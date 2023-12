Folgen des Israel-Kriegs: Gazas Gesundheitssystem liegt nun endgültig am Boden

Die Zahl der Opfer im Israel-Krieg steigt weiter an. Die Hamas soll Hilfsgüter, bestimmt für den Gazastreifen, stehlen. Doch auch Israel sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert.

Jerusalem - Der internationale Druck auf Israel, seinen Krieg im Gazastreifen zu beenden, wurde am Sonntag verstärkt. Israelische Panzer und Truppen drangen zu diesem Zeitpunkt in das Zentrum von Khan Younis, der größten Stadt im südlichen Gazastreifen, vor. Diplomaten und UN-Beamte warnten immer eindringlicher über den Mangel an Lebensmitteln und die Massenvertreibung von fast zwei Millionen Palästinensern.

„Was wir im Gazastreifen sehen, ist nicht einfach nur die Tötung unschuldiger Menschen und die Zerstörung ihrer Lebensgrundlage, sondern ein systematischer Versuch, den Gazastreifen von seinen Bewohnern zu befreien“, sagte der jordanische Außenminister Ayman Safadi am Sonntag auf dem Doha Forum, einer globalen politischen Konferenz in Katar. Safadi, dessen Land einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnet hat, prangerte die israelischen Maßnahmen im Gazastreifen als „im Bereich der rechtlichen Definition von Völkermord“ an, berichtete Reuters, woraufhin Israel die Äußerungen als „empörend“ und „falsch“ verurteilte.

Eine Szene im Kuwaiti-Krankenhaus in Rafah, Gaza, am Sonntag. Kinder leiden am meisten unter der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, da in der Enklave ein akuter Mangel an Medikamenten herrscht. Die Zahl der Todesopfer ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen auf fast 18.000 gestiegen. © Loay Ayyoub/The Washington Post

Blinken fordert von Israel mehr Schutz von Zivilbevölkerun in Gaza

Auch Außenminister Antony Blinken forderte Israel erneut auf, mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu tun, während es seinen militärischen Feldzug gegen die Hamas fortsetzt. „Wir sind der Meinung, dass der Schutz der Zivilbevölkerung einen hohen Stellenwert haben muss und dass sichergestellt werden muss, dass die humanitäre Hilfe jeden erreicht, der sie braucht“, sagte Blinken in der CNN-Sendung „State of the Union“ und führte aus: „Ich denke, die Absicht ist da, aber die Ergebnisse sind nicht immer sichtbar.“

USA bauen militärische Hilfe für Israel aus

Doch Blinkens Bitten haben nach Ansicht der Palästinenser wenig dazu beigetragen, das Leiden der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu beenden, und gleichzeitig haben die Vereinigten Staaten ihre militärische und diplomatische Unterstützung für Israel verstärkt.

In den letzten Tagen hat die Regierung von Joe Biden ihr Veto gegen einen Resolutionsentwurf der Vereinten Nationen eingelegt. Darin wurde ein humanitärer Waffenstillstand gefordert und der Verkauf von Panzermunition und entsprechender Ausrüstung an Israel genehmigt, indem man sich auf eine Notstandserklärung berief, um den Kongress zu umgehen.

18.000 Menschen sollen im Gazastreifen gestorben sein

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen ist nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums auf 18.000 gestiegen. Am Sonntag teilte dies mit, dass in den letzten 24 Stunden 297 Menschen ums Leben gekommen sind. In einer Erklärung beschrieb Ashraf al-Qudra, Sprecher des Gesundheitsministeriums, die Situation in den Krankenhäusern im Süden des Gazastreifens als katastrophal und unerträglich“ und sagte, die medizinischen Teams hätten angesichts der großen Zahl von Verwundeten die Kontrolle verloren“. Seit Beginn des Israel-Krieges am 7. Oktober, als die Hamas einen brutalen Angriff auf Israel verübte, bei dem mindestens 1.200 Menschen getötet wurden, seien in Gaza fast 50.000 Menschen verletzt worden, sagte Qudra.

Bei der Weltgesundheitsorganisation warnte Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntag, dass das Gesundheitssystem des Gazastreifens am Boden liege, und forderte einen Waffenstillstand als einzige Möglichkeit, die Gesundheit der Menschen im Gazastreifen wirklich zu schützen und zu fördern.

