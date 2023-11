Krieg in Israel: Quälendes Warten auf die Freilassung der Geiseln

Zwei Demonstranten umarmen sich am Dienstag bei einer Demonstration in Tel Aviv, bei der eine Einigung über die Freilassung der Geiseln gefordert wird, die am nächsten Tag erzielt werden soll. Ein israelischer Beamter sagte, die Freilassung werde nicht vor Freitag beginnen. © Heidi Levine/The Washington Post

Der zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Austausch von Geiseln und Gefangenen verzögern sich. Die Gespräche über die Freilassung werden fortgesetzt.

Jerusalem – Die vom Krieg erschütterten Familien in Israel und im Gazastreifen sind am Mittwoch (22. November) in einem hoffnungsvollen, aber auch ärgerlichen Schwebezustand erwacht. Zuvor hatten Israel und die Hamas in den frühen Morgenstunden ein Abkommen über die Einstellung der Kämpfe und den Austausch von Gefangenen angenommen. Die Vereinbarung sieht die Freilassung von mindestens 50 israelischen Geiseln für 150 palästinensische Gefangene während einer viertägigen Kampfpause im Gazastreifen vor.

Der Direktor des israelischen Nationalen Sicherheitsrats, Tzachi Hanegbi, sagte, die Freilassungen würden nicht vor Freitag beginnen.

Angehörige der Geiseln warten auf Freilassung

Während der Oberste Gerichtshof Israels die Vereinbarung am Mittwoch prüfte, gingen die Kämpfe einen 47. Tag andauerten. Bomben fielen auf den Gazastreifen, während Familienangehörige von Geiseln darum bangten, ob der lang ersehnte Tag der Freilassung auch für ihre Angehörigen gelten würde.

„Ich bin aufgeregt und hoffe, dass meine Familie dabei sein wird“, sagte Romina Shvalb, deren Schwester, Schwager und zwei Töchter vermutlich zu den 240 Entführten gehören, die Hamas-Kämpfer am 7. Oktober bei Angriffen auf mehrere israelische Städte entführt hatten.

„Andererseits gibt es auch andere Geiseln“, sagte sie. „Neulich musste ich das Auto von der Straße ziehen, weil ich eine Panikattacke hatte.“

Die Hamas teilte ägyptischen Medien mit, dass die viertägige Pause am Donnerstag um 10.00 Uhr Ortszeit beginnen werde; israelische Beamte lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Geiseln werden nach Angaben israelischer und amerikanischer Beamter nicht in einer einzigen Gruppe freigelassen, sondern wahrscheinlich in kleinen Gruppen an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben.

Für jede Geisel, die an Israel zurückgegeben wird, wird das Land drei Palästinenser – Frauen oder Teenager – freilassen, die es derzeit in seinen Gefängnissen festhält. Israel hat erklärt, es könne die Bombardierungspause für jede weitere 10 Geiseln, die nach der ersten Gruppe von 50 freigelassen werden, um einen Tag verlängern.

Israel wird während der Bombardierungspause mehr Treibstoff und humanitäre Hilfe in den Gazastreifen lassen – bis zu 300 Lastwagen pro Tag, so ein Beamter der Hilfsorganisation. Ein israelischer Militärvertreter sagte, die Bedingungen würden es nicht zulassen, dass Hunderttausende von Vertriebenen aus dem schwer bombardierten nördlichen Gazastreifen in das Gebiet zurückkehren.

US-Beamte erklärten, sie hofften, dass die Vereinbarung die Dynamik des Krieges verändern und vielleicht zu einem breiteren Waffenstillstand führen würde. Israel hatte sich wochenlang geweigert, seine militärischen Angriffe zu verlangsamen, trotz der Bitten von Verbündeten, Geiselfamilien und humanitären Organisationen in Gaza.

Feuerpause bedeutet keinen Frieden zwischen Israel und der Hamas

Doch selbst als die Israelis die Freilassung zumindest einiger Geiseln feierten, betonten militärische und politische Führer, dass die Pause keinen Frieden bedeute.

„Wir befinden uns im Krieg, und wir werden ihn fortsetzen, bis wir alle unsere Ziele erreicht haben: die Zerstörung der Hamas, die Rückgabe aller Geiseln und die Sicherstellung, dass niemand in Gaza Israel bedrohen kann“, erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu in einer aufgezeichneten Erklärung, die während der Kabinettsdebatte über das Abkommen veröffentlicht wurde.

