„Wählen wahllos aus, wen wir operieren“: Hohe Opfer-Zahlen in Gaza – USA pochen auf Waffenruhe

Israelische Streitkräfte feuern am Montag nahe der Grenze zwischen Israel und Gaza mit Artillerie auf den Gazastreifen. © Heidi Levine/The Washington Post

Mehr Hilfsgüter sollen in den Gazastreifen gelangen. Die USA bitten Israel deswegen weiterhin um eine Waffenruhe. Doch die Jagd nach der Hamas geht weiter.

Jerusalem – Nach einer Nacht mit verheerenden Luftangriffen und einem erneuten Stromausfall sind die Streitkräfte im Krieg in Israel weiter in den Gazastreifen vorgerückt. Die Schäden in der geschundene Enklave konnten noch nicht bewertet werden. Doch eine Feuerpause wird es vorerst weiterhin nicht geben. Eine Initiative der USA blieb erfolglos.

Offensive im Israel-Krieg: Opferzahlen in Gaza steigen – USA bitten um Feuerpause

Die Luft- und Bodenangriffe konzentrierten sich auf die nördliche Hälfte des Gazastreifens, den das israelische Militär am Wochenende im Kampf gegen die Hamas in zwei Teile geteilt hatte. Einen Monat nach dem Angriff der Terrororganisation, bei dem mehr als 1.400 Israelis getötet worden sind, hat die Zahl der Todesopfer auf der palästinensischen Seite nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums die Marke von 10.000 überschritten, darunter mehr als 4.100 Kinder.

Präsident Joe Biden hatte am Montag erneut mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen und dabei die Unterstützung der USA für Israel bekräftigt. Das teilte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, gegenüber Reportern mit. Biden äußerte demnach zugleich aber einen Wunsch um eine „humanitäre Pause“ in den Kämpfen, um den Transport von Hilfsgütern zu verbessern und die Freilassung von Geiseln zu erleichtern. Mehr als 200 Israelis werden von der Hamas im Gazastreifen festgehalten.

„Wir sehen uns am Anfang dieses Gesprächs, nicht am Ende“, sagte Kirby. „Sie können davon ausgehen, dass wir uns weiterhin dafür einsetzen werden.“ Bisher haben sich die Israelis geweigert zuzustimmen, aber Außenminister Antony Blinken sagte Reportern am Montag in Ankara (Türkei), dass es bald Bewegung geben werde.

Einkreisung von Gaza-Stadt: Israel hält Druck auf Hamas hoch

US-Beamte räumten ein, dass die Israelis den Druck auf die Hamas aufrechterhalten wollten, und sagten, dass die israelischen Streitkräfte angesichts der Einkreisung von Gaza-Stadt aggressiver vorgehen würden, was in einem Krieg in den dicht besiedelten Städten wahrscheinlich zu mehr Opfern führen würde – sowohl bei Kämpfern als auch bei Zivilisten.

Während sich die Bodenkämpfe im Gazastreifen intensivierten, teilte Paltel, der wichtigste palästinensische Telekommunikationsanbieter, mit, dass die Kommunikationsdienste in Teilen des Streifens nach einem längeren Ausfall am Sonntag allmählich wieder in Betrieb genommen werden. Das israelische Militär rief die Zivilbevölkerung erneut dazu auf, sich in die südliche Hälfte der Enklave in Sicherheit zu begeben. Doch die Bewohner des Gazastreifens berichten, dass sie überall bombardiert werden und keine Zuflucht vor den Kämpfen finden.

Eine 27-jährige Frau, die drei Kinder hat und im achten Monat mit ihrem vierten Kind schwanger ist, erzählte der Washington Post, dass sie und ihre Familie nach einer Nacht intensiven Bombardements beschlossen hätten, ihr Haus im Flüchtlingslager Shati am Rande von Gaza-Stadt zu verlassen. Ihre Familie – darunter ihr Mann, ihre drei Kinder und ihr behinderter Vater sowie die Mutter ihres Mannes und vier seiner Geschwister – brach am Montag um 9 Uhr morgens auf.

Als es zu gefährlich war, mit dem Auto zu fahren, gingen sie zu Fuß weiter, so die Frau. Vier Stunden lang liefen sie zusammen mit Hunderten von anderen Familien, die alle weiße Fahnen trugen, „damit die Armee wusste, dass wir Zivilisten sind und keine Soldaten unter uns sind“. Ihre Füße begannen zu bluten.



„Überall lagen Leichen“: Menschen in Gaza flüchten unter Bombenhagel in den Süden

An mehreren Stellen „sahen wir einige Leichen auf dem Boden liegen“, sagte die Frau, deren Namen aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht werden. Die ganze Zeit über „hörten wir die Geräusche von Granaten und schweren Kugeln, die abgefeuert wurden“. Am Ende des Tages erreichten sie Rafah, nahe der Grenze zu Ägypten.

Oberstleutnant Jonathan Conricus, ein Sprecher der israelischen Streitkräfte, sagte bei einer Pressekonferenz, dass die israelischen Streitkräfte (IDF) in der Nacht mindestens 450 Ziele getroffen und einen Hamas-Komplex eingenommen hätten. „Wir konzentrieren uns auf den nördlichen Gazastreifen, weil die Hamas dort die meisten ihrer Hochburgen hat“, sagte Conricus. Seit Beginn des Israel-Krieges ist der Gazastreifen abgeriegelt.

