Jagd auf Putins Flotte: Deutschland liefert Super-Boote für Ukraine-Offensive auf der Krim

Von: Jens Kiffmeier

Teilen

Trotz Unterlegenheit: Die Gegenoffensive der Ukraine setzt Russlands Schwarzmeerflotte arge Verluste zu – dank Drohnen-Innovationen. Aus Deutschland kommt Waffenhilfe.

Sevastopol – Sie sind klein, wendig und tragen eine tödliche Fracht: die Überwasserdrohnen der Ukraine. Bei der Gegenoffensive gegen Russlands Angriffskrieg spielen die Kamikaze-Boote eine zunehmend wichtige Rolle. Mit spektakulären Spezialoperationen hat die ukrainische Marineeinheit den Invasionstruppen von Präsident Wladimir Putin auf der Krim herbe Verluste beschert und die Übermacht der russischen Schwarzmeerflotte gebrochen. Angesichts der Erfolge bei der Gegenoffensive soll die maritime Drohnen-Einheit weiter aufgerüstet werden – offenbar auch mit Hilfe aus Deutschland.

Ukraine-News zur Gegenoffensive: Drohnen aus Deutschland sollen Russland Verluste bescheren

Zur Unterstützung der Gegenoffensive gegen die Schwarzmeerflotte von Russland soll die Bundesregierung der Ukraine die Lieferung von Seedrohnen zugesichert haben. Das berichtet das News-Magazin Forbes unter Berufung auf eine schriftliche Erklärung der Nato. Demnach hat das Verteidigungsministerium von Boris Pistorius (SPD) auf der vergangenen Geberkonferenz in Ramstein der Ukraine ein neues 400-Millionen-Waffenpaket angeboten. Neben Flugabwehrraketen und Artilleriemunition sollen auch „50 Überwasserdrohnen dabei helfen, den Angreifer nicht nur an Land, sondern auch auf See zurückzudrängen“, zitiert das US-Blatt die Staatssekretärin Siemtje Möller.

Hat Ärger mit Angriffen von selbstgebauten Kamikaze-Booten: Russlands Präsident Wladimir Putin. © Itar-Tass/Verteidigungsministerium/Russland/Screenshot/Imago/Montage

Realisiert werden soll das Projekt teilweise aus Beständen der Bundeswehr und mithilfe der deutschen Rüstungsindustrie – und zwar so „schnell wie möglich“. Doch was schnell in diesem Fall heißt, ist unklar. Denn auf riesige Bestände kann die Bundeswehr derzeit selber noch gar nicht zurückgreifen. 2016 erwarb die deutsche Marine von Atlas Electronik ihr erstes Drohnenboot, das ARCIMS USV, das beim Minensucheinsatz helfen soll. Bis 2035 sind große Investitionen in den Aufbau einer kleinen Flotte geplant. Im Gegensatz zum Nato-Partner USA setzt die Bundeswehr aber dabei weniger auf unbemannte Kamikaze-Drohnen, sondern eher auf größere Unterstützerboote für die Fregatten. Bis zum Ukraine-Krieg galten Kamikaze-Drohnen in westlichen Armeen eher als weniger nützlich.

Drohnen aus Deutschland: Bundeswehr sichert der Ukraine zehn Boote zu

Inwieweit die Bundeswehr in ihrer Planung umsteuert, ist unklar. Auf Anfrage von merkur.de von IPPEN.MEDIA verweist das Verteidigungsministerium auf eine Liste mit beabsichtigten Unterstützungsleistungen für die Ukraine. Laut dem Papier sind zehn Überwasserdrohnen vermerkt – und nicht 50. Zu den genauen Lieferdaten werde man aber keine Angaben machen, teilte eine Sprecherin mit. Den Angaben zufolge stellt das Pistorius-Ministerium aber der Industrie Gelder zur Verfügung, die dann die Beschaffung realisiert.

Doch eines steht jetzt schon fest: Im Ukraine-Krieg werden die Überwasser- und Unterwasserdrohnen immer wichtiger. Das zeigen die Entwicklungen der Gegenoffensive ganz deutlich. Die Ukraine selber besitzt keine Flotten mehr. Stattdessen setzt eine neu gegründete Marine-Spezialeinheit auf selbstgebaute Drohnen-Boote, auch bekannt als USVs (Uncrewed Surface Vessels). Insgesamt sechs Modelle, die größtenteils von ukrainischen Erfindern selbst entwickelt worden sind, kommen mittlerweile zum Einsatz – und das mit wachsendem Erfolg.

Verluste im Ukraine-Krieg: Schwarzmeerflotte auf der Krim ist gegen Kamikaze-Drohnen machtlos

Die mit Sprengstoff beladenen Kamikaze-Boote rasen auf ihr Ziel zu und explodieren dann mit ihrer tödlichen Fracht. Anfang des Monats erzielten diese Drohnenboote innerhalb von drei Tagen Treffer auf vier russische Schiffe. Während Russland zu Beginn des Ukraine-Krieges noch weitgehend ungestört seine Fregatten auf dem Schwarzen Meer positionieren konnte, um von allen Punkten gefährliche Mittelstrecken-Raketen auf das ukrainische Festland abzufeuern, musste die Armee von Putin mittlerweile einen Großteil der Flotte zurückziehen und in den Krim-Häfen verschanzen.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Doch auch hier sind sie nicht sicher, wie die Verluste nach den Angriffen auf das Marine-Hauptquartier in Sewastopol zeigen. Dort gelang der Ukraine ebenfalls ein Drohnen-Coup, in dem ein Landungsschiff und zwei U-Boote zerstört worden waren – offensichtlich, weil die Krim-Partisanen russische Offiziere geschmiert hatten. Zwischenzeitlich gab es auch Spekulationen, dass dabei Putins Flotten-General Wiktor Sokolow ums Leben gekommen sein könnte.

Durchbruch im Ukraine-Krieg: Krim-Offensive auf Putins Armee soll Frontverlauf verschieben

Für Russland sind die Attacken mit den Überwasserdrohnen jedenfalls schwer zu verteidigen. Deswegen setzt die Ukraine große Hoffnung in die Angriffe. Denn Russland ist mehr und mehr gezwungen, seine Flotte abzuziehen und in Sicherheit zu bringen. Der Effekt: Es fliegen weniger Raketen auf die Bodentruppen, die in der Ostukraine einen Durchbruch durch den Verteidigungswall versuchen und den Frontverlauf verschieben sollen. (jkf)