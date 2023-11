Israel-Krieg tobt - weiteres Krankenhaus im Gazastreifen unter Beschuss

Explosionen in der Nähe des indonesischen Krankenhauses im nördlichen Gaza-Streifen, 10. November 2023 (Symbolbild). © Pavel Nemecek/CTK Photo/Imago

Das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen wird geräumt. Doch die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas dauern an. Es droht die nächste humanitäre Katastrophe.

Gaza/Kairo – Schwere israelische Bombardements trafen am Montag (20. November) den Norden und Süden des Gazastreifens, töteten weitere Zivilisten und brachten erneut Krankenhäuser ins Kreuzfeuer, während der Konflikt in seinen 45. Tag ging und kaum Anzeichen für ein Nachlassen zeigte.

Die Bedingungen wurden durch Stürme verschlimmert, die kalten Regen auf die Hunderttausenden von Vertriebenen schütteten, die in Zelten und behelfsmäßigen Unterkünften leben, um den Kämpfen zu entkommen.

Frühgeborene aus dem Schifa-Krankenhaus in Gaza zur Behandlung nach Kairo geflogen

Eine seltene positive Nachricht inmitten des zermürbenden Konflikts: Mehr als zwei Dutzend schwerkranke Frühgeborene, von denen sich elf einem kritischen Zustand befanden, wurden mit Krankenwagen aus dem Gazastreifen in ägyptische Krankenhäuser evakuiert.

Die Notlage der im al-Schifa-Krankenhaus eingeschlossenen Babys, deren Leben durch den Mangel an Nahrung, Wasser und Strom bedroht ist, hatte weltweit Aufmerksamkeit erregt.

Die Krankenhäuser sind zu einem Brennpunkt der Kämpfe geworden. Israel wirft den Hamas-Kämpfern vor, die Gebäude als strategische Knotenpunkte und die Bewohner als menschliche Schutzschilde zu benutzen. Die Hamas hat diese Vorwürfe zurückgewiesen, und Krankenhausleiter und Ärzte des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen haben wiederholt internationale Ermittler aufgefordert, in den Gazastreifen einzudringen und die Gebäude zu durchsuchen.

Ein Sprecher der israelischen Streitkräfte sagte am Montag, die Truppen hätten in einer Moschee in der Gegend ein Waffenlabor der Hamas gefunden.

„Das ist unsere Arbeitsweise. Wir entdecken und enthüllen der Welt, was die Hamas tut, indem sie ihren Terror in Moscheen, Schulen und Krankenhäusern versteckt“, sagte Konteradmiral Daniel Hagari vor Reportern.

Die Washington Post war nicht in der Lage, den Bericht über ein Waffenlabor in einer Moschee unabhängig zu überprüfen. Israel hat wiederholt davor gewarnt, dass militante Hamas-Kämpfer zivile Gebäude, darunter Krankenhäuser und Gotteshäuser, für militärische Zwecke nutzen. Es hat jedoch nur begrenzten Zugang zu den Stätten gewährt, so dass die Behauptungen schwer zu bestätigen sind.

Hagari sagte, die IDF-Truppen hätten gegen die Zeitoun-Brigade des militärischen Flügels der Hamas gekämpft, die im Gebiet Zeitoun im Norden von Gaza-Stadt operiert.

„Unsere Truppen haben zahlreiche Einrichtungen der Brigade ausfindig gemacht und zerstört, darunter Labors zur Herstellung von Raketen, Waffen, terroristischem Material und nachrichtendienstlichem Material“, sagte er.

Indonesisches Krankenhaus in Gaza in der Schusslinie

Während al-Schifa, das größte Krankenhaus des Gazastreifens, weitgehend evakuiert wurde, geriet eine andere medizinische Einrichtung im nördlichen Gazastreifen in die Schusslinie: Das indonesische Krankenhaus, in das viele Verwundete gebracht wurden, nachdem das al-Schifa seinen Betrieb eingestellt hatte.

