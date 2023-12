Keine Lösung und kein Plan in Sicht – Gaza wird nicht das nächste Kosovo

Von: Foreign Policy

Seit dem Krieg in Israel gibt es Spekulationen um die Zukunft im Gazastreifens. Friedensmaßnahmen wirken nur dann, wenn es Klarheit über die Zielsetzung gibt.

Die US-Regierung rät Israel ab, zur Besatzungsmacht zurückzukehren

Die Entsendung einer „Governance Mission“ könnte für Frieden im Gazastreifen sorgen

Eine endgültige Lösung des Israel-Palästina-Konflikts ist der erste Schritt

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 29. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Tel Aviv – Nach Abschluss der gegenwärtigen Operation gegen die Hamas plant Israel, die „Gesamtsicherheitsverantwortung“ über den Gazastreifen auf unbestimmte Zeit zu behalten, so der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gegenüber ABC News. Dies würde wahrscheinlich eine fortgesetzte Präsenz israelischer Streitkräfte im Gazastreifen, Razzien gegen mutmaßliche Einrichtungen der Hamas, die Kontrolle über die Bewegungen der Bevölkerung und die Isolierung des Gebiets von der Außenwelt erfordern.

Kurz gesagt, Israel würde seine Sicherheitsinteressen mit eiserner Faust verteidigen. Dennoch würde es die Verantwortung ablehnen, die sich normalerweise aus der Ausübung der Kontrolle ergeben würde – eine bewaffnete Besatzung in einem anderen Namen. Zu diesen Pflichten gehören die Versorgung der Bevölkerung, die unter fremde Militärgewalt geraten ist, und die Regelung der Verwaltung des Gebiets.

Israel will Gazastreifen nicht regieren: „Wir wollen unser Volk schützen“

„Wir wollen den Gazastreifen nicht regieren“, sagte der israelische Außenminister Eli Cohen dem Wall Street Journal. „Wir wollen nur unser Volk schützen.“ Dies ist eine Art neuartiges Konzept der „Besatzung light“, das die Kosten, Risiken und Lasten der Besatzung über die zur Wahrung der Sicherheit Israels notwendigen Schritte hinaus externalisiert.

Zur Unterstützung seiner Sicherheitsziele würde Israel wahrscheinlich die Befugnis behalten, humanitären Organisationen den Zugang für Lebensmittel– und Medikamentenlieferungen zu verweigern oder den Hahn für Wasser, Energie und andere lebenswichtige Güter zuzudrehen. Die humanitären Organisationen könnten dies als unangenehm empfinden, aber im Interesse der dringend benötigten Bevölkerung vor Ort würden sie vermutlich zustimmen, unter diesen Bedingungen zu arbeiten.

Ein israelischer Panzer fährt in der Nähe der Grenze zwischen Israel und Gaza. © Ilia Yefimovich/dpa

US-Regierung: Israel darf nicht zur Besatzungsmacht zurückkehren

Israel würde auch die Verantwortung für die umfangreichen Wiederaufbaumaßnahmen ablehnen, die notwendig sind, um die zerstörte zivile Infrastruktur, die Häuser und Unternehmen in Gaza wiederherzustellen. Stattdessen würde es erwarten, dass die internationalen Geber, insbesondere die EU und ihre Mitglieder sowie die arabischen Staaten und vielleicht China, erneut Schlange stehen, um das Privileg zu erhalten.

Die US-Regierung ist der Ansicht, dass Israel nicht in die Rolle der Besatzungsmacht zurückkehren darf. Stattdessen wird fieberhaft geplant, wie die Quadratur des Kreises gelingen kann: die Durchsetzung der Sicherheitsinteressen Israels bei gleichzeitiger Vermeidung eines dauerhaften Zustands der bewaffneten Besatzung. Doch ohne die Einbettung in einen glaubwürdigen Friedensprozess, der eine endgültige Lösung der palästinensischen Frage verspricht, sind diese Bemühungen zum Scheitern verurteilt.

Debatte über Zukunft des Gazastreifens

Washington schlägt vor, dass die Palästinensische Autonomiebehörde unter Präsident Mahmoud Abbas und seiner Fatah-Partei, die das Westjordanland verwaltet, ihre Autorität auf den Gazastreifen ausdehnen sollte, sobald der Konflikt beendet ist. Das Team Abbas ist jedoch kaum glaubwürdig. Die Verwaltung des Westjordanlandes ist notorisch ineffektiv und von Korruption geprägt. Die Fatah hat ein schwaches Ansehen in den Umfragen und hat die Wahlen 2021 auf unbestimmte Zeit verschoben. Ihr allgemeines Schweigen während der gegenwärtigen dramatischen Krise dürfte ihre Glaubwürdigkeit weiter beeinträchtigt haben, insbesondere im Gazastreifen.

