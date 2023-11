„Trauere zutiefst um den Genossen Li Keqiang“: Chinas Abschied vom ehemaligen Regierungschef

Von: Frank Sieren

Xi begrüßt ein Familienmitglied Lis bei der Trauerfeier. © Xie Huanchi/Imago

Chinas Staatsführung hat Abschied vom ehemaligen Regierungschef genommen, der als Premier des Volkes bekannt war. Die öffentlichen Ehrungen wurden streng kontrolliert.

Hunderte, aber eben nicht Tausende von Menschen versammelten sich am Donnerstag in der Nähe des Pekinger Revolutionsfriedhofs Babaoshan, als der ehemalige chinesische Ministerpräsident Li Keqiang beigesetzt wurde. In der Halle des Friedhofs, auf dem hochrangige Beamte und Nationalhelden beigesetzt werden, hing ein schwarzes Banner mit weißen Schriftzeichen, auf dem zu lesen war: „Wir trauern zutiefst um den Genossen Li Keqiang.“ Unter dem Banner war ein Porträt von ihm zu sehen. Der Körper von Li, bedeckt mit der Flagge der Kommunistischen Partei Chinas, lag inmitten von Blumen und immergrünen Zypressen. Im Hintergrund erklang ein trauriges Lied.

Li Keqiang, der wegen seiner bodenständigen, praxisorientierten Führung als Premier des Volkes bekannt war, war mit 68 Jahren am 27. Oktober in Shanghai an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben – nur sechs Monate nachdem er sein Amt niedergelegt hatte, das er zuvor zehn Jahre lang innehatte.

„Loyaler kommunistischer Soldat“

Gegen neun Uhr morgens erwiesen Staatschef Xi Jinping und seine Frau zusammen mit den sechs anderen Mitgliedern des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei sowie Vizepräsident Han Zheng dem ehemaligen Premier ihre letzte Ehre. Sie verbeugten sich wie bei solchen Anlässen üblich schweigend dreimal. Präsident Xi nahm mit beiden Händen die Hände von Lis Ehefrau Heng Hong, einer Professorin für Wirtschaft, um ihr sein Beileid auszudrücken. Er trug eine weiße Nelke am Revers.

Li hatte oft andere politische Vorstellungen als Xi. Von diesen Unstimmigkeiten war jedoch auf der Trauerfeier nichts zu spüren. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua schickte der ehemalige Präsident Hu Jintao einen Kranz, um sein Beileid zum Tod von Li auszudrücken.

Hu Jintao gilt als der Mentor Lis noch aus den Zeiten der Jugendliga. Auch führende Beamte der zuständigen zentralen Abteilungen, Lis Freunde und Vertreter seiner Heimatstadt trauerten auf dem Friedhof. Li wurde offiziell als Spitzenmitglied der Kommunistischen Partei Chinas, als „bewährter und loyaler kommunistischer Soldat“ und als „herausragender proletarischer Revolutionär, Staatsmann und Führer der Partei und des Staates“ gepriesen.

Chrysantheme statt „Gefällt mir“-Button

Die Flaggen auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking und an Regierungsgebäuden in China waren auf halbmast. Auf der beliebten Social-Media-Plattform Weibo, die ihren „Gefällt mir“-Button durch eine Chrysantheme ersetzte – eine Blume, die Trauer symbolisiert –, hinterließen Zehntausende Menschen Kommentare zum Abschied von Li unter einem Beitrag des chinesischen Staatssenders vom Donnerstag. Ohnehin war Li das Top-Trendthema auf Weibo. Der Hashtag zu seinem Tod wurde 430 Millionen Mal aufgerufen.

Einige Unternehmen wie Starbucks haben aus Trauer um Li ihre App-Oberfläche schwarz-weiß gefärbt. Fotos von Li wurden auf Weibo von der Nachrichtenagentur Xinhua geteilt, darunter auch die von ihm mit Xi, Hu und dem ehemaligen Führer Jiang Zemin. Es gab auch Fotos von Li, wie er in den 2000er-Jahren mit gewöhnlichen Chinesen interagierte, und eines von ihm, wie er nach einem schweren Erdbeben in Sichuan im Südwesten Chinas über Trümmer kletterte.

Lob als Akt der versteckten Kritik

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigten große Menschenmengen auf dem Weg von Lis Trauerzug zum Babaoshan-Friedhof. Einige riefen: „Lebe wohl, Premier!“ Oder: „Sie haben so hart gearbeitet, Premier!“ Polizisten säumten die Straße, die zum Friedhof führte, blockierten den Verkehr und forderten die Menschen auf, weiterzugehen und achteten dabei auf die Anwesenheit inoffizieller oder ausländischer Medien.

Öffentliche Ehrungen für Li wurden streng kontrolliert, da die Regierung versucht, einen Massenausbruch der Trauer zu verhindern, den sie als möglichen Auslöser sozialer Unruhen ansieht. Aus diesem Grund gab es auch Warnungen vor „überschwänglichen Kommentaren“.

Dies spiegelt die Befürchtung wider, dass solche Formulierungen „auf den ersten Blick ein übertriebenes Lob für etwas darstellen könnten, das eigentlich ein Akt der Kritik ist“, schrieb die Digital Times, ein China-Medium mit Sitz in Kalifornien. Die Zensoren wollten also verhindern, dass überschwängliches Lob über Li als versteckte Kritik an Xi ausgelegt werden könnte. Nur harmlose Kommentare wie „Hab eine gute Reise“ oder „Du wirst ewig leben“, waren erlaubt.

Der Tod politischer Führer gilt in China als besonders heikel und wird mit politischen Unruhen in Verbindung gebracht. Am bekanntesten war die Demokratie-Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989, die auf den Tod des Reformführers Hu Yaobang folgten. Allerdings hat Li nie diese Faszination auf große Massen von Menschen ausgeübt wie damals Hu. Und die wirtschaftliche Lage war angesichts über 30 Prozent Inflation 1988, geringer Haushaltsreserven und einem großen Handelsbilanzdefizit sehr viel dramatischer als heute.