WHO ruft wegen Krieg in Israel zur Sondersitzung

Andere WHO-Vertreter wiesen auf einer Sondersitzung zur Israel-Krieg im Gazastreifen auf die besorgniserregenden Anzeichen eines Systems hin, das kurz vor dem Zusammenbruch steht: neue Fälle von akuter Gelbsucht und Meningitis, die rasche Ausbreitung von Atemwegsinfektionen, blutiger Durchfall und Patienten, die aufgrund des gravierenden Arzneimittelmangels sterben. Die Unterstützung des Gesundheitssystems im Gazastreifen sei „unter den derzeitigen Umständen fast unmöglich“, sagte Tedros.

Später verabschiedete der Exekutivrat der WHO eine Resolution, in der er „die sofortige, nachhaltige und ungehinderte Weiterleitung humanitärer Hilfe, einschließlich des Zugangs von medizinischem Personal“ forderte. Während die Mitglieder des Exekutivrats in Genf berieten, erklärten die Vereinigten Staaten, dass sie den Resolutionsentwurf nicht „akzeptieren“ könnten, da sie „enttäuscht“ seien, dass der Text den Angriff der Hamas auf Israel nicht erwähne. Sie haben sich nicht gegen den Antrag ausgesprochen.

Israel wirft der Hamas vor, sich hinter zivilen Einrichtungen zu verstecken

Das israelische Militär hat die Hamas beschuldigt, medizinische Einrichtungen als „Befehls- und Kontrollzentren“ zu nutzen, und Krankenhäuser in den Mittelpunkt seiner Kampagne im nördlichen Gazastreifen gestellt. Das israelische Militär hat mehrere Gesundheitszentren im Norden belagert und zwangsevakuiert, darunter auch das wichtigste Krankenhaus in Gaza, das Al-Shifa-Krankenhaus, konnte aber bisher nur wenige Beweise für seine zentrale Behauptung vorlegen, dass die Hamas die Einrichtungen zur Steuerung von Operationen gegen Israel nutzt.

„Alle Krankenhäuser im Norden sind außer Betrieb“, sagte Qudra, der am Sonntag telefonisch erreichbar war. Die israelischen Verteidigungskräfte erklärten am Sonntag, dass ihre Streitkräfte an mehreren Orten, darunter Khan Younis im Süden sowie Shejaiya und Jabalya im Norden, „heftig kämpfen“. „Dies sind die Gravitationszentren der Hamas“, sagte IDF-Sprecher Rear Adm. Daniel Hagari am Sonntag in einem Briefing.

IDF reagiert auf Vorwürfe nach Festnahmen im Gazastreifen

Er sprach die Bilder an, die in den letzten Tagen aus dem nördlichen Gazastreifen aufgetaucht sind und Dutzende von Gefangenen zeigen, die bis auf die Unterwäsche entkleidet sind, einige von ihnen mit verbundenen Augen und gefesselten Händen. Einige Freunde und Familienangehörige der auf den Fotos gezeigten Männer erklärten, sie hätten keine Verbindung zur Hamas oder anderen bewaffneten Gruppen.

„Nicht alle von ihnen sind Mitglieder der Hamas oder terroristischer Organisationen“, sagte Hagari über die Inhaftierten. Aber die IDF verlange von ihnen, sich zu entkleiden, um zu beweisen, dass sie keine Sprengstoffgürtel trügen, sagte er. „Das ist etwas, was wir schon seit Jahren im Kampf tun“. Er fügte hinzu, dass die Fotos und Videos von den IDF nicht offiziell veröffentlicht worden seien. Doch die Bilder, von denen viele von israelischen Medien ausgestrahlt wurden und über die sie berichteten, haben in Israel Besorgnis ausgelöst.

