Angst vor Krankheiten in Gaza: WHO weist auf katastrophale medizinische Lage hin

Der Krieg in Israel führt zu einer humanitären Katastrophe. Insbesondere epidemische Krankheiten bedrohen die Bevölkerung, allen voran die Kinder.

Jerusalem - Israelische Angriffe haben einen der Söhne von Tahani Abu Taima und einen ihrer Brüder getötet, sagt sie. Aber sie befürchtet, dass das, was von ihrer Familie übrig ist, einem anderen Killer zum Opfer fallen könnte: Krankheiten. Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass „das Gesundheitssystem im Gazastreifen zusammenbricht“ und dass es „besorgniserregende Anzeichen für epidemische Krankheiten“ gibt. Human Rights Watch wirft Israel sogar Kriegsverbrechen vor: Es wolle die Bevölkerung in Gaza gezielt aushungern.

Im kuwaitischen Krankenhaus in Rafah, Gaza, kam es letzte Woche aufgrund eines akuten Medikamentenmangels zu einer Ausbreitung von Krankheiten bei Kindern. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Abu Taimas 2-jährige Tochter leidet an Durchfall, erbricht, niest und „zittert vor Kälte und Nahrungsmangel“, so die sechsfache Mutter gegenüber der Washington Post in der südlichen Gaza-Stadt Chan Yunis. Das Kind „bittet mich ständig um Essen, aber ich bin nicht in der Lage, es ihm zu geben“, sagte Abu Taima. „Das zwingt mich dazu, ihr alles zu geben, auch wenn es verunreinigt ist.“

Abu Taima, 42, hat selbst Schilddrüsenkrebs. Aber sie hat auch eine schwere Atemwegsinfektion entwickelt, die, wie sie sagt, durch die Verschmutzung des Krieges verursacht wird: Staub und andere Partikel, die noch lange nach israelischen Bombardierungen zurückbleiben. Da sie weder Strom noch Brennstoff hat, verbrennt sie Brennholz, wenn es möglich ist, um die Familie zu wärmen, „obwohl ich sicher bin, dass der Rauch mich töten wird“.

Von Hunger und Krankheiten betroffene Mutter in Chan Yunis: „Wir sind lebende Skelette“

Sie konnte keine medizinische Versorgung erhalten. Die Familie ist im Nasser-Krankenhaus untergebracht, doch die überlastete Einrichtung kann nur die schwersten Verwundeten behandeln. Unter den Patienten und Vertriebenen, die ohne sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen zusammengepfercht sind, breiten sich Infektionen schnell aus. Abu Taima hat keinen Zugang zu Medikamenten. „Wir sind nicht am Leben“, sagt sie. „Wir sind tot und sind lebende Skelette“.

Nach 10 Wochen des israelischen Militäreinsatzes gegen die Hamas ist der überfüllte, belagerte, bombardierte und ausgehungerte Gazastreifen nun ein fruchtbarer Boden für Krankheiten. Staphylokokken, Windpocken, Hautausschläge, Harnwegsinfektionen, Meningitis, Mumps, Krätze, Masern und Lebensmittelvergiftungen nehmen zu, so das Gesundheitsministerium und einzelne Ärzte.

Die WHO ist besonders besorgt über blutigen Durchfall, Gelbsucht und Infektionen der Atemwege. Die Vereinten Nationen beobachten 14 Krankheiten mit „epidemischem Potenzial“, berichtet Reuters. „Es wird erwartet, dass sich das Risiko mit der sich verschlechternden Situation und dem nahenden Winter verschlimmert“, so die WHO in einer Erklärung.

Ein krankes Kind wurde letzte Woche im kuwaitischen Krankenhaus in Rafah behandelt. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Im Durchschnitt müssen sich 220 Vertriebene eine Toilette teilen – und 4500 eine Dusche

Der Konflikt brach aus, als die Hamas und verbündete Bewaffnete am 7. Oktober aus dem Gazastreifen strömten und israelische Gemeinden angriffen. Sie töteten 1200 Menschen und nahmen 240 als Geiseln mit in die palästinensische Enklave. Israel reagierte mit einer Militärkampagne, die darauf abzielte, die Hamas auszulöschen.

Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gaza-Gesundheitsministeriums haben die israelischen Streitkräfte in dem Gebiet bisher etwa 18.800 Menschen getötet und mehr als 50.000 verwundet. Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte, dass in diesem Monat „der Gesundheitsbedarf dramatisch gestiegen ist und die Kapazität des Gesundheitssystems auf ein Drittel des früheren Standes reduziert wurde“.

Zwei Drittel der Zentren für die medizinische Grundversorgung sind nach Angaben der WHO geschlossen; 11 der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen funktionieren nur noch teilweise. Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge betreibt neun ihrer 28 Kliniken für die medizinische Grundversorgung. Fast 85 Prozent der Bewohner des Gazastreifens wurden aus ihren Häusern vertrieben, und etwa 1,3 Millionen Menschen leben in Notunterkünften, in denen es im Durchschnitt nur eine Toilette für 220 Menschen und eine Dusche für 4500 Menschen gibt.

Der ehemalige Hamas-Minister Yousef al-Mansi, der sich in israelischer Haft befindet, macht für die humanitäre Katastrophe die kompromisslose Haltung der Hamas selbst verantwortlich. Sie haben den Gazastreifen zerstört. Sie haben ihn um 200 Jahre zurückgeworfen.“

Ein besonderer Schwerpunkt der humanitären Krise ist Rafah in Südgaza

Besonders besorgniserregend ist der Ausbruch von Krankheiten in Rafah, wo fast die Hälfte der 2,2 Millionen Einwohner der Enklave in Häusern, Schulen, Lagern und auf der Straße untergebracht ist. Israel hat die Palästinenser aufgefordert, sich zu ihrer Sicherheit in die südliche Stadt zu begeben.

Kinder sind besonders betroffen. Zwischen dem 29. November und dem 10. Dezember stieg die Zahl der Durchfallerkrankungen bei Kindern um 66 Prozent, bei der übrigen Bevölkerung um 55 Prozent, wie aus den von Reuters ausgewerteten WHO-Daten hervorgeht.

Naima al-Tatri und ihre Kinder sind seit dem 7. Oktober bereits viermal umgezogen. Die Familie lebt jetzt in einem Zelt vor einer Schule in Rafah. „Meine Kinder haben Verdauungsprobleme und erbrechen ständig, und ich kann keine Möglichkeit finden, sie zu behandeln“, sagte Tatri, 37. „Die Krankenhäuser sind voll. Es gibt überhaupt keine Dienstleistungen. Keine internationalen Organisationen haben uns besucht.“ „Ich frage mich“, sagte sie, „wo bleibt die Welt angesichts unseres Leids?“

Betroffene erleidet eine Harnwegsinfektion – weil sie nicht regelmäßig auf die Toilette gehen konnte

Hala Afshour, 16, kämpft mit Windpocken, einer Atemwegserkrankung, Verdauungsproblemen und einer Harnwegsinfektion, zusätzlich zu den bereits bestehenden Leberproblemen, wie sie gegenüber The Post erklärte.

Vor fünf Jahren wurde Afshour operiert, damit sie nicht mehr an die Dialyse muss. Doch seit Beginn des Krieges in Israel sei sie nicht mehr in der Lage gewesen, die Medikamente zu aufzutreiben, die sie einnimmt. Sie und ihre sechs Schwestern zogen zweimal in Gaza-Stadt um, bevor sie letzten Monat in Rafah ankamen. Sie sind in einer Schule untergebracht, die mit anderen Vertriebenen überfüllt ist. Ihr Vater blieb zurück, um seine blinde Mutter zu pflegen.

In Rafah, so Afshour, bekamen sie und ihre Schwestern Atemprobleme. „Dann begannen seltsame Blasen auf meinem Körper zu erscheinen“, sagte sie. Ein Arzt diagnostizierte Windpocken und gab ihr eine Lotion. Sie soll die Lotion zweimal täglich auftragen, aber „es gibt keinen Ort, an dem ich meine Ruhe habe“. Sie hat ständig Schmerzen, sagt sie, und kann nicht schlafen. Ihre Kleidung reibt an den Windpockenpapeln.

Sie hat Kopfschmerzen, Knochenschmerzen und Fieber. Die Harnwegsinfektion habe sich entwickelt, weil sie „wegen der vielen Vertriebenen“ und der langen Schlangen in der Schule nicht regelmäßig auf die Toilette gehen konnte.