Die chirurgische Abteilung des Krankenhauses wurde am frühen Montag getroffen, sagte Krankenhausdirektor Marwan al-Sultan. Zehn Patienten, die sich in Narkose befanden, wurden getötet. „Die Abteilung ist völlig zerstört“, sagte er gegenüber The Post. „Überall liegen Schrapnelle. Es wird auf alle Fenster des Krankenhauses geschossen.“

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte erklärten, Militante hätten das Feuer auf ihre Truppen aus dem Krankenhaus heraus eröffnet. „Als Reaktion darauf haben die IDF-Truppen direkt auf die spezifische Quelle des feindlichen Feuers gezielt. Es wurden keine Granaten auf das Krankenhaus abgefeuert.“

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens teilte auf seinem Telegramm-Kanal mit, dass zwölf Menschen bei dem Angriff getötet wurden. Die medizinischen Teams weigern sich, das Krankenhaus zu verlassen, solange sich Patienten dort aufhalten, so das Ministerium, auch wenn die Angriffe zunehmen.

Das Krankenhaus beherbergt etwa 4.000 Vertriebene und hat etwa 200 Mitarbeiter, sagte Sultan. Von den 600 Verwundeten, die dort verbleiben, seien 150 nicht in der Lage, ohne Hilfe zu gehen. Darunter sind Männer, Frauen und Kinder mit Knochenbrüchen, Amputationen der unteren Gliedmaßen oder orthopädischen Fixierungen.

„Patienten und Verletzte, die im Sterben liegen, werden angegriffen und sterben durch Panzerbeschuss, nicht durch ihre Verletzungen“, sagte Mohammed Zaqout, Generaldirektor der Krankenhäuser in Gaza, gegenüber Al Jazeera. Er sagte, die Maschinen seien zerstört und die Decken über den Tausenden von Menschen, die sich in der medizinischen Infrastruktur verschanzt hätten, seien eingestürzt. „Viele sind gestorben“, sagte er.

Israel fordert Evakuierung der Krankenhäuser in Gaza

Das Kamal-Adwan-Krankenhaus wurde ebenfalls angegriffen und war nicht mehr in der Lage, den Hunderten von Verletzten auch nur die grundlegendste erste Hilfe zukommen zu lassen, so Zaqout. Wie bei anderen Krankenhäusern haben die Israelis die Einrichtung kontaktiert und aufgefordert, sie zu evakuieren.

„Natürlich wissen sie nicht, wohin sie evakuiert werden sollen, wenn Hunderte von Verletzten anwesend sind. Und es gibt tatsächlich kein Krankenhaus, in das sie evakuiert werden können“, sagte er. „Das ist ein Massenmord. Das ist Ausrottung.“

Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen wurde die Klinik in Gaza-Stadt am Morgen beschossen. Mitarbeiter berichteten von einer eingerissenen Wand und einem Feuer, das einen Teil des Gebäudes inmitten schwerer Kämpfe in der Gegend verschlungen habe.

„Ein israelischer Panzer wurde auf der Straße gesehen“, teilte die Organisation, die sich MSF nennt, in einer Erklärung mit. Vier ihrer Autos seien verbrannt, ein fünftes sei in zwei Teile zerbrochen, „als ob es von einem schweren Fahrzeug oder einem Panzer zerquetscht worden wäre“. Alle Fahrzeuge und die Klinik waren eindeutig mit dem Logo der Organisation gekennzeichnet.

„Bei den zerstörten Fahrzeugen handelt es sich um dieselben, mit denen am Samstag die gescheiterte Evakuierung der Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen und ihrer Familien versucht wurde“, so die Organisation. Die Evakuierung scheiterte, als der Konvoi unter Beschuss genommen wurde.

In einigen Gebieten im Norden des Landes kam es weiterhin zu schweren Kämpfen. Israelische Beamte haben angedeutet, dass sie die Kampagne gegen die Hamas bald auf andere Teile des Gazastreifens ausweiten könnten.

Mindestens 1,7 Millionen Menschen sind im Gazastreifen auf der Flucht

Die Hamas und ihre Verbündeten hatten am 7. Oktober einen Überraschungsangriff auf israelische Dörfer in der Umgebung des Gazastreifens gestartet. Sie töteten mindestens 1.200 Menschen in Israel und nahmen mindestens 240 weitere als Geiseln mit zurück nach Gaza. Als Reaktion darauf hat Israel eine Militärkampagne gestartet, um die Herrschaft der Hamas in der Enklave zu beenden. Mehr als 11.000 Palästinenser im Gazastreifen waren bis zum 10. November getötet worden, so die dortigen Gesundheitsbeamten, die aufgrund von Kommunikationsproblemen nicht in der Lage waren, eine genaue Zählung vorzunehmen.

