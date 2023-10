Wagner-Söldner in Afrika: Gastgeber bereuen, sie ins Land gelassen zu haben

Von: Foreign Policy

Die Gruppe Wagner ist für Russland weiter im Einsatz. Die Söldner sind wichtiges Rückgrat für Putins Interessen. (Archivbild) © Uncredited/French Military/AP/dpa

Die Wagner-Söldner zeigen Präsenz in mehreren afrikanischen Ländern. Doch unter anderem die Libyer haben die Nase voll von den russischen Söldnern.

Djibouti – Die Vereinigten Staaten haben von mehreren afrikanischen Ländern gehört, dass sie es bedauern, der russischen paramilitärischen Wagner-Gruppe Zugang zu gewähren, sagten aktuelle und ehemalige US-Militär- und Verteidigungsbeamte, während die Biden-Administration versucht, das Interregnum in der Kontrolle der Gruppe zu nutzen, um ihren Vormarsch zu stoppen.

US-Verteidigungs- und Militärbeamte haben in den letzten Monaten Gespräche mit Vertretern mehrerer afrikanischer Staaten geführt, aus denen hervorging, dass die Frustration über Menschenrechtsverletzungen und Angriffe auf Zivilisten bei Wagner wächst. Wagner verfügt über bedeutende Streitkräfte in der Zentralafrikanischen Republik, Mali und Libyen und hat Berater und Verbindungsleute in andere Länder, darunter Sudan und Mosambik, entsandt. Die Präsenz der russischen Söldnertruppe ist eine Möglichkeit für den Kreml, seinen Einfluss in Afrika auszuweiten und gleichzeitig angeblich den Terrorismus zu bekämpfen.

Wagner in Afrika: Libyer bereuen nun die Präsenz russischer Söldner

„Wir hatten Länder, die zu uns kamen und sagten: ‚Wir wollen nicht von Wagner abhängig sein. Wir sehen Probleme in ihrer Präsenz“, sagte ein hochrangiger US-Verteidigungsbeamter, der aufgrund der vom Pentagon festgelegten Grundregeln anonym bleiben wollte. „Wir sehen ein wachsendes Verständnis dafür, dass dies zumindest ein zweischneidiges Schwert ist, im schlimmsten Fall aber ein negatives Ergebnis für die Länder, die eine Wagner-Präsenz ermöglicht haben.

Obwohl Wagner in der Lage war, Putsche auszunutzen, die in der gesamten Sahelzone Verwüstung angerichtet haben, konnte die russische Organisation nur stoßweise expandieren, seit sie eine führende Rolle dabei spielte, das Überleben des malischen Militärregimes zu sichern und die dortige UN-Friedensmission zu verdrängen. Die Gruppe, die bis zu ihrem Tod im August von Jewgeni Prigoschin geleitet wurde, hat in letzter Zeit versucht, ihre Operationen in Burkina Faso auszuweiten, hat versucht, den Sturz von Präsident Mohamed Bazoum in Niger durch eine Militärjunta auszunutzen, und wurde bei ihren Versuchen, in den Tschad einzudringen und ihren Einfluss in Sudans fünfmonatigem Konflikt zwischen kriegführenden Generälen auszuweiten, abgewiesen.

Eine politische Fraktion, die ihr Bedauern über den Zugang zu den Wagner-Truppen zum Ausdruck gebracht hat, ist die ostlibysche Enklave unter der Führung des Kriegsherrn Khalifa Haftar, dessen Stellvertreter den Vereinigten Staaten privat ihr Bedauern über die Aufnahme der Wagner-Truppen mitgeteilt haben, so Stephen Townsend, ein pensionierter Vier-Sterne-Armeegeneral, der bis letztes Jahr Leiter des US-Kommandos für Afrika war. Wagners Truppen haben sich im Kampf gegen den Terrorismus in Mali und Libyen als ineffektiv erwiesen und wurden mit dem Verschwinden von Personen, Massenmorden und anderen schweren Übergriffen in Verbindung gebracht.

Afrikanische Länder plötzlich in Sorge wegen Wagner: Druckmittel gegen die USA?

Experten sind jedoch besorgt, dass, selbst wenn afrikanische Regierungen und Oppositionsbewegungen den US-Beamten mitteilen, dass sie es bedauern, Wagner ins Land gelassen zu haben, Gruppen wie die sudanesischen Streitkräfte und die malische Opposition diese Argumente gegenüber der Regierung Biden als Druckmittel einsetzen, um mehr US-Hilfe zu erhalten.

„Solange die Leute nicht mit einer brauchbaren Alternative zu ihnen kommen, werden sie diese Leute nicht fallen lassen“, sagte John Lechner, ein in Washington ansässiger Analyst mit Kontakten zu Wagner. „Diese Leute sind Profis darin, externe Interessen auszugleichen“.