„Ich habe meine Kinder nicht durch Raketen verloren, aber jetzt muss ich zusehen, wie sie an Krankheiten sterben.“

Krieg in Gaza: Eltern sind in Panik um ihre kranken Kinder

Schon vor dem Krieg war der Bedarf an medizinischer Versorgung in Gaza akut. Viele Menschen im Gazastreifen litten bereits unter komplexen Gesundheitsproblemen. Die Krankenhäuser waren durch häufige Stromausfälle und Medikamentenknappheit beeinträchtigt. Schwer kranke Menschen aus dem Gazastreifen mussten sich eine schwer zu erlangende israelische Genehmigung besorgen, um die Enklave für eine Behandlung verlassen zu können.

Der 14-jährige Abdul Hamid Qadouha hatte einen Termin und die Erlaubnis, am 8. Oktober zur Behandlung einer Kopfverletzung nach Israel zu reisen, sagte sein Vater. Er hat es nicht geschafft. Nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober riegelte Israel die Enklave ab und begann mit Luftangriffen. Eine Woche nach Kriegsbeginn, so Saif al-din Qadouha, floh die 11-köpfige Familie aus ihrem Haus in Karama in das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum von Gaza.

Bald nach ihrer Ankunft, so Qadouha, wurde sein Sohn müde. Er war nicht hungrig. Er wurde blass und seine Augen vergilbten. Ein Arzt erklärte ihnen, dass es sich um eine virale Hepatitis handelte. Nach einem Streik in der Nähe floh die Familie nach Rafah, wo sie in einem Zelt in einer Schule leben. Es gibt keine Möglichkeit, sauber zu bleiben, sagte Qadouha. Nur alle drei oder vier Tage erhalten sie etwas Wasser von den Vereinten Nationen.

Qadouha gerät in Panik, als sich der Zustand seines Sohnes verschlechtert. „Ich habe meine Kinder nicht durch Raketen verloren, aber jetzt muss ich zusehen, wie sie an Krankheiten sterben“, sagte er.

Arzt in Rafah: „Wir haben eine Reihe von Fällen erhalten, die mit Hepatitis A infiziert waren“

Mohamed Madi, ein Arzt, verbrachte die ersten fünf Wochen des Krieges im Rantisi Kinderkrebskrankenhaus in Gaza-Stadt. Im November befahl Israel, das Krankenhaus zu evakuieren. Madi trug einige Patienten hinaus und ging nach Rafah.

Er und seine Familie leben in einer Schule, in der etwa 2000 Menschen ohne medizinische Versorgung leben. Die von der UNO betriebenen Einrichtungen verfügen in der Regel über kleine Kliniken. In den von der Regierung betriebenen Schulen, in denen sich Tausende von Palästinensern niedergelassen haben, gibt es jedoch keine solchen Einrichtungen.

Madi und einige medizinische Kollegen haben in der Schule eine kleine Klinik eingerichtet. „Wir begannen, uns speziell mit Fällen von Menschen zu befassen, die mit Windpocken, Krätze, Darm- und Brustinfektionen infiziert waren“, sagte er. „Wir haben eine Reihe von Fällen erhalten, die mit Hepatitis A infiziert waren.“

Ärzte ohne Grenzen: Hilfsaktionen aus dem Ausland sind nur ein Pflaster

Vertriebene Ärzte und Krankenschwestern aus dem Gazastreifen haben andernorts ähnliche Kliniken eingerichtet. Israel hat den Zustrom medizinischer Hilfsgüter in den Gazastreifen stark eingeschränkt, hat aber die Einfuhr von Material für Feldkrankenhäuser im Süden genehmigt, die von Ländern wie den Vereinigten Arabischen Emiraten finanziert werden.

„Im gesamten Gazastreifen gibt es Krankenhäuser, die ohne das Risiko von Bombardierungen, Belagerung oder Mangel an lebenswichtigen Gütern wie Treibstoff, Wasser und Medikamenten genutzt werden können und sollten“, sagte Tanya Haj-Hassan, eine Ärztin von Ärzte ohne Grenzen, die in Gaza gearbeitet hat. Vom Ausland finanzierte Initiativen seien nur ein Pflaster, um die Ausbreitung von Krankheiten einzudämmen, sagte sie.

Zur Autorin Miriam Berger berichtet für die Washington Post aus Washington, D.C. über Auslandsnachrichten.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.