Kraftwerkstrategie auf Eis gelegt? Habeck pausiert offenbar Projekt für Energiewende

Von: Nadja Zinsmeister

Drucken Teilen

Für eine gesicherte Stromversorgung in Zukunft wollte das Wirtschaftsministerium unter Habeck eine Kraftwerkstrategie einführen. Doch das Vorhaben stockt.

Berlin - Die geplante Kraftwerkstrategie, die als Teilabsicherung für das zukünftige Stromsystem in Deutschland gedacht war, wird im Wirtschaftsministerium offenbar zunächst nicht weiterverfolgt. Vor dem Hintergrund der Haushaltsproblematik fehlen vor allem Antworten auf eine Finanzierung des Vorhabens. Energiebranchen müssen sich weiter gedulden.

Die Ampel-Regierung hat alle Hände voll zu tun, um Wege aus der Haushaltskrise und dem damit verbundenen Milliardenloch zu finden. Dabei scheint neben weiteren Projekten auch die von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen) angekündigte Kraftwerkstrategie vorübergehend auf der Strecke zu bleiben. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Ministeriumskreise berichtet, habe man „das Vorantreiben der Strategie kurzfristig zurückgestellt“. Das Vorhaben würde in Zukunft „selbstverständlich weiterverfolgt“ werden, ein genauer Zeitpunkt dabei nicht genannt.

Kraftwerkstrategie offenbar pausiert: Habecks Projekt ist für die geplante Energiewende unverzichtbar

Ob das Wirtschaftsministerium unter Habeck den Plan wirklich weiterverfolgen wird, ist zunehmend ungewiss. Koalitionspolitiker haben laut dem Handelsblatt mitgeteilt, dass von der Führung des Ministeriums zugegeben wurde, an dem Projekt seit Wochen nicht mehr zu arbeiten.

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. © Kay Nietfeld/dpa

Statt der Kraftwerkstrategie stünden laut Aussaugen aus den Ministeriumskreisen aktuell Fragen zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) im Fokus. Seitdem das Bundesverfassungsgericht die Umwidmung von Corona-Mitteln in den Klimafonds als verfassungswidrig eingestuft hat, muss die Ampel-Regierung dringend neue Möglichkeiten für die Finanzierung des KTFs finden.

Ohne Kraftwerkstrategie keine Energiewende? Was vom Wirtschaftsministerium geplant war

Mit der Kraftwerkstrategie sollten Anreize für Energiekonzerne geschaffen werden, sogenannte Back-up-Kraftwerke in Deutschland zu bauen und dadurch die zukünftige Energieversorgung durch erneuerbare Energien zu unterstützen. Die Kraftwerke sind für die Energiewende äußerst bedeutsam, doch ohne staatliche Förderung sind sie für Investoren aktuell kaum rentabel. Ohne die Back-up-Kraftwerke „gibt es keinen Kohleausstieg, das sollten wir uns immer wieder bewusst machen“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Hümpfer dem Handelsblatt.

Konkret plant Wirtschaftsminister Robert Habeck, mit der Kraftwerkstrategie durch Investitionskostenzuschüsse den Weg zu CO₂-freien Kraftwerken zu ermöglichen. Diese sollen als Back-up einspringen, wenn zum Beispiel die Stromerzeugung durch Wind und Sonne in manchen Zeitphasen nicht ausreicht. Bis 2035 sollten hierfür bis zu 15 Gigawatt an Wasserstoffkraftwerken ausgeschrieben werden, die vorübergehend mit Erdgas betrieben werden können - bis sie an das Wasserstoffnetz angeschlossen sind. (nz)