Die israelische Notstandsregierung billigte das Abkommen, nachdem sie wochenlang darauf bestanden hatte, dass die Kämpfe erst eingestellt werden könnten, wenn die Hamas die in Israel entführten Geiseln freilässt. Das Kabinett lehnte vor mehr als einer Woche ein Abkommen ab, das Medienberichten zufolge dem jetzigen ähnlich war.

Das Hin und Her spiegelte eine breitere Debatte unter den Israelis wider, die zwar die militärische Mission der Ausrottung der Hamas unterstützen, sich aber nach der Freilassung der Geiseln sehnen.

Politiker des rechten Flügels sprachen sich gegen eine Pause in den Kämpfen aus und meinten, oberste Priorität müsse die Zerstörung der Organisation sein, die am 7. Oktober den tödlichsten Einzelangriff in der Geschichte Israels verübt hatte. Doch der zunehmende Druck der Geiselfamilien, des Weißen Hauses und die wachsende Unterstützung der Öffentlichkeit für die Freilassung zumindest einiger der Gefangenen gaben den Ausschlag, und sogar mehrere rechtsextreme israelische Minister stimmten für den Deal.

Sechs israelische Krankenhäuser bereiteten spezielle Abteilungen mit Kinderärzten und psychologischen Beratern für die Aufnahme der Geiseln vor. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums sollen die Geiseln und ihre Familien in isolierten Einrichtungen untergebracht werden, und den Krankenhäusern ist es untersagt, Informationen oder Fotos an die Öffentlichkeit weiterzugeben. Sozialarbeiter sollen die Kinder ab dem Zeitpunkt ihrer Freilassung begleiten.

Beamte aus Katar, die bei den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas vermittelten, äußerten die Hoffnung, dass die Vereinbarung zu einer längeren Phase der Ruhe und schließlich zu Friedensgesprächen führen würde. Die Bedingungen sehen weitere Militärpausen vor, falls die Hamas weitere Geiseln freilässt.

„Das Wichtigste ist, dass es uns gelungen ist, eine Formel zu finden, die Schwung in die Sache bringt“, sagte Majed al-Ansari, ein Berater des katarischen Premierministers und Sprecher des Außenministeriums.

Kurz vor Beginn der Feuerpause gibt es in Gaza keine Anzeichen für ein Nachlassen der Gewalt

Es wird erwartet, dass die Hamas-Kämpfer vor Ort im Gazastreifen während der Pause weitere Geiseln ausfindig machen und identifizieren werden, so Ansari. Es wird vermutet, dass einige Geiseln von Kämpfern anderer militanter Gruppen, lokalen Bandenmitgliedern und Einzelpersonen festgehalten werden. Die Hamas hat erklärt, dass einige Geiseln bei der Eskalation der israelischen Operationen im Gazastreifen getötet wurden, doch war es bisher nicht möglich, diese Informationen zu überprüfen.

Demonstranten vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv fordern am Dienstagabend von der israelischen Regierung ein Abkommen mit der Hamas über die Freilassung von Geiseln. Am nächsten Morgen würde die Regierung die Zustimmung zu einem Geiselaustauschabkommen und eine viertägige Kampfpause bekannt geben. © Heidi Levine/The Washington Post

Die letzten rechtlichen Schritte zur Umsetzung des Abkommens begannen am Mittwoch mit der Veröffentlichung einer Liste von rund 300 Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden. Nach israelischem Recht können Bürger, die Opfer militanter Angriffe geworden sind, die Freilassung von Gefangenen vor dem Obersten Gerichtshof anfechten. Mindestens eine Interessengruppe, die Almagor Terror Victims Association, reichte am Mittwoch eine Petition ein, um das Abkommen zu blockieren, wie israelische Medien berichteten.

Das Gericht lehnte den Antrag am Mittwochabend ab. Die Juristen haben noch nie zuvor ein Abkommen zur Freilassung von Gefangenen blockiert.

Die Zahl der von Israel festgehaltenen Palästinenser hat sich in den Wochen seit Beginn des Konflikts erhöht. Die meisten wurden bei israelischen Razzien im Westjordanland festgenommen. Nach Angaben einer palästinensischen Menschenrechtsgruppe gehören zu den potenziell freizulassenden Gefangenen etwa 200 Teenager und 75 Frauen.

