Bodenoffensive im Krieg in Israel wohl gestartet – Plünderungen im Gazastreifen

Von: Felix Busjaeger

Die Bodenoffensive im Gazastreifen ist im Krieg in Israel offenbar angelaufen. Das Militär weitet Einsätze gegen die Hamas aus. Die aktuellen Entwicklungen im News-Ticker.

Update vom 29. Oktober, 11.31 Uhr: Nachdem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu scharfe Vorwürfe gegen den Geheimdienst geäußert hat, rudert er nun zurück. In einem Post auf der Online-Plattform X, den Netanjahu am Sonntagvormittag veröffentlichte, hieß es: „Ich hab mich geirrt. Dinge, die ich nach der Pressekonferenz (am Vorabend) gesagt habe, hätten nicht gesagt werden dürfen, und ich entschuldige mich dafür.“

„Im Gegenteil, alle Sicherheitsvertreter, einschließlich des Militärgeheimdienstchefs und des Chefs von Schin Bet (Inlandsgeheimdienst) waren der Einschätzung, dass die Abschreckung gegen die Hamas wirkt und diese eine Verständigung anstrebt“, hieß es im Post bezüglich der Entwicklungen im Krieg in Israel. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Krieg im Gazastreifen weitet sich aus: Truppen im Israel-Krieg verstärkt

Update vom 29. Oktober, 11.11 Uhr: „Über Nacht haben wir die Zahl der Einsatzkräfte im Gazastreifen erhöht und sie haben sich den bereits dort kämpfenden Kräften angeschlossen“, sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Sonntag zu den jüngsten Entwicklungen im Krieg in Israel. Israels Armee hat nach eigenen Angaben ihre im Gazastreifen eingesetzten Truppen verstärkt. Die Bodenoffensive im Gazastreifen könnte damit nun begonnen haben.

Derweil wurde bekannt, dass sich im Umkreis des Schifa-Krankenhauses in Gaza, das nach israelischer Darstellung auch als Hamas-Kommandozentrum dient, nach TV-Berichten weiterhin Tausende Zivilisten aufhalten. Die Menschen verblieben im Bereich der größten Klinik des Gazastreifens, die sie offenbar als Zufluchtsort ansehen, wie Fernsehbilder am Sonntag zeigten, unter anderem von Al-Dschasira und CNN.

Tote im Westjordanland: Wieder Kämpfe im Krieg in Israel

Update vom 29. Oktober, 11 Uhr: Im Krieg in Israel sollen aktuell im besetzten Westjordanland nach palästinensischen Angaben drei Palästinenser getötet worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte am Sonntag, die drei Männer seien am Morgen durch Schüsse getötet worden. Die Vorfälle im Israel-Krieg ereigneten sich demnach in Beit Rima nordwestlich von Ramallah.

Insgesamt starben seit dem Angriff der Hamas und dem Ausbruch des Kriegs in Israel laut des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Ramallah im Westjordanland mehr als 110 Palästinenser sowie ein Israeli.

Plünderungen im Gazastreifen: Im Krieg in Israel wächst die Verzweiflung

Update vom 29. Oktober, 10.45 Uhr: Im Gazastreifen sind dem UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA zufolge Tausende Menschen in Lager- und Verteilhäuser für Hilfsgüter eingebrochen. Im zentralen und südlichen Gazastreifen hätten sie dabei Weizenmehl und andere Dinge wie Hygiene-Artikel mitgenommen, teilte UNRWA am Sonntag mit.

„Dies ist ein besorgniserregendes Zeichen, dass die zivile Ordnung nach drei Wochen Krieg und einer festen Belagerung Gazas langsam zusammenbricht. Die Menschen haben Angst, sind frustriert und verzweifelt“, erklärte Thomas White, UNRWA-Leiter im Gazastreifen. Die Güter auf Märkten würden knapp und die aus Ägypten kommende Hilfe sei nicht genug. Die Bedürfnisse der Menschen seien enorm – „wenn auch nur für das einfache Überleben“.

Zahlreiche Angriffe auf Ziele im Gazastreifen: Krieg in Israel ausgeweitet

Erstmeldung vom 29. Oktober, 10.30 Uhr: Tel Aviv – Der Krieg in Israel steht aktuell vor einer neuen Ausweitung. Nach Angaben der israelischen Armee wurden zuletzt die Kampfeinsätze im Gazastreifen massiv ausgeweitet. Hunderte Stellungen der islamistischen Hamas soll angegriffen worden sein. Im Verlauf der vergangenen Tage sollen insgesamt im Israel-Krieg über 450 Ziele in Gaza bombardiert worden sein.

