So werden deutsche Soldaten an von der Bundeswehr geleasten Drohnen in Israel ausgebildet

Von: Markus Bickel

Eine Drohne des Typs Heron TP für Deutschland aus Israel © Israeli Ministry of Defense / dpa

Im Interview erklärt Jürgen Hardt die Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und der israelischen Armee.

Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, spricht über einen robusteren Einsatz der Bundeswehr im Kosovo – und Pläne, die Ausbildung von deutschen Soldaten an den von der Bundeswehr geleasten Drohnen in Israel zum Modell für mehr Arten einer solchen Ausbildungszusammenarbeit zu machen.

Herr Hardt, kann Deutschland diplomatisch dazu beitragen, den Krieg in Israel zu entschärfen?

Deutschland sollte sich nicht überschätzen, was seinen Einfluss in der Region betrifft. Ein positives Signal an Israel wäre jedoch eine veränderte Iran-Politik. Angesichts der offenen Unterstützung der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah durch das Teheraner Regime wäre zumindest ein umfassendes Sanktionspaket gegen den Iran sowie eine EU-weite Listung der sogenannten Revolutionsgarden als terroristische Vereinigung ein erster Schritt zur Unterstützung Israels.

Vor dem Krieg in Israel gab es im Kosovo im September so viele Tote bei Gefechten wie seit dem Krieg 1999 nicht mehr. Muss die Bundeswehr ihr Truppenkontingent bei Kfor aufstocken?

Die Befriedung der Situation im Kosovo war einer der Erfolge, an denen die Bundeswehr maßgeblich mitgewirkt hat. Über viele Jahre hat Deutschland den Kommandeur des Kfor-Verbandes gestellt und war mit nennenswerten Truppenteilen beteiligt. Im Augenblick ist es so, dass ein großer Teil der Soldaten, die für den Kosovo-Einsatz vorgesehen sind, bei uns und auch bei anderen Nationen, nicht im Einsatzgebiet sind, sondern in einer Art Rufbereitschaft in ihrem Heimatland stehen. Ich fürchte, dass angesichts dieser neuen Dimension der Gewalt diplomatische Anstrengungen allein nicht ausreichen, die Situation zu befrieden. Wir werden vermutlich stärker mit Soldaten von Kfor vor Ort präsent sein müssen. Ich finde, Deutschland sollte nicht hintanstehen, gemeinsam mit anderen Nationen die physische Präsenz wieder zu erhöhen.

Ein Signal auch gegen Moskau, das serbische Sezessionisten in Bosnien und Herzegowina und im Nordkosovo unterstützt?

Im Schatten des größeren Konflikts des Westens mit Russland findet auch auf dem Westbalkan eine Polarisierung statt. Der lange Arm Moskaus versucht auch hier, unsere Friedensbemühungen zu stören. Da müssen Nato und EU mit der Bereitschaft, zur Not auch mit Polizei und Militär konkret zu unterstützen, klare Signale setzen. Die Situation auf dem Balkan ist noch lange nicht so, wie wir uns das idealerweise wünschen. Aber gemessen an dem, was vor dreißig Jahren hier an Konflikten herrschte, wäre es wahrscheinlich schon anders, wenn es kein Engagement Europas und Amerikas gäbe. Insgesamt war das schon eine erfolgreiche Balkanpolitik.

Auf dem Kaukasus kann man nach der Flucht von 100.000 Armeniern aus Bergkarabach kaum von Erfolgen sprechen. Obwohl die EU hier wie vor zwanzig Jahren in Mazedonien und Bosnien mit einer zivilen Polizeimission präsent ist. Warum konnte die Diplomatie die Eroberung Bergkarabachs nicht aufhalten?

Vor einigen Tagen habe ich dem aserbaidschanischen Botschafter in Berlin in einem Telefonat vorgehalten, dass man in Europa Konflikte nicht militärisch löst und dass man gutwillige Partner nicht hinter die Fichte führt, um das etwas salopp zu formulieren. Wissen Sie warum? Noch im September war der Sonderbotschafter des aserbaidschanischen Präsidenten für den Friedensprozess zu Gast in Berlin. Eine seiner Kernbotschaften lautete, dass man in jedem Fall eine friedliche, diplomatische Lösung anstrebe. Ich war zuversichtlich, dass es bald zu einem formalen Friedensschluss zwischen Armenien und Aserbaidschan kommen würde – eigentlich hätte das auf dem Gipfel in Granada vergangene Woche passieren sollen.

