stefan Jerrevång/TT

Kein Nato-Beitritt für Schweden: Koranverbrennungen belasten Beziehungen zu Erdogan

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Koranverbrennung die Beziehungen zwischen Schweden und der Türkei belastet. Bereits im Januar 2023 hatte es einen solchen Vorfall gegeben. Im Vorjahr hatte eine Reihe von Koranverbrennungen des rechtsextremen Politikers Rasmus Paludan mehrtägige Ausschreitungen nach sich gezogen.

Schweden und Finnland hatten im Sommer ebenso wie Erdogan und die restlichen Nato-Staaten zwar ein Memorandum unterzeichnet, in dem sie der Türkei das Vorgehen gegen angeblich terroristische Vereinigungen zusicherten. Das Papier habe jedoch keine Vereinbarungen in Sachen Islamfeindlichkeit enthalten, notierte das US-Nachrichtenmagazin Newsweek.

Erdogan habe jedoch klargemacht, den Nato-Beitritt Schwedens so lange zu verhindern, bis das Land sowohl etwas gegen mutmaßliche Terroristen, als auch gegen Islamophobie unternehme. Neben der Türkei blockiert auch Ungarn die Aufnahme in das transatlantische Bündnis. Schweden habe Viktor Orbáns Demokratieverständnis, sowie die Rechtsstaatlichkeit seiner Regierung infrage gestellt, was Ungarn als „feindliche Gesinnung“ deute. (Tadhg Nagel)