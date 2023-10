Krankenhaus-Explosion in Gaza: Israels Armee bezichtigt den Islamischen Dschihad für Beschuss

Von: Felicitas Breschendorf

Schock im Israel-Krieg: Nach dem Raketenbeschuss eines Krankenhauses weisen sich die Konfliktparteien die Schuld zu. Luftaufnahmen sollen jetzt einen Beweis liefern.

Tel Aviv – Die Kliniken im Gazastreifen sind seit dem Krieg in Israel überlastet, es herrscht eine humanitäre Krise. Eines der Krankenhäuser wurde am Dienstag (17. Oktober) von einer Rakete getroffen. Mindestens 500 Menschen starben. Darüber sind sich beide Seiten einig. Nur, woher kommt der Angriff?

Menschen versammeln sich einen Tag nach der nächtlichen Explosion vor dem Ahli Arab Krankenhaus im Zentrum von Gaza. © AFP/ Mahmud Hams

Hamas sieht Schuld für Rakete auf Gaza-Krankenhaus bei der israelischen Regierung

Die Hamas erklärte die israelische Regierung für verantwortlich. Sie verurteilte nach Angaben von Newsweek ein „schreckliches Massaker, das von der zionistischen Besatzung“ an der Stätte verübt wurde. Ähnlich wie beim „Tag des Zorns“ riefen die politischen Führer der Hamas, Khaled Meshal und Ismail Haniyeh, Araber und Muslime auf der ganzen Welt auf, zu protestieren.



Länder, wie die Türkei, Ägypten, Iran, Irak und Jordanien verurteilten daraufhin Israel für den Angriff auf das Gaza-Krankenhaus. Aber auch Nichtregierungsorganisationen, wie Ärzte ohne Grenzen, schrieben die Explosion einem israelischen Luftangriff zu.

Israelisches Militär macht Islamischer Dschihad für getroffenes Krankenhaus verantwortlich

Das israelische Militär (IDF) ist da anderer Meinung. Am 17. Oktober teilt der Armeesprecher Aryce Shalicar auf Anfrage von fr.de von Ippen.Media mit: „Eine Analyse der operativen Systeme der IDF deutet darauf hin, dass ein Raketenhagel von Terroristen in Gaza abgefeuert wurde, der zum Zeitpunkt des Einschlags in unmittelbarer Nähe des Al-Ahli-Krankenhauses in Gaza vorbeiflog.“



Bei dem Angriff hat es sich nach Angaben der Armee also um einen fehlgeleiteten Raketenabschuss aus Gaza gehandelt – und nicht aus Israel. „Informationen aus verschiedenen Quellen, die uns vorliegen, deuten darauf hin, dass der islamische Dschihad [...] verantwortlich ist.“ Auch dieser Hinweis stammt von Shalicar, der im Gespräch mit fr.de Israels „Mehrphasenplan“ erklärte.

Eine Aufnahme des israelischen Militärs zeigt, wo die Rakete in Gaza einschlug. © IDF

Die israelischen Verteidigungskräfte sehen die Schuld demnach bei der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad. Am Donnerstag (18. Oktober) teilte der Offizier Daniel Hagari mit, dass sie nach einer Nachuntersuchung ihren anfänglichen Verdacht bestätigen können. Der Islamische Dschihad wies die Schuldzuweisung zurück.

Luftaufnahmen des israelischen Militärs zeigen Gaza vor und nach dem Raketeneinschlag

Um zu beweisen, dass eine fehlgeleitete palästinensische Rakete für den tödlichen Einschlag verantwortlich sei, veröffentlichte das israelische Militär am Mittwoch (18. Oktober) mehrere Aufnahmen. In einem Videozusammenschnitt sind Luftaufnahmen der Al-Ahli-Klinik und eines Parkplatzes zu sehen, auf dem ein Brand ausgebrochen war.

Luftaufnahmen des israelischen Miltärs zeigen das Krankenhaus in Gaza vor und nach dem tödlichen Vorfall. © IDF

Verglichen werden Luftaufnahmen vor und nach dem tödlichen Vorfall. Es sei kein typischer Krater zu sehen, wie er sonst bei israelischen Luftangriffen entstehe, hieß es.

Abgehörtes Gespräch zwischen Hamas-Terroristen soll Schuld beweisen

Der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus sagte dem US-Sender CNN außerdem, das Militär habe Beweise vorliegen über ein von Israel abgehörtes Gespräch zwischen Hamas-Terroristen. Sie hätten gesagt: „Oh, da gab es offenbar eine Fehlfunktion oder eine Explosion einer Rakete, die im Gazastreifen gelandet ist.“



Zudem sei kurz vor dem Vorfall eine Salve von Raketen aus dem mittleren oder nördlichen Abschnitt des Gazastreifens in Richtung Israel abgefeuert worden. Diese sei auf Israels Radarsystem verzeichnet worden. (Felicitas Breschendorf, mit Agenturmaterial)