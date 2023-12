Ein Koloss des Meeres wird beerdigt: US Navy entsorgt historischen Flugzeugträger

Von: Nadja Zinsmeister

Mehr als zehn Jahre hatte die US Navy überlegt, wie man den weltweit ersten nuklear betriebenen Flugzeugträger entsorgen könnte. Jetzt gibt es einen Plan.

Newport News - Die USS Enterprise war der erste nuklear angetriebene Flugzeugträger weltweit – nun soll der Koloss in den USA verschrottet werden. Nach mehr als zehn Jahren außer Betrieb hat sich die US-Marine Medienberichten zufolge entschieden, wie das Schiff im US-Bundesstaat Virginia ab 2025 fachgerecht demontiert und entsorgt werden soll. Doch es gibt zeitliche Probleme.

USS Enterprise soll entsorgt werden: US Navy hat wohl Lösung gefunden

Normalerweise gehört die Entsorgung von Schiffen zum alltäglichen Geschäft in der US-Marine, die zuletzt das größte Kriegsschiff der Welt vor die Küste des Libanon verlegt hat. Nachdem die Schiffe ihren Zweck erfüllt haben, werden sie hauptsächlich für Übungen genutzt oder an Bergungsunternehmen übergeben. Mit einem nuklear betriebenen Flugzeugträger ist das allerdings nicht möglich. Jahrelang war unklar, wie die Entsorgung aussehen könnte – bis jetzt.

Nach Angaben des US-Fachmagazins Breaking Defense plant die US-Marine, nicht selbst an der Demontage zu arbeiten, sondern die Enterprise an die kommerzielle Industrie zu übergeben. Dafür habe die US Navy vor kurzem sogar ein eigenes Büro ins Leben gerufen. Über den aktuellen Stand wolle man sich bislang nicht offiziell äußern. Unterdessen soll ein US-Kriegsschiff im Dezember in chinesische Gewässer eingedrungen sein.

Ende eines historischen Flugzeugträgers: Private Unternehmen sollen USS Enterprise entsorgen

Wie die Marine Insight berichtet, sollen die beauftragten kommerziellen Unternehmen innerhalb von fünf Jahren konkret die entkernten Reaktoranlagen des Schiffes demontieren und die Komponenten der Reaktoranlage in mehreren hundert Transporten bei den zugelassenen Entsorgungsstandorten entsorgen. Aus einer Umweltverträglichkeitserklärung gehe hervor, dass die Kosten hierfür zwischen 554 und 696 Millionen Dollar geschätzt werden. Alternative Entsorgungen über die öffentlichen Werften der US Navy hätten schätzungsweise hingegen zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Dollar gekostet.

Die USS Enterprise, auch „Big E“ genannt, war der weltweit erste Flugzeugträger mit Nuklearantrieb. © IMAGO/Photovault

Mit dem Beschluss könnte die US-Marine eine neue Richtlinie geschaffen haben, wie künftig alle nuklear betriebenen Flugzeugträger in den USA entsorgt werden. Nach Angaben der Breaking Defense hofft die Marine, im besten Fall nicht nur Millionen von Dollar einzusparen, sondern auch wertvollen Platz in den Docks der öffentlichen Werften in den USA zu schaffen.

US Navy entsorgt weltweit ersten nuklear betriebenen Flugzeugträger „Big E“ – Probleme stehen bevor

„Die Navy hat sich wirklich schwergetan, herauszufinden, wie wir dieses Ding abbauen“, sagte Bryan Clark, Stipendiat am Hudson Institute und pensionierter U-Boot-Fahrer laut der Zeitung. „Das ist der Grund, warum vor allem die Enterprise darauf wartet, demontiert zu werden. Und das gleiche Problem werden wir mit der Nimitz haben“. Die USS Nimitz ist ein weiterer Flugzeugträger mit nuklearem Antrieb, der aktuell noch in Betrieb ist. 2026 soll der Flugzeugträger aber ebenfalls aus der Flotte ausscheiden.

Für eine rasche Entsorgung wird die Zeit jedoch knapp. Aus öffentlichen Dokumenten der Marine geht hervor, dass die Demontage der Enterprise nicht vor 2025 beginnen und bis 2029 andauern wird. Sie wäre daher noch lange nicht fertig, wenn bereits der zweite Flugzeugträger in Ruhestand geht. Auch von einem dritten Flugzeugträger in den nächsten Jahren ist die Rede.

Die USS Enterprise ist ein weltweit historisches Schiff und unter dem Namen „Big E“ bekannt. Nach über 50 Jahren durchgängigem Dienst wurde der Flugzeugträger 2012 in den Ruhestand versetzt. Bis dahin wurde die Enterprise vor allem in der Kuba-Krise sowie in den Kriegen in Afghanistan und im Irak genutzt. 2017 wurde „Big E“ endgültig außer Dienst gestellt, seitdem liegt der Flugzeugträger an einem Pier in Newport News in Virginia. (nz)