Nach dem Tod von Prigoschin in diesem Sommer haben sich offizielle russische Militärdelegationen in afrikanische Länder begeben, um die Fähigkeit des Kremls, dort zu operieren, zu testen, so der hochrangige US-Verteidigungsbeamte. Lechner sagte, die Bemühungen - „den Jungs die Leviten zu lesen“ - seien größtenteils vom stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Yunus-bek Yevkurov koordiniert worden, der diesen Monat nach Libyen reiste, nachdem tödliche Überschwemmungen große Verwüstungen angerichtet hatten.

Wagner immer noch in Afrika: Auch nach Prigoschins Tod

Der Tod von Prigozhin hat die russische Regierung auch dazu veranlasst, eine mögliche Umbenennung der Wagner-Gruppe zu prüfen. Dadurch könnte sie ihre Operationen unter einem anderen Namen fortsetzen und die mit dem alten Namen verbundenen Probleme in der Öffentlichkeitsarbeit vermeiden, was dem Kreml möglicherweise die Möglichkeit gibt, Söldner in Ländern wie Burkina Faso einzusetzen, die er nach Ansicht von US-Beamten schon lange begehrt.

„Dies könnte tatsächlich eine Gelegenheit für eine ausländische Intervention eröffnen, ohne mit dem unschönen Etikett Wagner umgehen zu müssen“, sagte Lechner. „Aber es werden im Wesentlichen die gleichen Leute sein.“

Obwohl Wagners Kommandostruktur größtenteils dezentralisiert ist, glauben US-Beamte, dass sie nach dem Tod von Prigozhin, einem ehemaligen Verbündeten des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der die Kriegsführung des Kremls in der Ukraine zunehmend kritisierte, bevor er im Juni einen unglücklichen Putsch startete, intakt bleiben konnte. Obwohl Prigoschin nur sporadisch nach Afrika reiste, planten er und sein Stellvertreter Dmitri Utkin alle Vorstöße Wagners in Afrika. „Diese Jungs wussten über jede größere Muskelbewegung Bescheid“, so Townsend.

Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin erklärte gegenüber Reportern in Dschibuti, wo er sich auf der ersten Station einer Afrikareise durch drei Länder befindet, dass die Wagner-Gruppe wahrscheinlich kurzfristig auch ohne Prigoschin überleben könne, fügte aber hinzu, dass dies mittel- bis langfristig ohne die Unterstützung Russlands nicht möglich sei. „Deren Führung ist weggefallen“, sagte Austin. „Ich denke, wir werden in Zukunft einen gewissen Wettbewerb in den eigenen Reihen sehen, wer der nächste Anführer sein wird“.

Russische Söldner als Garantie der Herrschaft von Despoten: „Sie haben Wagner nicht satt“

Austin sagte, die Vereinigten Staaten hätten noch nicht herausgefunden, ob Putin eine Entscheidung darüber getroffen habe, ob er Wagner weiterhin als inoffiziellen Arm der Regierung einsetzen, ihn dem Militär oder dem Verteidigungsministerium unterstellen oder ihn ganz auflösen wolle. Die Operationen der Söldnergruppe in Afrika boten Russland eine kostengünstige und unauffällige Möglichkeit, sich in strategisch wichtigen Ländern einzumischen, ohne nominell reguläre russische Streitkräfte zu involvieren.

Bislang ist Wagners Führung weitgehend intakt geblieben. Vitali Perfilev und der Absolvent der Wirtschaftshochschule Dmitry Sytii leiten nach wie vor Gold-, Diamanten- und Holzkonzessionen in der Zentralafrikanischen Republik und führen sogar ein Bierlabel unter der Marke Wagner, während Ivan Maslov wegen seiner Rolle bei der Leitung der Gruppe in Mali mit Sanktionen des US-Finanzministeriums belegt wurde. Wagner verbindet seine vorgebliche Sicherheitsmission mit einem Appetit auf lokale Ressourcen.

Lechner zufolge kann die Gruppe eine Zeit lang mit ihren eigenen Finanznetzen überleben, bräuchte aber die Hilfe der russischen Regierung, um die militärische Ausrüstung und die Versorgung mit Munition und anderen Vorräten aufrechtzuerhalten.

Die Herausforderung für Washington besteht darin, dass es den afrikanischen Ländern im Gegenzug wenig anzubieten hat, selbst wenn sich langjährige europäische Partner wie Frankreich ganz aus Niger und anderen Ländern zurückziehen. Das US-Afrika-Kommando ist bereits mit der Ausbildung lokaler Kämpfer in Ländern wie Somalia beschäftigt, und in ganz Afrika kommt es immer wieder zu Putschen. Das bedeutet, dass die Gruppe trotz ihrer Unzulänglichkeiten immer noch attraktiv für Regime ist, die sich kaum an der Macht halten können.

„Ich kann Ihnen sagen, wer der Wagner-Diktatoren nicht überdrüssig ist“, sagte Townsend. „Despoten haben Wagner nicht satt, denn Wagner ist die Garantie für ihre Herrschaft.“

Zum Autor Jack Detsch ist Reporter für das Pentagon und die nationale Sicherheit bei Foreign Policy. Twitter (X): @JackDetsch

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 25. September 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