Krieg in Israel in neuer Phase: Bodenoffensive im Gazastreifen wohl begonnen

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat die israelische Regierung eine großangelegte Bodenoffensive auf den Gazastreifen angekündigt. Über mehrere Tage hatte sich der Einsatz verzögert, inzwischen verdichten sich die Hinweise, dass im Krieg in Israel eine neue Phase begonnen hat. ZDF-Korrespondent Bewerunge erklärte am Sonntag: Es mache keinen Sinn mehr, 24 Stunden nach den massiven Bodenoperationen um den heißen Brei herumzureden. „Das ist der Beginn einer Bodenoffensive, das ist DIE Bodenoffensive.“

Krieg in Israel in nächster Phase: Die Bodenoffensive im Gazastreifen ist laut Berichten schon angelaufen. © Funke Foto Services/imago

Im Rahmen der jüngsten Einsätze im Israel-Krieg, die womöglich den Beginn der großen Bodenoffensive – die allgemein als gefährlich gilt – darstellen könnten, heißt es laut Berichten des israelischen Militärs, dass ein Offizier in der Nacht schwer verletzt worden sei. Im nördlichen Gazastreifen sei er von einer Mörsergranate getroffen worden. Ein weiterer israelischer Soldat sei bei einem Gefecht mit Terroristen ebenfalls im Norden verletzt worden. Beide würden im Krankenhaus behandelt, teilte Israels Militär weiter mit.

Kämpfe gegen Hamas ausgeweitet: Im Krieg in Israel erwartet Netanjahu „schwieriger und langwieriger“ Konflikt

Zur möglichen Bodenoffensive im Krieg in Israel sagte Israels Armeesprecher Daniel Hagari in einem vom Militär in der Nacht zum Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) veröffentlichten Video: „Wir treten in die nächste Phase unseres Krieges gegen die Hamas in Gaza ein. Aus der Luft, zu Lande und zur See.“

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) rief angesichts der Lage für die Bevölkerung in Gaza beide Seiten zu sofortiger Deeskalation auf. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte bezüglich des Kriegs in Israel: Die massiven Luftangriffe der vergangenen Wochen im Rahmen der Vorbereitungen der Bodenoffensive hätten der Hamas einen „schweren Schlag“ versetzt. Gleichzeitig ergänzte er, dass der Israel-Krieg „schwierig und langwierig“ werde.

Hintergrund zum Gazastreifen: Wo die Region in Israel ist Die Bodenoffensive im Krieg in Israel soll die Hamas im Gazastreifen schwer treffen. Die Enklave an der Grenze zu Ägypten ist größtenteils ein von Israel umgebener Landstrich an der Mittelmeerküste. Das Gebiet ist 45 Kilometer lang und etwa sechs bis 14 Kilometer breit. Der Gazastreifen gilt als sehr dicht besiedeltes Gebiet: Etwa zwei Millionen Palästinenser sollen in der Region leben. Seit 2007 wird der Gazastreifen von der radikalislamischen Hamas regiert.

Drei Wochen nach dem Angriff der Hamas und dem Ausbruch des Israel-Kriegs erklärte Katar, dass die jüngsten Eskalationen Bemühungen um Geiseln im Gazastreifen „schwieriger“ machen würden. Wie viele Geiseln genau im Gazastreifen gefangen gehalten werden, ist nicht zweifelsfrei geklärt. Bis Samstag wurden israelischen Armeeangaben zufolge die Familien von 230 Entführten informiert.

Reaktionen auf mögliche Bodenoffensive im Krieg in Israel: Saudi-Arabien verurteilt Einsätze

Während Israel weiter Einsätze im nördlichen Gazastreifen ausführt und seine Bemühungen in der Region intensiviert, verurteilte Saudi-Arabien „jegliche Bodenoffensiven“ Israels im Gazastreifen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Das islamische Königreich sprach von einem „eklatanten Bruch und einem ungerechtfertigten Verstoß gegen internationales Recht“. Saudi-Arabien ist eine wichtige Schutzmacht der Palästinenser und war über Jahrzehnte mit Israel verfeindet. (Mit Agenturmaterial)