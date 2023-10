AfD-Chef Chrupalla zu Besuch in Belgrad - Baerbock warnt vor weiteren Eskalationen im Kosovo

Teilen

Tino Chrupalla, Bundesvorsitzender der AfD, besuchte die serbische Hauptstadt Belgrad. © Julian Stratenschulte/dpa

Wegen Spannungen im Kosovo-Konflikt besuchte AfD-Chef Tino Chrupalla serbische Politiker -Bundesministerin Baerbock wünscht sich „Sicherheit und Freiheit“.

Berlin/Belgrad – Vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo besuchte AfD-Chef Tino Chrupalla nach eigenen Angaben die serbische Hauptstadt Belgrad. Er habe in den vergangenen drei Tagen dort zahlreiche Termine wahrgenommen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnte vor weiteren Verschärfungen im Kosovo-Konflikt.

Chrupalla: Belgrad-Besuch von AfD-Chef sorgt für Aufsehen

AfD-Obmann Chrupalla traf sich mit Vertretern der Wirtschaft, serbischen Parlamentariern, dem Kosovo-Beauftragten des Landes und dem serbischen Außenminister Ivica Dacic in Belgrad. Chrupalla schrieb am Samstag auf seiner Facebook-Seite. „Ziel der Gespräche war es, mich tiefgreifend zu Meinungen und Möglichkeiten einer baldigen Konfliktlösung zu informieren.“

Chrupalla fügte hinzu: „In den Gesprächen wurde eine Lösung als tragfähig eingeschätzt, die eine Region Kosovo innerhalb der Republik Serbien beinhalten würde. Den Bürgern aller Ethnien muss dabei Unterstützung und Sicherheit garantiert werden.“ Auf dpa-Nachfrage, ob dies auch seine Einschätzung sei, erläuterte er, dies sei die Sicht der Serben. Diese nehme man mit, mache ihnen aber keine Vorschläge.

Kosovo-Konflikt: Die Spannungen werden größer

Das heute fast ausschließlich von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 mit Nato-Hilfe von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt. Mehr als 100 Länder, darunter auch Deutschland, erkennen die Unabhängigkeit an. Serbien fordert dagegen seine einstige Provinz zurück.

Zuletzt hatten sich die Spannungen verschärft und am vergangenen Sonntag ihren Höhepunkt erreicht, als ein 30-köpfiger, schwer bewaffneter serbischer Kommandotrupp sich in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica im Nordkosovo Kämpfe mit der kosovarischen Polizei lieferte. Dabei waren drei serbische Angreifer sowie ein kosovarischer Polizist getötet worden. Nach den Ereignissen will die Nato will die von ihr geführte Kfor-Schutztruppe im Kosovo verstärken.

Ratko Mladic: Das ist der "Schlächter von Srebrenica" Fotostrecke ansehen

Baerbock: Bundesministerin warnt vor weiterer Eskalation

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat vor einer weiteren Verschärfung im Kosovo-Konflikt gewarnt. „Es darf zwischen Serbien und Kosovo keine weitere Eskalation geben. Der politische Prozess muss fortgesetzt werden. Und ich appelliere auch an dieser Stelle an Serbien, seine Truppen an der Grenze zu reduzieren“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag auf dem kleinen Parteitag der Grünen in München. Die Sicherheit des Kosovos sei für Deutschland von zentraler Bedeutung. Es brauche Frieden, „Sicherheit und Freiheit für alle Menschen“.

Serbien habe am Freitag Militär und Polizei in 48 vorgeschobene Operationsbasen entlang der Grenze zum Kosovo geschickt, im serbischen Hoheitsgebiet, einige Kilometer von der kosovarischen Grenze entfernt. Dabei habe Serbien Flugabwehrsysteme und schwere Artillerie in Stellung gebracht. Kosovo sei in Abstimmung mit internationalen Partnern „entschlossener denn je, die territoriale Integrität zu schützen“, hieß es in der Erklärung der Regierung.