Der Vorsitzende des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, Tzachi Hanegbi, schlug am Sonntag vor, dass es keine weiteren Fotos von Bewohnern des Gazastreifens geben solle, die sich den IDF-Truppen in ihrer Unterwäsche ergeben. „Das bringt nichts“, sagte Hanegbi in einem Interview mit dem israelischen Radiosender Kan. „Ich denke, dass man solche Bilder in Zukunft nicht mehr sehen wird.“

Gefangene erheben schwere Vorwürfe gegen Israel

Mahmoud Almadhoun wurde am 7. Dezember von der IDF in Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen festgenommen und sagte, er habe stundenlang in seiner Unterwäsche auf dem Boden sitzen müssen, bevor die israelischen Truppen seine Hände fesselten und ihn und Dutzende andere in Lastwagen verluden. „Keiner der Festgenommenen gehörte zur Hamas oder zu irgendeiner Art von Kämpfern“, sagte er in einem Interview nach seiner Freilassung. „Wenn wir um Wasser gebeten haben, haben sie uns verflucht“, sagte er. „Wenn wir um Essen baten, beschimpften sie uns. Sie haben uns ständig getreten. Wir haben kein Wasser bekommen. Sie haben uns Sand in die Augen gestreut.“

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 90 Prozent der Bevölkerung, d. h. etwa 1,9 Millionen Menschen, innerhalb des Gazastreifens vertrieben worden. Der Zustrom von Familien, die nach Rafah im Süden des Landes fliehen, hat die Hilfsorganisationen und die lokale Infrastruktur überfordert. Die Menschen schlafen auf der Straße oder in behelfsmäßigen Lagern und haben wenig bis gar keine Nahrung, Wasser oder sanitäre Einrichtungen, berichten Hilfsorganisationen. Die Palästinenser fühlen sich von der internationalen Gemeinschaft „völlig im Stich gelassen“, sagte Philippe Lazzarini, der Leiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, am Sonntag auf dem Doha-Forum.

Hamas soll Hilfsgüter für Gazastreifen stehlen

Der israelische Regierungssprecher Eylon Levy gab am Sonntag der Hamas, die seiner Meinung nach Hilfsgüter von Zivilisten stiehlt, und den internationalen Organisationen, die seiner Meinung nach Hilfsgüter nicht so schnell verteilen können, wie Israel sie für die Einreise in den Gazastreifen kontrolliert, die Schuld am Mangel an Hilfe. „Israel ist in der Lage, mehr Lastwagen mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten und Unterkünften zu kontrollieren, als derzeit in den Gazastreifen gelangen“, sagte Levy bei einem Briefing.

„Bei dieser Krise geht es nicht um die Anzahl der Lastwagen, die nach Gaza fahren. Israel hat als Besatzungsmacht die Pflicht, dafür zu sorgen, dass der Bevölkerung unter Besatzung ausreichende Hygiene- und Gesundheitsstandards sowie Nahrungsmittel und medizinische Versorgung zur Verfügung stehen“, sagte Lynn Hastings, UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in den palästinensischen Gebieten, am Sonntag in einer Erklärung. „Israel muss es der humanitären Gemeinschaft ermöglichen, Hilfsgüter sicher in den Gazastreifen zu liefern“.

Unterdessen meldeten das Gaza-Gesundheitsministerium und andere medizinische Mitarbeiter neue Fälle von akuter Hepatitis, Krätze, Masern und Infektionen der oberen Atemwege, vor allem bei Kindern. Infektionskrankheiten breiten sich schnell aus, sagte Imad al-Hams, Arzt am Kuwaiti-Krankenhaus in Rafah, da die Menschen in winzige Landstriche drängen, um den vorrückenden israelischen Truppen zu entkommen.

George berichtete aus Doha, Harb aus London und Balousha aus Amman, Jordanien.

Zu den Autoren Miriam Berger berichtet für die Washington Post aus Washington, D.C. über Auslandsnachrichten. Bevor sie 2019 zur Post kam, lebte sie in Jerusalem und Kairo und berichtete freiberuflich aus dem Nahen Osten sowie aus Teilen Afrikas und Zentralasiens. Susannah George ist die Leiterin des Golfbüros der Washington Post mit Sitz in Dubai, wo sie die Berichterstattung über die ölreichen Monarchien am Persischen Golf und ihren Nachbarn, den Iran, leitet. Zuvor war sie vier Jahre lang Leiterin des Afghanistan-Pakistan-Büros der Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 11. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.