Außerdem scheint die Palästinensische Autonomiebehörde unter Fatah, die 2007 von der Hamas gewaltsam aus dem Gazastreifen vertrieben wurde, kaum eine Garantie gegen das Wiederaufleben des Radikalismus in dem Gebiet zu bieten. Dementsprechend hat Israel den US-Außenminister Antony Blinken bereits mit seinem Widerstand gegen diese Option konfrontiert.

Auch die Palästinensische Autonomiebehörde gibt sich betont zugeknöpft. Wenn Israel weiterhin für die Sicherheit zuständig wäre, würde die Palästinensische Autonomiebehörde wahrscheinlich kaum mehr als ein israelischer oder amerikanischer Vollzugsagent sein. Der palästinensische Premierminister Mohammad Shtayyeh erklärte gegenüber dem Guardian, dass „die Palästinensische Autonomiebehörde nach Gaza gehen und die Angelegenheiten von Gaza ohne eine politische Lösung für das Westjordanland regeln würde“, „als ob [die Palästinensische Autonomiebehörde] an Bord einer F-16 oder eines israelischen Panzers gehen würde.“

Was es für Frieden im Gazastreifen braucht: Entsendung einer Governance-Mission

Abbas hat angedeutet, dass die Palästinensische Autonomiebehörde in den Gazastreifen zurückkehren könnte, aber nur, wenn es einen klaren Weg zu einer Lösung für das Westjordanland, den Gazastreifen und auch Ostjerusalem gibt.

Eine Alternative oder ein zusätzlicher Schritt wäre die Entsendung einer internationalen Governance-Mission. Diese Mission würde die Friedenssicherung mit Maßnahmen zur Überwachung der lokalen Regierung und zum langfristigen Aufbau zuverlässigerer Selbstverwaltungsstrukturen verbinden. In diesem Zusammenhang werden oft die Beispiele Osttimor und Kosovo angeführt. In beiden Fällen handelte es sich um große internationale Einsätze, an denen Hunderte von zivilen Verwaltungsbeamten und Tausende von Soldaten beteiligt waren.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich westliche Mächte als potenzielle Friedenstruppen zur Verfügung stellen werden. Sie würden sich sofort in einen wahren Magneten für dschihadistische Verderber verwandeln. Die schwer bewaffneten US-Streitkräfte zogen sich 1983 schmachvoll aus dem Libanon zurück, als Terroristen 241 Marinesoldaten töteten, und ein Jahrzehnt später aus Somalia, nachdem 18 Soldaten bei dem Black-Hawk-Down-Zwischenfall ums Leben kamen.

Wer soll künftig sorgen, dass im Gazastreifen Frieden einkehrt?

Auch die Mitglieder der Arabischen Liga und der Organisation der Islamischen Konferenz dürften eher zögerlich sein. Da Israel das Recht beansprucht, militärisch zu intervenieren, wann immer es dies für notwendig hält, und wahrscheinlich eine militärische Präsenz in dem Gebiet aufrechterhalten wird, könnte eine arabische Truppe nur darauf abzielen, eine internationale Governance-Mission zu unterstützen und gleichzeitig die zivile Ordnung in Gaza aufrechtzuerhalten. Auch diese Rolle würde sie gefährlich nahe daran bringen, als Israels Stellvertreter zu agieren und das Gebiet und seine Bevölkerung unter Kontrolle zu halten, während sie es in einem permanenten Zustand der Hoffnungslosigkeit und Ungewissheit halten.

Darüber hinaus ist die internationale Verwaltung kein Allheilmittel. Sie soll zwar die einheimischen Regierungsstrukturen fördern, behindert aber oft deren Aufbau. Die internationale Verwaltung neigt dazu, die aufstrebenden lokalen Führer von der Rechenschaftspflicht für Ineffizienz und Korruption zu befreien. Jedes Versagen der Regierungsführung wird der internationalen Mission angelastet und nicht der neu ermächtigten Elite.

Darüber hinaus würde eine internationale Regierungsmission vermutlich die Handlungen der entstehenden lokalen Behörden überwachen, ob sie nun von der Fatah oder von anderen geführt werden, und ihre Handlungen korrigieren und manchmal auch überstimmen. Dies würde in der Bevölkerung das Gefühl einer ausländischen Kontrolle oder einer verdeckten Besetzung verstärken und mittelfristig den Widerstand fördern.

Internationale Präsenz könnte im Gazastreifen begrüßt werden

Der Versuch, unter internationaler Vormundschaft neue Institutionen aufzubauen und sie mit echten demokratischen Führern zu besetzen, kann auch als die Art von Illusion kritisiert werden, die ähnliche, letztlich vergebliche und im Nachhinein naive Versuche im Irak und in Afghanistan beflügelt hat. Wer kann schließlich sicherstellen, dass sich die Palästinenser in Gaza nicht in einigen Jahren für die ideologischen Nachfolger der Hamas statt für eine zahme Palästinensische Autonomiebehörde entscheiden, vor allem, wenn eine neue militante Organisation das einzige Gremium zu sein scheint, das ihre Forderungen nach echter palästinensischer Staatlichkeit mit einiger Energie vertritt?

