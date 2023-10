Kosovo-Ministerin warnt vor „Krieg“ - Baerbock mahnt Serbien

Von: Kilian Beck

Serbische Truppen marschierten an der Grenze des Kosovos auf. Die Außenministerin vergleicht ihr Land mit der Ukraine. Ampel-Politiker warnen vor Eskalation und wollen mehr deutsche Soldaten im Kosovo.

Priština – Die kosovarische Außenministerin Donika Gervalla-Schwarz hält einen Angriff Serbiens auf ihr Land für möglich. Dem Deutschlandfunk (DLF) sagte sie am Montag (2. Oktober): „Die serbische Bedrohung darf nicht akzeptiert werden.“ Zuletzt vermeldeten die USA eine „beispiellose“ serbische Militärpräsenz an der Grenze zum Kosovo. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (B90/Grüne) forderte: „Die Truppen an der Grenze müsse von Seiten Serbiens reduziert werden“. Vertreter der Ampel-Parteien sprachen sich für eine Verstärkung des Bundeswehrkontingents bei den Nato-geführten KFOR-Friedenstruppen im Kosovo aus.

Kosovos Außenministerin Donika Gervalla-Schwarz beim Besuch in Berlin vergangenes Jahr. © IMAGO/Leon Kuegeler

Kosovo-Premier Kurti präsentiert Beweise für serbischen „Annexions“-Plan

Der kosovarische Premierminister Albin Kurti warf Serbien vor, den mehrheitlich von ethnischen Serben bewohnten Nord-Kosovo annektieren zu wollen. Die kosovarische Polizei habe Dokumente beschlagnahmt, aus denen hervorgehe, dass der „terroristische“ Angriff auf kosovarische Polizisten in Bajnska „Teil eines größeren Plans zur Annexion des Nordens des Kosovo“ gewesen sei.

Am 24. September griff ein etwa 30 Mann starkes Kampfkommando, geführt vom serbisch-nationalistischen Politiker Milan Radoicic, eine Polizeipatrouille an und stürmte das Kloster Banjska. Drei Kämpfer und ein kosovarischer Polizist wurden dabei getötet.

Der Angriff hat Premier Kurti zufolge der Schaffung „Korridors“ nach Serbien für „Versorgung mit Waffen und Soldaten“ gedient. Serbien versicherte nun, die Zahl der Soldaten an der Grenze sei wieder auf einem „normalen“ Niveau. Generalstabschef Milan Mojsilovic erklärte, die Zahl der Soldaten an der Grenze zum Kosovo sei von 8.350 auf 4.500 verringert worden. Im DLF verglich die kosovarische Außenministerin die aktuelle Lage im Kosovo, mit der der Ukraine im Winter 2021. Würde man Serbiens Truppenaufmarsch gewähren lassen, so werde es „einen Krieg auf dem Balkan geben“.

Experte: Serbischer Präsident Vučić strebt „langfristige Destabilisierung des Kosovo“ an

Kurti verbreitete per X (vormals Twitter) Drohnenaufnahmen, die Übungen des Kampfkommandos zeigen sollen. Diese hätten die Paramilitärs selbst erstellt, und sie seien von der kosovarischen Polizei beschlagnahmt worden. Der kosovarische Innenminister erklärte: Die Übungen hätten an der grenznahen serbischen Militärbasis Kopaonik stattgefunden sowie in Pasuljanske Livade, einem der größten Truppenübungsplätze Serbiens. „Die Angriffe geschahen mit voller Unterstützung und Planung des serbischen Staats“, schrieb Kurti.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić steht innenpolitisch unter Druck und zündelt deshalb gerne außenpolitisch. © Serbischer Präsidialer Pressedienst via AP/dpa

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić strebe eine „langfristige Destabilisierung des Kosovo“ an, sagte der Politikwissenschaftler Vedran Dzihic von der Universität Wien dem Fernsehsender ORF3. Er ist sich sicher, dass der Angriff der Paramilitärs „nicht ohne Wissen des serbischen Staates und der serbischen Geheimdienste, zu machen gewesen wäre“. Der Experte geht trotzdem nicht davon aus, dass Vučić, gerade die Absicht hege, in den Kosovo einzumarschieren. Dadurch würde „Serbien de facto ein Paria-Staat inmitten Europas“ werden. Damit wäre auch jede Chance auf einen EU-Beitritt Serbiens vom Tisch. Vučić brauche den Konflikt mit dem Kosovo, um über innenpolitische Probleme hinwegzutäuschen, erklärt Dzihic.

Strack-Zimmermann: „Noch deutlich Luft nach oben“ bei der Bundeswehr im Kosovo

Die Nato kündigte zuletzt Verstärkung für KFOR-Friedenstruppen an. 600 britische Soldaten, sollen einem Sprecher zufolge im Kosovo stationiert werden. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), wies im Nachrichtenmagazin Spiegel daraufhin, dass beim Engagement der Bundeswehr im Kosovo „noch deutlich Luft nach oben“ sei. Das zuletzt im Mai verlängerte Mandat für das deutsche KFOR-Kontingent umfasse 400 Soldaten. Aktuell sind laut Bundeswehrangaben lediglich 80 im Kosovo.

Der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic forderte, das Mandat zu erhöhen. Auch der Europaausschussvorsitzende Toni Hofreiter (Grüne) sprach sich für „weitere deutsche Soldaten“ im Kosovo aus. Der Verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion Florian Hahn (CSU) warf der Bundesregierung eine Mitschuld an der Eskalation vor. „Die Ampel hat die langjährige und erfolgreiche Führungsrolle Deutschlands auf dem Westbalkan ohne Not aufgegeben“, sagte er dem Spiegel.

Die ganz überwiegende Mehrheit der 1,8 Millionen Einwohner im Kosovo sind ethnische Albaner. Dazu kommen 120.000 Serben, die vor allem im Norden des Landes leben. 1999 löste sich das Kosovo mithilfe der Nato von Serbien. 2008 folgte die Unabhängigkeitserklärung des Landes von Serbien, die von Belgrad jedoch nicht anerkannt wird. Fünf EU-Staaten, sowie unter anderen Russland und China erkennen die Unabhängigkeit des Kosovo nicht an. (mit dpa und afp)