Ein Großteil der Bevölkerung des nördlichen Gazastreifens hat sich auf den langen Weg in den Süden gemacht, meist zu Fuß, entlang einer Straße, die mit verwesenden Leichen und israelischen Panzern übersät ist. Aber auch der Süden leidet unter dem Bombardement, und die Krankenhäuser, Schutzräume und trostlosen Lager sind überfüllt.

Die Angriffe auf Wohnviertel in der südlichen Stadt Rafah begannen am frühen Montag und hielten den ganzen Tag über an. Bei einem Luftangriff wurden nach Angaben eines Arztes des Mohammed Yousef al-Najar-Krankenhauses 19 Menschen aus ein und derselben Familie getötet.

„Das medizinische Personal ist noch hier“, sagte der Arzt. „Aber leider gibt es weder Strom, noch Gas, noch Wasser, noch medizinische Versorgung, was können die medizinischen Teams tun?“ Er sprach unter der Bedingung der Anonymität, da er nicht befugt war, mit den Medien zu sprechen.

Als die Leichen im Morgengrauen eintrafen, erkannte das medizinische Personal zwei von ihnen: eine Krankenschwester und einen Techniker, der im Krankenhaus arbeitete. Nach Angaben des Arztes wurden auch ihre Eltern, ihre Kinder und eine Schwester getötet.

Etwa ein Dutzend Leichen kamen im al-Aqsa-Krankenhaus im zentralen Gazastreifen an, wie ein Zeuge gegenüber The Post erklärte. Sie waren Opfer eines Anschlags auf eine Schule, die von der UN-Agentur für palästinensische Angelegenheiten unweit der Grenze zu Ägypten betrieben wird. Das UNRWA bestätigte den Angriff nicht sofort.

Im Süden war der Bedarf an Unterkünften akut. Ein ehemaliger medizinischer Mitarbeiter des Al-Schifa-Krankenhauses sagte, er sei in einem UNRWA-Lager untergekommen. Als in der Nacht Stürme wüteten, verloren viele, die in Zelten vor dem Lager untergebracht waren, diese durch den Wind. Es gab „keine Decken, und gestern gab es Wind und starken Regen“, sagte der Arbeiter, der seinen Namen nicht nennen wollte. „Den Leuten sind die Zelte weggeflogen und wurden vom Wasser überschwemmt.“

Die Menschen schliefen auf dünnen Teppichen oder alten Kleidern. Die Badezimmer seien nicht menschenwürdig, sagte er. Die Zahl der Menschen nahm täglich zu.

Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten sind mindestens 1,7 Millionen Menschen im Gazastreifen auf der Flucht, und die Überbelegung der Unterkünfte trägt zu Krankheiten bei. „Im Durchschnitt kommt auf 700 Menschen eine Dusche und auf 150 Menschen eine Toilette“, so die Organisation in einer Erklärung vom Sonntag.

Es gibt auch nicht genug zu essen für alle, sagte der medizinische Mitarbeiter. Jede Familie erhält alle paar Tage Käse und drei Thunfischdosen, unabhängig von ihrer Anzahl. „Es gibt nichts“, sagte er. „In den Geschäften sind seit fast zwei Monaten keine Waren mehr angekommen“.

Manchmal sickert eine Nachricht aus al-Schifa herein. Ein Kollege, ein Mann, der ihn scherzhaft um Hilfe bei der Suche nach einer Frau bat, wurde bei einem Luftangriff getötet. „Er wollte, dass der Krieg bald zu Ende ist. Er hatte gerade seinen Abschluss gemacht und nicht viel von der Welt gesehen, also hat es ihn innerlich wirklich umgebracht.“

Zur Autorin Sarah Dadouch ist Nahost-Korrespondentin der Washington Post in Beirut. Zuvor war sie als Reuters-Korrespondentin in Beirut, Riad und Istanbul tätig. Hazem Balousha in Amman, Jordanien, Niha Masih in Seoul, Louisa Loveluck in Jerusalem und Hajar Harb in London haben zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 21. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.