Krieg in Israel: Armee rückt gegen Hamas-Hochburgen im gesamten Gazastreifen vor

Von: Kilian Beck

Drucken Teilen

Die israelische Armee weitet den Kampf gegen die Hamas auf den gesamten Gazastreifen aus. Alle Entwickungen aus dem Krieg in Israel im Newsticker.

Bodenoffensive fortgesetzt: Israel sendet Truppen in den südlichen Gazastreifen

fortgesetzt: Israel sendet Truppen in den südlichen Gazastreifen Kämpfe gegen Terrormiliz : Armee nimmt „Hochburgen“ der Hamas ins Visier

gegen : Armee nimmt „Hochburgen“ der Hamas ins Visier Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel und im Gazastreifen stammen von lokalen und internationalen Medien sowie von Nachrichtenagenturen. Unabhängig überprüfen lassen sich viele Angaben nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Gaza/Tel Aviv – Die Armee weitet im Krieg in Israel ihre Bodenoffensive auf den gesamten Gazastreifen aus. „Die Armee operiert überall dort, wo die Hamas Hochburgen hat“, erklärte Armee-Sprecher Daniel Hagari am späten Sonntagabend. Israels Militär nahm verstärkt Ziele im Süden des Palästinensergebiets unter Beschuss. Die islamistische Hamas feuerte weiterhin Hunderte Raketen auf Israel ab. Die israelische Armee gab an, dass ein Großteil Raketen aus dem Gazastreifen abgefangen worden sei. Zwei ihrer Soldaten wurden demnach bei dem Beschuss getötet.

In der Nacht wurde nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa und der Hamas-geführten Regierung bei einem Angriff im Krieg in Israel ein Eingang des Krankenhauses Kamal Adwan im Norden der Stadt Gaza getroffen und mehrere Menschen getötet. Die israelische Armee reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AFP dazu, ob das Krankenhaus gezielt unter Beschuss genommen worden sei. Der Bericht lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Wieder Krankenhaus beim Krieg in Israel getroffen

Israel wirft der Hamas vor, ihre Stellungen absichtlich unter Krankenhäusern installiert zu haben und Zivilisten im Krieg mit Israel als Schutzschilde zu benutzen. Unter dem Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza hatte das israelische Militär zuletzt ein verzweigtes Tunnelsystem gefunden, dass der Terrormiliz als Kommandozentrale gedient haben soll.

Palästinenser suchen nach einem israelischen Luftangriff in den Trümmern nach Überlebenden. © Abed Rahim Khatib/dpa

Während sich die israelischen Angriffe wochenlang auf den Norden des Gazastreifens konzentriert hatten, wurde am Wochenende auch der Süden stark unter Beschuss genommen, darunter das Gebiet um die Stadt Chan Junis. Die Armee rief die Zivilbevölkerung auf, während des Kriegs in Israel und „falls erforderlich“ sichere Bereiche aufzusuchen.

Hamas hält im Krieg mit Israel noch 137 Geiseln in Gaza fest

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas dauert inzwischen bereits mehr als acht Wochen an. Am 7. Oktober waren hunderte Hamas-Terroristen nach Israel eingedrungen und hatten Massaker an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden etwa 1200 Menschen in Israel getötet und etwa 240 Menschen als Geiseln verschleppt. Israel begann daraufhin eine Militäroffensive in Gaza.

Eine von Katar, Ägypten und den USA vermittelte siebentägige Feuerpause hatte zur Freilassung von 80 israelischen Geiseln im Austausch gegen 240 palästinensische Gefangenen geführt. Zudem war die Kampfpause genutzt worden, um Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu bringen. Israelischen Angaben zufolge werden noch 137 Geiseln von der Hamas im Gazastreifen festgehalten.

Krieg in Israel: Bilder zeigen, wie die Kämpfe das Land verändern Fotostrecke ansehen

Nach jüngsten Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seitdem mehr als 15.500 Menschen in dem Palästinensergebiet getötet, unter ihnen mehr als 6000 Kinder und Jugendliche. Der Chef des UN-Kinderhilfswerks Unicef, James Elder, warf Israel bei einem Besuch in Gaza vor, dort ein „Blutbad“ anzurichten.

Spannungen im Krieg in Israel auch im Roten Meer und an der Grenze zum Libanon

Mehrere Vorfälle in der Region schürten die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts. Im Roten Meer griff die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz mehrere Frachtschiffe und ein US-Kriegsschiff an. Im Irak wurden Sicherheitskreisen zufolge fünf pro-iranische Kämpfer getötet.

Auch an Israels Grenze zum Libanon flammten Kämpfe auf. Die israelische Armee erklärte, sie habe Artillerie als Antwort auf Beschuss von der anderen Seite der Grenze abgefeuert. Kampfflugzeuge hätten mehrere Ziele der libanesischen Hisbollah-Miliz angegriffen (kb mit dpa und afp)