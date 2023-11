Putin gibt sich bürgernah – Kreml lockert Quarantäne-Regel für Russlands Präsidenten

Von: Fabian Müller

Wladimir Putin spricht im Katharinensaal des Moskauer Kremls in Moskau zu den Vertretern aller wichtigen religiösen Konfessionen Russlands. © Sergei Guneyev/dpa

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gelten im Kreml strikte Quarantäne-Bestimmungen. Nun soll der Kreml sie wieder gelockert haben.

Moskau – Der Kreml hat die obligatorische Quarantänezeit für Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf fünf Tage verkürzt. Das berichtet The Moscow Times. Demnach werde die Quarantäne auch deshalb verkürzt, weil im Jahr 2024 Präsidentschaftswahlen in Russland anstehen und Putin aller Voraussicht nach für eine fünfte Amtszeit kandidieren wird.

Persönliche Treffen Putins könnten also wieder an Bedeutung gewinnen. Der russische Präsident ist der einzige Staatschef der Welt, der jeden, mit dem er sich persönlich trifft, unter Quarantäne stellt. So will er sich dem Vernehmen nach vor eine Infektion mit dem Coronavirus schützen. Seit dem Frühjahr 2020 traf er sich nur noch mit Personen, die sich einer zweiwöchigen Isolierung unter Aufsicht von Mitarbeitern des Föderalen Schutzdiensts unterzogen haben.

Kreml lockert Quarantäne: Für Putin-Besuch „nur“ noch fünf Tage Isolation nötig

In dieser Zeit mussten außerdem regelmäßig Coronatests durchgeführt werden. Wenn einer dieser Tests positiv ausfiel oder kein eindeutiges Ergebnis lieferte, wurde der Zugang zu Putin verweigert. Der russische Präsident selbst hat in der Zwischenzeit nach offiziellen Angaben mindestens vier Dosen eines Corona-Impfstoffs erhalten.

Doch auch in diesem Sommer, als die Fallzahlen weltweit niedrig waren und die WHO das Ende der Pandemie erklärte, verlangte Putins Stab noch eine Quarantäne von einer Woche, wie Putins Sprecher Dmitri Peskow einräumte. Diese Regelung soll nun aufgeweicht werden, die Quarantäne auf fünf Tage reduziert.

Putin gibt sich bürgernah: Wer genug Abstand hält, muss nicht in mehrtägige Corona-Quarantäne

Noch immer seien Tests nötig, um zu Putin zu gelangen, bestätigte eine namentlich nicht genannte Person The Moscow Times. So eine Quarantäne sei immer dann verpflichtend, wenn ein persönliches Treffen mit Putin ansteht oder erwartet wird, dass eine Person engen Kontakt mit dem russischen Präsidenten hat, also beispielsweise am selben Tisch sitzt oder ihm die Hand schüttelt.

Wenn eine Person mindestens drei bis fünf Meter Abstand zu Putin hat, kann sie die Quarantäne überspringen, ein einfacher Coronatest würde dann genügen, heißt es in dem Bericht. Alle öffentlichen Treffen zwischen Putin und der russischen Regierung fanden per Videokonferenz statt. Laut der Website des Kremls hat Putin seit März 2020 die gesamte Regierung nicht mehr persönlich getroffen.

Putin vor Präsidentschaftswahlen 2024: Kreml lockert Quarantäne-Bestimmungen

Auffällig war in den vergangenen Monaten auch, dass bei öffentlichen Auftritten Putins der Abstand zwischen der ersten Stuhlreihe und der Bühne, auf der Putin sprach, vergrößert wurde, um zu verhindern, dass er sich infiziert. Als der französische Präsident Emmanuel Macron im Februar 2022 Putin im Kreml besuchte, sprachen beide miteinander von den gegenüberliegenden Enden eines sechs Meter langen Tisches. Der Auftritt sorgte für Belustigung in den sozialen Medien.

In den vergangenen Wochen aber scheint der Kreml die Zügel etwas gelockert zu haben. Putin hatte mehrere Treffen mit jungen Menschen, reiste zum ersten Mal seit dem durch den Internationalen Strafgerichtshof ausgesprochenen Haftbefehl außerhalb der ehemaligen Sowjetrepublik und besuchte China, traf sich dort gar mit einem Dutzend ausländischer Staatsoberhäupter.

Die im kommenden Jahr anstehenden Wahlen sind für Putin wohl nur eine Routine. Trotzdem will der Kreml den russischen Präsidenten wieder bürgernah präsentieren. Eine hochrangige Quelle aus dem Kreml wurde in dem Bericht mit den Worten zitiert: Putin sei gut gelaunt. Für ihn sei aktuell alles in bester Ordnung, es gebe derzeit keinerlei Bedrohungen. (fmü)