Polizei-Einsatz eskaliert? Beamtin boxt Mann wiederholt ins Gesicht - Videos zeigen den brutalen Hergang

Ein Polizeieinsatz der Krefelder Polizei in NRW scheint massiv eskaliert zu sein. Auf Twitter kursieren Videos, wie eine Beamtin einen Mann brutal angreift und ihm ins Gesicht boxt.

Krefeld - Bei einem Polizeieinsatz hat die Krefelder Polzei eine Frau wegen versuchter Brandstiftung festgenommen. Bei der Festnahme nahmen die Beamten auch einen Mann in Gewahrsam, dieser werte sich anfangs. Als zwei der Polizisten den Mann festsetzen wollten, eilte ihnen eine Kollegin zur Hilfe, die dem Mann mehrmals und wiederholt gezielt ins Gesicht boxt.

Die Beamtin schlägt auch noch zu, als der Mann bereits fest im Griff der Kollegen festsitzt und sich nicht mehr wehrt, hält die Beamtin mit einer Hand seinen Kopf, um gezielter zuschlagen zu können. Das Video des offenbar außer Kontrolle geratenen Einsatzes kursiert jetzt auf Twitter - und erntet Empörung und Schock. In einer Pressemitteilung zu dem Einsatz spricht die Krefelder Polizei:

„Am heutigen Samstagvormittag (10. Oktober 2020) hat die Polizei einen Mann und eine Frau wegen versuchter Brandstiftung vorläufig festgenommen.

Gegen 11:40 Uhr kam es in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hubertusstraße zu einem Wohnungsbrand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen darin eine Frau (28) und einen Mann (47) an. Als sie aus der verrauchten Wohnung gerettet werden sollten, weigerte sich der Mann. Angesichts seines Widerstands musste unmittelbarer Zwang angewendet werden, um ihn in Sicherheit zu bringen.

Die Deutsche und der Tunesier befinden sich im Polizeigewahrsam. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.“

Doch selbst ein Kriminalhauptkommissar ordnet die Lage aufgrund des Videos von dem Einsatz recht anders ein: „Wieder einmal so ein Video, bei dem Viele sagen werden ‚Aber man sieht doch gar nicht, was davor passiert ist‘ und es eigentlich völlig egal ist, was davor passiert ist. Das ist Jahrmarktsboxerei und keine saubere Polizeiarbeit. Die Kollegin zerschlägt hier Vertrauen.“

Und als hätte man seinen Hinweis angenommen, veröffentlicht die Polizei NRW auf Twitter ein Statement mit Verweis darauf, dass es sich bei den geteilten Videos nur um einen Ausschnitt des Einsatzes handele. Dennoch werde der Sachverhalt „unter allen Aspekten polizeilich und staatsanwaltschaftlich geprüft.“