Machthaber Alijew blieb dem Gipfel in Granada fern – wie sollte der Westen mit dem Regime in Baku umgehen?

Wir müssen Alijew klarmachen, dass Grenzen in Europa nicht mit Gewalt verschoben werden. Darauf haben wir uns in der Charta von Paris im Dezember 1990 geeinigt. Das bedeutet, dass es keinen territorialen Korridor durch Armenien zur Exklave Nachitschewan geben kann. Die Botschaft, die wir an Russland senden, mit Blick auf den Angriff gegen die Ukraine, gilt natürlich auch für jeden anderen Staat Europas. Wenn Aserbaidschan im Hinterkopf hat, territoriale Ansprüche im Zweifel mit Gewalt erzwingen zu können, dann wird das nur den entschlossenen Widerstand der Völkergemeinschaft hervorrufen.

Neben der Türkei war Israel ein wichtiger Verbündeter Aserbaidschans, um Armenien militärisch zu besiegen. Auch Deutschland hat seine Verbindungen im Wehrbereich zu Israel zuletzt ausgebaut: Vier Milliarden Euro zahlt Deutschland für das Arrow 3-Raketenabwehrsystem.

Die deutsch-israelische Militärzusammenarbeit ist ungeachtet des Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien ein wichtiger Baustein in unseren Beziehungen. Die israelische Hightechindustrie ist sowohl für zivile Anwendungen wie für militärische Anwendungen ein wichtiges Asset für uns. Im Übrigen betreiben wir gegenwärtig die Ausbildung von deutschen Soldaten in Israel an den von Deutschland geleasten Drohnen für die Bundeswehr. Diese Art von Ausbildungszusammenarbeit sollte ausgeweitet werden. Eigentlich ist es schade, dass darüber so wenig geredet wird. Wenn man sich vorstellt, dass nach dem Holocaust deutsche und israelische Soldaten gemeinsam an Verteidigungsprojekten arbeiten und die Rüstungsindustrien beider Länder zusammenwirken, ist das eine Entwicklung, die wir beidseitig nur begrüßen.

Verbirgt sich hinter der anhaltenden Weigerung des Bundeskanzlers, der Ukraine Taurus-Marschflugkörper zu überlassen, ein grundlegendes Misstrauen gegenüber der Führung in Kiew? Oder ist es nur Ausdruck der Stärke des linken SPD-Flügels?

Wir müssen die Ukraine in die Lage versetzen, ihr gesamtes Territorium, einschließlich der Krim, von Russland zurückzuerobern. Dazu könnte die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper einen Beitrag leisten. Leider gelingt es Olaf Scholz erneut nicht, sich zum Sieg der Ukraine zu bekennen. Dabei wäre es dringend an der Zeit für Scholz zu sagen: Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, und wir tun, was dafür notwendig ist. Seine Zurückhaltung wird vor allem bei unseren Verbündeten zunehmend kritisch gesehen.

Was müsste Scholz tun, um die deutsch-französische Zusammenarbeit bei der Rüstungskooperation zugunsten deutscher Konzerne zu verbessern?

Die deutschen Alleingänge nehmen zu: in der Energiefrage, in der Flüchtlingskrise und in der Behandlung von Exportgenehmigungen für militärische Güter. Olaf Scholz muss erkennen, dass dieser Weg, den die Ampel-Regierung gegenwärtig auf diesem und anderen Feldern beschreitet, Deutschland politisch in die Isolation und wirtschaftlich in die Rezession führt. Deutschland muss dringend seine Beziehungen zu seinen engsten Partnern wie Frankreich überdenken. Wenn den Franzosen ihre Rüstungsindustrie so wichtig ist, wie sie nun einmal ist, gehört die Rüstungskooperation inklusive Exportgenehmigungen auch für die Ampel auf die Agenda. Hier ist allerdings bei der Ampel keine Bewegung zu sehen.