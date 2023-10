Krieg in Israel: Jagd auf die Terrorfürsten – das sind die Köpfe der Hamas

In Israel tobt der Krieg – und die Netanjahu-Regierung jagt vor allem die drei Anführer der Hamas im Gazastreifen. Doch wer sind die Männer? Ein Überblick

Tel Aviv – Der Krieg in Israel tobt – und die israelischen Verteidigungskräfte haben jetzt im Rahmen ihrer Gegenoffensive die Führungsspitze der Hamas ins Visier genommen. Das betonte Armeesprecher Daniel Hagari diese Woche: „Wir werden nicht aufhören, hochrangige Hamas-Funktionäre zu eliminieren, das hat höchste Priorität.“

Krieg in Israel: Chefs der Hamas stehen jetzt im Visier der Gegenoffensive

Die Hamas, die von den Vereinigten Staaten als terroristische Organisation eingestuft wird, erkennt das Existenzrecht Israels nicht an. Am Mittwoch erklärte ein Hamas-Beamter, Israel habe das Haus der Familie des Leiters des militärischen Flügels der Hamas getroffen. Die Gruppe bestätigte auch den Tod von zwei Mitgliedern ihres politischen Büros, deren Tötung Israel am Dienstag im Krieg behauptet hatte: Zakaria Abu Maamar und Jawad Abu Shammala.

Die Hamas und ihre Anführer: Diese Terrorchefs lenken die Organisation im Israel-Krieg – eine Übersicht

Dies sind die jüngsten in einer langen Reihe von israelischen Attentaten und Attentatsversuchen auf hochrangige Persönlichkeiten der Hamas im Krieg gegen Israel. Hier die wichtigsten Informationen über die Führungsspitze der militanten Gruppe.

Ismail Haniyeh: Chef des politischen Arms der Hamas

Ismail Haniyeh ist der politische Führer der Gruppe und befindet sich seit 2019 im Ausland; sein Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Er war ein wichtiger Helfer des Gründers der Gruppe, Ahmed Jassin, der 2004 bei einem Luftangriff getötet wurde, wie die Associated Press berichtete.



Die Hamas kam 2006 an die Macht im Gazastreifen, nachdem sie die rivalisierende Fatah-Partei, die den größten Teil des Westjordanlands kontrolliert, bei den Parlamentswahlen besiegt hatte. Seit diesem Jahr hat die Hamas wiederholt Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert; Israel wiederum hat das Gebiet und seine Bewohner auf dem Land-, Luft- und Seeweg blockiert und lässt nur einen geringen Waren- und Personenverkehr über zwei Landübergänge zu, die in dieser Woche durch die Kämpfe abgeschnitten wurden.

Haniyeh wurde 2017 zum Vorsitzenden des Politbüros der Hamas gewählt und 2021 wiedergewählt. Das US-Außenministerium stufte Haniyeh 2018 als Terrorist ein und erklärte: „Haniyeh hat enge Verbindungen zum militärischen Flügel der Hamas und war ein Befürworter des bewaffneten Kampfes, auch gegen Zivilisten.“

Mohammed Deif: Chef des militätischen Flügels der Hamas

Mohammed Deif ist der schattenhafte Anführer des militärischen Flügels der Hamas, der Izzedine al-Qassam-Brigaden, die um 1991 gegründet wurden. Er ist dafür bekannt, „Selbstmordattentäter einzusetzen und die Entführung israelischer Soldaten anzuordnen“, so das Außenministerium, das ihn 2015 als Terroristen einstufte.



Es ist unklar, ob Deif sein Name oder ein „nom de guerre“ ist. Sein Aufenthaltsort ist nicht bekannt; laut Associated Press tritt er nicht in der Öffentlichkeit auf. Gerüchten zufolge sitzt er seit einem israelischen Anschlag im Jahr 2006 im Rollstuhl, wie The Post 2014 berichtete.

„Heute gewinnt das Volk seine Revolution zurück“, sagte er in einer seltenen aufgezeichneten Botschaft am Samstag und kündigte den Beginn des Angriffs der Hamas auf Israel an, den er „al-Aqsa-Sturm“ nannte. Der Name der Operation leitet sich von der al-Aqsa-Moschee ab, die sich an einer heiligen Stätte befindet, die bei den Muslimen als „Edles Heiligtum“ und bei den Juden als „Tempelberg“ bekannt ist und die in den letzten Monaten von Israel gestürmt wurde.



Am Mittwoch erklärte der Hamas-Vertreter im Libanon, Ahmed Abdulhadi, gegenüber der Washington Post, dass die israelischen Streitkräfte in dieser Woche das Haus von Deifs Familie gestürmt und seinen Bruder sowie Deifs Haus, das zu diesem Zeitpunkt leer stand, getötet hätten.

Die Hamas hatte zuvor erklärt, Deif sei 2014 Ziel eines fehlgeschlagenen Attentats gewesen, bei dem seine Frau und sein kleiner Sohn getötet wurden.



Im Jahr 2014, als Israel und die Hamas einen siebenwöchigen Krieg führten, in dem mehr als 2200 Menschen im Gazastreifen und sechs Zivilisten und 67 Soldaten in Israel getötet wurden, berichtete The Post, dass Deif hinter der Strategie der Hamas stand, Raketen abzufeuern und Tunnel zu bauen, durch die Kämpfer nach Israel eindringen konnten. Ein ehemaliger nationaler Sicherheitsberater Israels, General a.D. Giora Eiland, sagte damals, Deif sei der Entscheidungsträger der Hamas.

Yahya Sinwar: Statthalter der politischen Führung im Gazastreifen

Yahya Sinwar ist der politische Führer der Hamas in Gaza. Der 1962 geborene Sinwar war zuvor Anführer der späteren Izzedine al-Qassam-Brigaden.



Er war in den späten 1980er Jahren in Israel wegen der Entführung und Ermordung zweier israelischer Soldaten inhaftiert, bevor er 2011 im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zur Freilassung des entführten israelischen Soldaten Gilad Shalit freigelassen wurde, wie das Außenministerium mitteilte.



Das Außenministerium stufte Sinwar 2015 zusammen mit Deif als Terroristen ein. Israelische Beamte sagten, sie hätten Sinwars Haus und Büro im Süden des Gazastreifens während eines Aufflammens der Feindseligkeiten im Jahr 2021 ins Visier genommen.

Kobi Michael, ein Analyst und ehemaliger israelischer Regierungsbeamter, sagte damals gegenüber The Post, dass Sinwar zwar ein „Hardliner“ sei, aber während der Grenzkonflikte 2018 und 2019 die ägyptische Vermittlung gefördert und versucht habe, die humanitäre und wirtschaftliche Situation in Gaza zu verbessern.