Es besteht ein entscheidender Unterschied zwischen Gaza einerseits und Osttimor und dem Kosovo andererseits. Die Operation in Osttimor wurde eingeleitet, nachdem indonesische Truppen das Gebiet 1999 geplündert hatten, nachdem sich die Bevölkerung in einem von der UNO geförderten Referendum für die Unabhängigkeit entschieden hatte. Rund 1.400 Osttimoresen wurden getötet und eine halbe Million gewaltsam vertrieben.

Die Vereinten Nationen stellten eine internationale Regierungsmission zur Verfügung, die von 1.600 internationalen Polizeikräften und 9.000 Soldaten unterstützt wurde. Über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren sorgte die Mission für Sicherheit und Stabilität für die terrorisierte Bevölkerung, während die Vorbereitungen für die endgültige Unabhängigkeit im Mai 2002 getroffen wurden.

Auch im Gazastreifen könnte eine internationale Präsenz anfangs durchaus begrüßt werden. Sie würde vermutlich das Ende der israelischen Offensive im Gazastreifen bedeuten, die bereits rund 15.000 überwiegend zivile Menschenleben gekostet und zur Zerstörung eines Großteils der zivilen Infrastruktur geführt hat. Doch die Freude darüber dürfte nicht von langer Dauer sein.

Gaza wird nicht das nächste Kosovo

In Osttimor war das Ziel der Mission klar: die Vorbereitung des Gebiets auf die Unabhängigkeit innerhalb eines vereinbarten, kurzen Zeitraums. In Gaza würde die Situation ganz anders aussehen. Solange sie nicht mit der Umsetzung einer Friedensregelung verbunden ist, die auch die volle Eigenstaatlichkeit einschließt, würde die internationale Verwaltung zu nichts führen. Sie würde zu einem weiteren Symbol für die Entmündigung des palästinensischen Volkes werden und als Instrument zur Aufrechterhaltung des Status quo auf ewig gelten.

Diese Art von Risiko wurde einige Jahre nach dem internationalen Einsatz im Kosovo deutlich. Die internationale zivile Mission wurde durch eine große, von der NATO geführte Militärpräsenz unterstützt. Nach dem Kosovo-Krieg wurde die NATO von der überwiegend albanischen Bevölkerung des Kosovo weithin als ihr heldenhafter Retter vor der serbischen Unterdrückung angesehen.

Das UN-Mandat für die Operation ließ den endgültigen Status des Kosovo offen und konzentrierte sich stattdessen auf den Aufbau von Kapazitäten für die lokale Selbstverwaltung. Mit dem Fortschreiten der Mission wurde die Bevölkerung jedoch unruhig und forderte die Aufnahme von Verhandlungen über den endgültigen Status.

Im Jahr 2004 kam es trotz des Status der NATO-Truppen im Lande als Helden der Befreiung zu gewalttätigen Unruhen, in denen die Unabhängigkeit gefordert wurde. Dies zwang die Vereinten Nationen zur Aufnahme von Gesprächen über den endgültigen Status. Der UN-Vermittler kam schließlich zu dem Schluss, dass die Bevölkerung trotz des erbitterten Widerstands Serbiens kein anderes Ergebnis als die Unabhängigkeit akzeptieren würde. Bis heute ist der Status des Kosovo umstritten, und die Versuche, die Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo zu normalisieren, sind ins Stocken geraten, was zu militärischen Spannungen führt, die durch die anhaltende NATO-Präsenz gedämpft werden.

Pläne für den Gazastreifen

Kurz gesagt, eine internationale Verwaltung kann nur dann funktionieren, wenn von Anfang an klar ist, dass sie dazu dient, einem Gebiet den von seiner Bevölkerung gewünschten politischen Status zu verleihen, wie es in Osttimor und schließlich im Kosovo der Fall war. Wenn es keine klare und unumkehrbare Richtung gibt, die zu diesem Status führt, wird die Mission selbst als Instrument gesehen, um die Wünsche der Bevölkerung zu vereiteln, was zu Unruhen und gewaltsamen Protesten für einen Wandel führt. Und wenn es keine Aussicht auf eine Statusregelung gibt, wird die Mission nach einiger Zeit den Mantel einer bewaffneten Besatzung annehmen.

