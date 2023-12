Kruzifixe in Behörden? Gericht urteilt heute über Söders Kreuzerlass

Von: Christian Stör

In Bayern muss seit 2018 in allen staatlichen Gebäuden ein Kreuz hängen. Ist Söders Kreuzerlass rechtens? Heute gibt es ein Urteil.

München/Leipzig – Der Kreuzerlass in Bayern sorgt seit Jahren für Streit. Die Vorschrift ist eindeutig: Seit 2018 muss in allen staatlichen Gebäuden gut sichtbar ein Kruzifix hängen. Das war von Anfang an umstritten, selbst der Münchner Kardinal Reinhard Marx kritisierte damals das Vorgehen der Landesregierung.

Bis heute wird darüber diskutiert, ob die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wenige Monate vor der Landtagswahl 2018 medienwirksam präsentierte Regel überhaupt rechtens ist. Am 19. Dezember (13.30 Uhr) verkündet nun das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sein Urteil über den umstrittenen bayerischen Kreuzerlass.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den Kreuzerlass 2018 auf den Weg gebracht. © Sven Hoppe/dpa

Bundesverwaltungsgericht urteilt über Söders Kreuzerlass in Bayern

Anlass ist eine Klage des religionskritischen Bunds für Geistesfreiheit (BFG), der die Vorschrift für rechtswidrig hält und den Freistaat auf dem Klageweg zum Abhängen der Kreuze verpflichten will. Der BFG sieht durch Söders Kreuzerlass die Weltanschauungsfreiheit seiner Mitglieder und die staatliche Neutralitätspflicht verletzt. „Was hat ein Kreuz mit einer behördlichen Tätigkeit, mit dem Ausstellen eines Führerscheins (…) zu tun? Nichts!“, hatte Anwalt Hubert Heinhold vorige Woche in der mündlichen Verhandlung in Leipzig gesagt.

Allerdings war der Bund für Geistesfreiheit im Juni 2022 vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) mit seiner Klage gegen Söders Kreuzerlass gescheitert. Der VGH hatte die Kreuze als passive Symbole „ohne missionierende und indoktrinierende Wirkung“ eingestuft. Der Kläger werde dadurch nicht in seinen Grundrechten auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit sowie Gleichbehandlung verletzt. Über die Revisionen gegen dieses Urteil entscheidet jetzt das Bundesverwaltungsgericht. (Az.: BVerwG 10 C 3.22 und 10 C 5.22).

Selbst Kirchen üben Kritik an Söders Kreuzerlass

Im April 2018 hatte das bayerische Kabinett den Kreuzerlass beschlossen. Zwei Monate später trat der Kreuzerlass in Kraft – trotz teilweise heftiger Kritik. Sogar in Kirchenkreisen wurde Söders Kreuzerlass kontrovers diskutiert. Unter anderem warfen die Kirchen Markus Söder vor, das christliche Symbol für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen.

In Paragraf 28 der Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats heißt es seither: „Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen.“ Der Bund für Geistesfreiheit hat für den Fall einer Niederlage vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bereits angekündigt, sich an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wenden zu wollen. (cs/dpa/afp)