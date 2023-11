Netanjahu-Minister spricht von „Nakba“ – Aussage nährt Sorge vor Vertreibung in Gaza

Von: Robert Wagner

Viele Palästinenser im Gazastreifen fürchten eine neue Vertreibung durch Israel. Äußerungen eines hochrangigen Politikers in Israel nähren diese Angst.

Tel Aviv – Der israelische Landwirtschaftsminister Avi Dichter (Likud), Mitglied des Kriegskabinetts, hat mit einer Äußerung zur Lage im Gazastreifen aufhorchen lassen. Im Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 12 deutete der Nachfahre von Holocaust-Überlebenden am Samstag (11. November) an, dass eine großflächige Vertreibung der Menschen aus Gaza-Stadt unvermeidlich sei. Er bemühte dafür einen historischen Vergleich, wie unter anderem Haaretz und Newsweek berichteten.

Minister des israelischen Kriegskabinetts: „Wir führen jetzt die Gaza-Nakba aus“

Auf die Interview-Frage, ob die Bilder von Palästinensern, die auf Befehl des israelischen Militärs aus dem nördlichen Gazastreifen nach Süden flüchten, mit Bildern der Nakba von 1948 vergleichbar seien, antwortete Dichter: „Wir führen jetzt die Gaza-Nakba aus. Aus operativer Sicht gibt es keine Möglichkeit, einen Krieg zu führen [...] mit Massen von Zivilisten zwischen den Panzern und den Soldaten.“

Avi Dichter (r.) ist Mitglied des israelischen Kriegskabinetts und war in der Vergangenheit bereits Verteidigungsminister und Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet. © IMAGO / ZUMA Wire

Auf die erneute Frage, ob man es im Krieg in Israel also mit einer „Gaza-Nakba“ zu tun habe, bekräftigte Dichter den Vergleich. „Gaza Nakba 2023. So wird es enden“, sagte er. Als er dann gefragt wurde, ob dies bedeute, dass die Menschen nicht mehr nach Gaza-Stadt zurückkehren dürften, antwortete er: „Ich weiß nicht, wie das enden wird, da Gaza-Stadt ein Drittel des Streifens ausmacht – die Hälfte der Bevölkerung des Landes, aber nur ein Drittel des Territoriums.“

Nakba: Die „Katastrophe“ der Palästinenser

Der Begriff Nakba, deutsch „Katastrophe“, meint die historische Flucht und Vertreibung eines Großteils der Palästinenser nach dem Palästinakrieg von 1948, in dem Israel seine kurz zuvor erklärte Unabhängigkeit gegen sechs arabische Staaten verteidigte. Die Nakba prägt das kollektive Gedächtnis der Palästinenser, die dieses Ereignisses jedes Jahr am 15. Mai (Nakba-Tag) gedenken.

Die israelische Rechten droht den Palästinensern oder auch palästinensischstämmigen Israelis immer wieder mit einer neuen Nakba. Bei rechten Aufmärschen etwa am symbolträchtigen Jerusalemtag skandieren israelische Rechtsradikale immer wieder rassistische Parolen gegen Araber und Muslime wie “Tod den Arabern“ und wünschen den Palästinensern eine „zweite Nakba“. Im Video ist ein solcher Aufmarsch aus dem Jahr 2021 zu sehen:

Der Krieg in Israel nährt die Angst unter den Palästinensern vor einer neuen Nakba

Unmittelbar nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober, der weit über 1000 Israelis das Leben kostete, wurden wieder Forderungen nach einer neuen Nakba laut. Der Knesset-Abgeordnete Ariel Kallner, ein Parteifreund Dichters, sprach sich noch am selben Tag indirekt für ethnische Säuberungen aus und verwendete dafür den Begriff der Nakba. „Im Moment gibt es nur ein Ziel: Nakba! Eine Nakba, die die Nakba von 1948 in den Schatten stellen wird. Nakba in Gaza und Nakba für jeden, der es wagt, sich anzuschließen!“, schrieb Kallner auf X, ehemals Twitter.

Dass ein hochrangiger Politiker wie Avi Dichter, der in den 2000er Jahren Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet war, den Vergleich mit der Nakba bemüht, dürfte viele Menschen im Gazastreifen beunruhigen. Der Krieg in Israel nährt unter den Palästinensern die Angst vor einer zweiten Vertreibung. Der bekannte israelische Historiker Tom Segev hält diese Angst für berechtigt. „Was gerade in Gaza passiert, ist eigentlich eine zweite Nakba“, sagte er im unlängst im Interview mit ntv.

Israel betont allerdings immer wieder, die Evakuierung der mehr als einer Million Einwohner im Norden Gazas geschehe zu deren eigener Sicherheit. Da die Hamas als Bedrohung jüdischen Lebens vernichtet werden müsse, sei der Krieg unumgänglich.

Netanjahu erteilt neuen Siedlungen im Gazastreifen eine Absage

Ähnlich äußerte sich auch der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Sonntag (12. November). „Gaza muss entmilitarisiert und deradikalisiert werden. Und ich denke, bisher haben wir keine palästinensische Kraft gesehen, die dazu in der Lage ist“, sagte er dem US-Sender NBC News. Auch die Palästinensische Autonomiebehörde sieht er nicht imstande, die Palästinensergebiete nach dem Ende des Krieges Israels gegen die Hamas zu regieren.

„Wir brauchen eine andere staatliche Autorität. Wir brauchen eine andere Regierung“, fügte Netanjahu hinzu, ohne zu sagen, wer dafür infrage kommt. Der aus den Reihen seiner Koalition erhobenen Forderungen, im Gazastreifen wieder israelische Siedlungen anzulegen, erteilte Netanjahu auf einer Pressekonferenz bereits am Freitag (10. November) eine Absage. „Gaza muss entmilitarisiert werden.“ Er glaube nicht, dass neue israelische Siedlungen ein realistisches Ziel sind. „Das sage ich deutlich“, betonte der Premier.

Israel hatte sich 2005 vollständig und einseitig aus dem Gazastreifen zurückgezogen und sämtliche jüdische Siedlungen dort abgerissen. Die Hamas kam 2007 gewaltsam in Gaza an die Macht und regiert dort seitdem.