Das Risiko, dass die Mission von der lokalen Bevölkerung von vornherein als befleckt angesehen wird, ist in diesem Fall noch größer. Selbst nach den enormen Zerstörungen und Verlusten an Menschenleben, die Israel verursacht hat, wäre die Operation durch die Auflagen Israels, das seine Sicherheitsinteressen in dem Gebiet auf unbestimmte Zeit durchsetzen will, sichtbar eingeschränkt. Israels Strategie, die Aufgaben und Kosten der Aufrechterhaltung einer virtuellen internationalen Besatzung nach außen zu verlagern und gleichzeitig die Sicherheitskontrolle fest in der Hand zu behalten, kann daher nicht erfolgreich sein.

Klarer Weg zur endgültigen Lösung der Palästina-Frage erforderlich

Obwohl die Vereinigten Staaten formell gegen eine fortgesetzte Besatzung sind, laufen sie Gefahr, Israels zum Scheitern verurteilter Strategie zu dienen, indem sie externe Akteure zusammenbringen, um diese Strategie zu unterstützen. Doch die internationale Regierungsführung, so gut sie auch gemeint sein mag, wird schnell den Mantel der Besatzung annehmen. Und eine fortgesetzte Besatzung, in welcher Form auch immer, wird zu fortgesetzter Gewalt führen, die darauf abzielt, sie zu überwinden. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die hypothetische internationale Mission neben Israel zum Ziel wird.

Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma besteht darin, sich ernsthaft darum zu bemühen, die Vorkehrungen für die Nachkriegszeit im Gazastreifen in einen klaren Weg zur endgültigen Lösung der Palästina-Frage einzubetten. In der Tat scheinen alle relevanten Akteure mit Ausnahme der derzeitigen israelischen Führung zu akzeptieren, dass es keine Chance für eine Nachkriegsordnung im Gazastreifen gibt, solange es keinen klaren und glaubwürdigen Weg zu einer umfassenden Lösung gibt.

Abbas hat die Zusammenarbeit bei der Regierungsführung im Gazastreifen von einer Einigung abhängig gemacht. Dies gilt auch für die arabischen Staaten, die potenziell zu den Truppen gehören. Wenn sie klug sind, werden die westlichen Regierungen, von denen erwartet wird, dass sie erneut Milliarden für Rehabilitation und Wiederaufbau zahlen, dasselbe tun, bevor sie zu ihren Scheckbüchern greifen.

Blinken hat nun begonnen, dieses Mantra bei seinen jüngsten Besuchen in den Hauptstädten des Nahen Ostens zu wiederholen, um die regionale Unterstützung für das sich abzeichnende Post-Konflikt-Konzept der USA zu stärken. Angesichts der enttäuschenden Erfahrungen des letzten Dreivierteljahrhunderts besteht die Herausforderung jedoch darin, die Aussicht auf eine Einigung zu verwirklichen.

Trotz des traumatischen Schocks vom 7. Oktober und der massiven Gewalt, die als Reaktion darauf ausgelöst wurde, könnte es nun endlich eine Chance für eine Einigung geben. Wie durch ein Wunder haben die wichtigsten arabischen Staaten das Abraham-Abkommen nicht aufgekündigt, und selbst Saudi-Arabien hält (vorerst) noch an der Möglichkeit eines Abkommens mit Israel fest.

Anerkennung des Existenzrechts Israels ist das erste wichtige Puzzleteil

Damit ist das erste wichtige Puzzleteil vorhanden – die Anerkennung des Existenzrechts Israels durch alle. Selbst der Iran könnte sich veranlasst sehen, eine regionale Lösung nicht zu behindern, wenn China dazu gebracht werden kann, eine umfassende Lösung zu unterstützen.

Die Lösung des Palästina-Problems wäre ein Schlüsselelement dieses Prozesses, aber es wäre ein umfassenderes Konzept, das wirtschaftliche Integration und gemeinsame Sicherheit für den gesamten Nahen Osten, einschließlich Israel, bietet. Dies erfordert ein erstaunliches Maß an Koordinierung zwischen den verschiedenen Akteuren durch eine große Gruppe von Staaten, die von den Vereinigten Staaten in Zusammenarbeit mit der UNO einberufen wird.

Die Frage ist, ob Israel nach dem Trauma des 7. Oktober den Mut finden wird, sich auf einen so komplexen und anspruchsvollen Prozess wie diesen einzulassen, vielleicht nach einem Regierungswechsel. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Palästina-Frage nicht verschwinden wird. Sie kann nicht durch eine Sicherheitskontrolle über Millionen von Palästinensern für eine unbestimmte Zukunft gelöst werden.

Wenn diese tragische Episode nicht zum Nährboden für noch mehr endlose Gewalt werden soll, ist dies der Moment, um einen großen Friedensplan für die gesamte Region zu entwerfen.

Zum Autor Marc Weller ist Professor für internationales Recht und internationale Verfassungsstudien an der Universität Cambridge und ein häufiger Berater bei internationalen Friedensverhandlungen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.