Mehr Rüstungsausgaben: Putins Pläne für 2024 lassen einen langen Ukraine-Krieg erwarten

Von: Kilian Beck

Teilen

Russland präsentiert das höchste Verteidigungsbudget seit der Sowjetunion. Der Staatshaushalt ist auf einen langen Krieg und eine dauerhafte Besetzung der Ukraine ausgelegt.

Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin rüstet für den Krieg gegen die Ukraine weiter auf. Das russische Finanzministerium teilte am Donnerstag (28. September), mit, dass die Militärausgaben 2024 auf umgerechnet circa 106 Milliarden Euro steigen würden. Dies wären rund sechs Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts. Das, seit 2022 aus dem Exil erscheinende, russische Wirtschaftsportal The Bell zitiert den russischen Finanzminister Anton Siluanov: „Alles für die Front, alles für den Sieg“.

Vergangenes Jahr waren es laut dem schwedischen Forschungsinstitut SIPRI 86,7 Milliarden US-Dollar und laut dem russischen Finanzministerium etwa 82 Milliarden US-Dollar. Da Teile des Militärhaushalts in Russland sind geheim, die Angaben können daher nicht unabhängig überprüft werden. Angesichts der Kriegsrhetorik und der Zahlen wird allerdings klar: Im Kreml stellt man sich auf einen längeren Krieg ein.

Höchstes Militärbudget seit der Sowjetunion

Russlands Präsident Wladimir Putin stellt sich auf einen langen Krieg ein. (Archivbild) © Mikhail METZEL / POOL / AFP

Es ist der erste für den Krieg geplante Militärhaushalt seit erneuten Putins Überfall auf die Ukraine. 2022 habe das russische Finanzministerium „freihändig“ die Militärausgaben erhöhen müssen. Das schreibt der Russland-Experte Boris Grozovski in einer aktuellen Analyse für die US-Denkfabrik Wilson Center. Eines stehe ihm nach fest: „Das postsowjetische Russland hat nie so viel Geld für das Militär ausgegeben.“ Seit Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine hätten sich die Militärausgaben mehr als verdoppelt. Das Geld dürfte hauptsächlich in die Rüstungsindustrie fließen, schreibt Grozovski.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Die Produktion militärischer Hardware wurde laut Grozovski bereits gegen Ende 2022 massiv erhöht. Der ukrainische Generalstab gibt regelmäßig Zahlen zu den russischen Verlusten heraus. Tausende Panzer, Fahrzeuge und Geschütze soll die russische Armee bereits verloren haben. Derzeit toben die Kämpfe hauptsächlich in der ostukrainischen Donbass-Region. Der Militär-Analyst Pavel Luzin von der Fletcher School of Diplomacy in den USA sagte The Bell, Russland müsse in der Rüstungsproduktion auch noch Importe sanktionierter Güter ersetzen, was jetzt durchschlage.

Besetzung der Ukraine im Haushalt festgeschrieben

Auch der Rest des Haushaltsentwurfes für 2024 macht keine besondere Hoffnung auf ein baldiges Ende des Ukraine-Krieges. Laut der russischen Tageszeitung Wedomosti plant das russische Finanzministerium umgerechnet rund 37 Millionen Euro für die Bindung der besetzten ukrainischen Gebiete an Russland auszugeben. Weiter schrieb die Zeitung am Mittwoch, dass für die russische Besatzung noch weitere Mittel aus anderen Töpfen bereitstünden.