Der Sprecher des militärischen Flügels der Hamas, der sich Abu Obaida nennt, sagte, Hamas-Kämpfer hätten in den vergangenen 48 Stunden 27 israelische Militärfahrzeuge zerstört, Dutzende von Mörsergranaten abgefeuert und sich Zusammenstöße mit israelischen Truppen in der Enklave geliefert. The Post konnte die Angaben der beiden Seiten nicht unabhängig überprüfen.

Ghassan Abu Sitta, Chirurg im Al-Shifa-Krankenhaus, dem größten Krankenhaus im Gazastreifen, sagte, die Gegend um das Krankenhaus sei während des Stromausfalls am Sonntagabend durch massive Explosionen bis ins Mark erschüttert worden.

Innerhalb weniger Stunden strömten Hunderte von Toten und Verletzten aus dem nahe gelegenen Shati-Flüchtlingslager herbei. In der Dunkelheit, so Abu Sitta, behandelten Ärzte die Menschen auf dem Parkplatz. Überall sonst war es voll.

Suchmaßnahmen in einem Haus, das bei einem israelischen Luftangriff in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am Montag beschädigt wurde. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Ab Montagnachmittag waren sechs der Operationssäle des Krankenhauses geschlossen, weil der Treibstoff für die Generatoren fehlte. In den fünf verbleibenden Operationssälen „können wir ohne Strom und ausreichende Medikamente nur wenig tun“, sagte er. „Wir wählen wahllos diejenigen aus, die wir operieren können“.



Hazem Joudah, 39, ein Vater von sechs Kindern im Lager Shati, sagte, er und seine unmittelbare Familie hätten die Angriffe überlebt, viele seiner Nachbarn jedoch nicht. „Überall um uns herum lagen Leichen“, sagte er am Montag gegenüber The Post. „Sie haben das Internet und die Kommunikation abgeschnitten, um ihre Angriffe auszuführen“, sagte er. „Israel isoliert uns absichtlich von der Welt, damit niemand davon erfährt.“

Waffenruhe im Israel-Krieg: USA geben Hoffnung aktuell nicht auf

Kirby sagte am Montag, dass die Vereinigten Staaten Israel weiterhin darauf hinweisen würden, dass die Operationen „Kollateralschäden so weit wie möglich minimieren“ müssten. Aber „wir geben ihnen keine praktischen Ratschläge, wie sie ihre Operationen durchführen sollen“, sagte er.

Trotz israelischer Evakuierungsbefehle sind Krankenhäuser und UN-Schulen nach wie vor die letzte Zuflucht für Hunderttausende von Vertriebenen aus dem Gazastreifen. In früheren Kriegen konnten die Zivilisten in diesen Einrichtungen relative Sicherheit sowie Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten erwarten. Doch jetzt sind die Einrichtungen mit Menschen überfüllt, die Vorräte gehen zur Neige und sie bleiben zunehmend von den Kämpfen nicht verschont.



Die Zahl der durch israelische Angriffe im Gazastreifen getöteten UN-Mitarbeiter hat 89 erreicht, „viele von ihnen zusammen mit ihren Familienangehörigen“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres am Montag vor Reportern. Unter den Toten befänden sich „Lehrer, Schuldirektoren, Ärzte, Ingenieure und Hilfskräfte“, sagte er und wies darauf hin, dass die Zahl höher sei als „in jedem anderen Konflikt in der Geschichte unserer Organisation“.



Humanitäre Hilfe im Israel-Krieg: UN wollen Milliardenfond auflegen

Guterres appellierte außerdem an die UN-Mitgliedsstaaten, einen Fonds in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar für die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland einzurichten, und nannte die Situation eine „Krise der Menschlichkeit“.



US-Diplomaten erklärten unterdessen, sie arbeiteten an der Ausweitung der humanitären Hilfslieferungen nach Gaza im Israel-Krieg, der in eine neue Phase eintritt. Sie sagen, dass etwa 600 Lastwagen pro Tag die Enklave erreichen müssen, statt der 100 bis 120 Lastwagen, die derzeit die ägyptische Grenze passieren. Der Stolperstein, so die an den Verhandlungen beteiligten Beamten, ist die Einrichtung eines effizienten Kontrollsystems, das den israelischen Forderungen entspricht, dass die militärische Unterstützung der Hamas nicht durchgelassen werden darf.

Im Zusammenhang mit seinen Bemühungen um eine humanitäre Pause sagte Blinken, dass es auch wichtig sei, Fortschritte bei der Situation der mehr als 230 Geiseln zu sehen, die von der Hamas festgehalten werden. „Wir glauben auch, dass eine Pause [der Kämpfe] dazu beitragen könnte, diesen Vorschlag voranzubringen“, sagte er.



Viele der Familien der israelischen Geiseln befürworten die Fortsetzung der Offensive, da sie glauben, dass nur anhaltender militärischer Druck zu ihrer Freilassung führen wird.



Birnbaum berichtete aus Ankara und Harb aus London. Karen DeYoung in Washington trug zu diesem Bericht bei.