In den Stunden vor Beginn der Feuerpause gab es im Gazastreifen keine Anzeichen für ein Nachlassen der Gewalt. Bomben im nördlichen Gazastreifen töteten Dutzende von Menschen, wie Zeugen berichteten. Ein Bewohner des Flüchtlingslagers Jabalya berichtete der Washington Post, dass die Verletzten in das Kamal Adwan Krankenhaus in Beit Lahia gebracht wurden, eine der letzten zugänglichen medizinischen Einrichtungen im Norden.

Munir al-Bursh, der Generaldirektor der Krankenhäuser im Gazastreifen, sagte in einer Sprachnachricht aus dem belagerten indonesischen Krankenhaus, dass die Mitarbeiter versuchten, die Patienten durch Rauch und Tränengas zu evakuieren.

In der südlichen Gaza-Stadt Khan Younis luden Beamte Dutzende von blauen Leichensäcken aus einem Lastwagen in einen flachen Friedhofsgraben, während ein Bulldozer bereitstand, um eines der immer zahlreicher werdenden Massengräber zuzuschütten. Die 110 Leichen, von denen einige stark verwest waren, wurden von den israelischen Streitkräften mitgenommen, als sie vor mehr als einer Woche die Kontrolle über das al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt erlangten, und sie wurden gerade an das Gesundheitsministerium zurückgegeben, so Mohammed al-Najjar vom Ministerium für religiöse Angelegenheiten in Gaza.

Al-Najjar sagte, die Leichen seien noch nicht identifiziert worden. Er sagte, dass sie in einem Massengrab beerdigt werden mussten, um ihrer Zahl gerecht zu werden und aus Angst vor weiteren Bombardierungen.

Im Süden Israels heulten die Sirenen, als die Kämpfer in den Stunden vor der erwarteten Unterbrechung der Kämpfe Raketen aus dem Gazastreifen abfeuerten.

Papst Franziskus schaltet sich ein

Papst Franziskus bezeichnete die Kämpfe am Mittwoch als „Terrorismus“ und als einen Kampf, der „über den Krieg hinausgeht“. Franziskus sprach nach einem Treffen mit Familienangehörigen von israelischen Geiseln in Gaza und palästinensischen Gefangenen in Israel.

„Ich habe gehört, wie beide Seiten leiden, und das ist es, was Kriege tun, aber hier sind wir über den Krieg hinausgegangen“, sagte Franziskus. „Das ist Terrorismus. Bitte, lasst uns zum Frieden voranschreiten. Betet für den Frieden.“

Es war unklar, ob er sich auf bestimmte Aktionen oder den gesamten Konflikt bezog. Der Vatikan reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Klärung.

Staats- und Regierungschefs in aller Welt äußerten die Hoffnung, dass das Abkommen den Gewaltausbruch beenden würde, der begann, als die Hamas und verbündete Kämpfer vor sechs Wochen mehr als 1.200 Menschen in Israel töteten. Mehr als 11.100 Palästinenser waren bei der israelischen Militäroperation getötet worden (Stand: 10. November), als das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, dass es keine genaue Zählung mehr vornehmen könne. Nach Schätzungen des Ministeriums sind seither weitere 2.000 Menschen gestorben.

Zu den Autoren Steve Hendrix ist seit 2019 Leiter des Jerusalem-Büros der Washington Post. Er kam im Jahr 2000 zur Post und hat für so ziemlich jeden Bereich der Zeitung geschrieben: Foreign, National, Metro, Style, Travel, the Magazine. Er hat aus dem Nahen Osten, Europa, Afrika, Asien, Amerika und den meisten Ecken der Vereinigten Staaten berichtet. Susannah George ist die Leiterin des Golfbüros der Washington Post mit Sitz in Dubai, wo sie die Berichterstattung über die ölreichen Monarchien am Persischen Golf und ihren Nachbarn, den Iran, leitet. Zuvor war sie vier Jahre lang Leiterin des Afghanistan-Pakistan-Büros der Post. Balousha berichtete aus Amman, Jordanien, und George aus Doha, Katar. Claire Parker und Louisa Loveluck in Jerusalem und Naomi Schanen in London trugen zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.